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16 апреля, пятница | Последнее обновление — 03:55 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: ЕС исключил введение санкций против госдолга России вслед за США
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Строевое инакомыслие не кажется мне хорошей перспективой. Чтобы идти вперед, свободный человек должен сам разобраться со своей историей и с историей собственной страны.
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Хуже всего, когда замечают то одно, то другое по мере мелкой личной надобности – ни Марфа, ни Мария, ни лебедь, ни щука, ни дядька, ни бузина. А можно видеть и то, и другое и радоваться вертикали, помноженной на горизонталь.
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Урожай французского вина 2021 года оказался под угрозой. Из-за аномальных для начала апреля морозов (до минус пяти) виноградники в регионах Бургундия, Шабли и Бордо пришлось обогревать с помощью костров и жаровен. Сообщается, что больше всего от заморозков пострадал цветущий раньше других сорт Шардоне
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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Антикоронавирусные ограничения ужесточили в четырех префектурах Японии
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Правительство Японии расширяет зону действия усиленных мер против распространения коронавируса за счет трех расположенных рядом с Токио префектур – Канагаву, Сайтаму, Тибу, а также префектуры Айти в центральной части острова Хонсю, сообщил министр по восстановлению экономики Японии Ясутоси Нисимура.
«Мы добавим префектуры Канагава, Тиба, Сайтама и Айти в зону действия ужесточенных мер против коронавируса в связи с ухудшением там ситуации с распространением инфекции. Меры для указанных регионов будут действовать с 20 апреля по 11 мая. Окончательно решение будет утверждено [в пятницу] вечером на заседании правительственного штаба», – приводит слова министра ТАСС.
Жителям регионов, в которых ввели усиленные ограничения против распространения коронавируса, рекомендовано по возможности не выезжать за пределы своих префектур.
В рамках новых ограничений японские власти обязали заведения общепита закрываться в 20.00 и прекращать продажу алкоголя на час раньше. Для представителей малого и среднего ресторанного бизнеса за выполнение этих требований предусмотрены денежные компенсации от 40 тыс. до 100 тыс. иен в день (365-915 долларов). При этом штрафы за позднее закрытие составляют до 200 тыс. иен (1830 долларов).
По последним данным, общее число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в Японии превысило 519 тыс., более 9,5 тыс. человек умерли.
Ранее стало известно о планах властей Японии ужесточить меры против распространения коронавируса в Токио, западной префектуре Киото и на Окинаве – самой южной префектуре страны. Также он действует еще в трех западных префектурах – Осака, Мияги и Хего.
Напомним, в начале января власти Японии задумались о введении режима ЧС из-за пандемии. 7 января премьер-министр Японии Есихидэ Суга ввел режим чрезвычайной ситуации в столичной зоне Большого Токио с населением 37,2 млн человек, куда входят префектуры Токио, Канагава, Сайтама и Тиба. 9 января о введении режима ЧС из-за распространения коронавируса правительство Японии попросили власти префектур Осака, Киото и Хего. Кроме того, режим ЧС ввело руководство префектуры Миядзаки.
В начале марта читатели японского издания Mainichi Shimbun высказались за использование российской вакцины «Спутник V», призвав власти Японии забыть о политике и спасать людей. В феврале посол России в Токио Михаил Галузин отметил рост популярности российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Японии после публикации итогов третьей фазы клинического исследования препарата в медицинском журнале The Lancet.
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Академик РАН объяснил, почему привитый «Спутником V» президент Аргентины заразился коронавирусом
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Вакцина от коронавируса работает по аналогии с препаратом от гриппа: есть вероятность заболеть, несмотря на пройденную вакцинацию, но болезнь пациент перенесет без тяжелых осложнений, рассказал газете ВЗГЛЯД завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев, комментируя перенесенный в легкой форме COVID-19 главой Аргентины, который ранее проходил вакцинацию «Спутник V».
Президент Аргентины Альберто Фернандес сообщил о том, что переболел коронавирусной инфекцией именно в легкой форме благодаря тому, что ранее прошел вакцинацию российским препаратом «Спутник V». Врачи признали его выздоровевшим после 12 дней изоляции.
«Никто не застрахован от того, что может заболеть COVID-19 даже после того, как прошел вакцинацию. Президент Аргентины – человек в возрасте, и мы до конца пока не знаем, как на эту категорию людей действует прививка. Прививать начали только совсем недавно, поэтому должно пройти время, чтобы понять, насколько эффективно препарат действует на ту или иную категорию людей. Особенно, как она работает на людей с хроническими заболеваниями и так далее», – говорит Зверев.
Случаев заболевания среди привитых выявлено немного, но они есть, продолжает врач. И в этом ничего удивительного нет, поскольку в мире не существует вакцины со стопроцентной эффективностью. У людей всегда есть какие-то индивидуальные особенности, которые по-разному сочетаются с препаратом и по-разному позволяют организму выработать иммунитет.
«Когда прививают от гриппа, тоже нет стопроцентной гарантии. Мы говорим о том, что человек может заболеть, и такое случается, но по статистике, которая ведется последние годы, ни один человек, который был привит от гриппа, от этого заболевания не умер. А это очень важный показатель. Да, человек может заболеть, но при этом болезнь его не будет протекать тяжело и не будет серьезных осложнений, которые могут привести к смерти. Поэтому мы всегда и рекомендуем прививаться от гриппа, хотя вакцина эффективна на 80–85%», – рассказывает вирусолог.
С вакциной от коронавирусной инфекции, предположительно, должна сложиться аналогичная ситуация. «Пока мы все еще находимся в процессе изучения, ведь прививаем этой вакциной всего полгода. А пожилых людей совсем недавно начали прививать, поэтому пока никто не знает, какой процент привитых может переболеть. Но такие люди есть, и к этому нужно быть готовым», – заключил Зверев.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что вакцина от коронавируса не для всех граждан одинакова по эффективности. Дело в том, что лишь у половины пациентов с хроническими или онкологическими заболеваниями после прививки вырабатывается иммунитет, но для данной категории людей, по его словам, это хороший результат.
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«Спутник V» успешно прошел лабораторные испытания в Словакии
Российская вакцина от коронавируса успешно прошла все лабораторные испытания в Биомедицинском центре академии наук Словакии, сообщил вице-премьер правительства республики Игор Матович.
«Спутник V» успешно прошел все 14 из 14 испытаний в Биомедицинском центре Академии наук Словакии», – передает слова Матовича ТАСС.
Вице-премьер заявил, что Словакия могла уже сейчас прививаться «Спутником V», однако этому помешала «политизированная позиция Государственного института по контролю лекарств [выполняющего в стране роль фармацевтического регулятора, поставившего под сомнение надежность] очень востребованного в мире препарата». «Одна десятая часть населения [пятимиллионной] Словакии хотят привиться только «Спутником V», – отметил Матович.
В четверг премье-министр республики Эдуард Хегер сообщил, что Словакия уже в мае может начать вакцинацию российским препаратом, если он успешно пройдет экспертизу в сертифицированной лаборатории (в Венгрии). По словам Хегера, «значительная категория граждан Словакии хотели бы сделать прививки от коронавируса именно вакциной «Спутник V».
В понедельник президент Словакии Зузана Чапутова заявила о надежности «Спутника V» по результатам исследований.
Ранее в Словакии разгорелся правительственный кризис из-за решения экс-премьера Игора Матовича закупить 2 млн доз «Спутника V».
В апреле Российский фонд прямых инвестиций попросил Словакию вернуть партию вакцины «Спутник V», чтобы ее можно было применить в других странах. Также фонд отметил, что госинститут по контролю за препаратами (SIDC) Словакии «начал кампанию по дезинформации» против российской вакцины, там планируют проводить дальнейшие провокации. В фонде призвали Словакию повторно провести тестирование «Спутника V» в сертифицированной в ЕС лаборатории. Там отметили, что первоначальные испытания в Словакии проводились в лаборатории, которая не является частью сети официальных лабораторий контроля лекарственных средств ЕС.
Финляндия начала переговоры с Россией о поставках «Спутника V»
Финляндия инициировала переговоры с Россией о поставках вакцины «Спутник V», сообщило финское агентство STT со ссылкой на заявление министра по делам семьи и базовых услуг Кристы Киуру.
«Финляндия начинает переговоры с Россией о получении вакцины Sputnik. МИД начал подготовку к переговорам с Россией о получении вакцины», – передает сообщение РИА «Новости».
Глава министерства заявила об этом в ходе дебатов в парламенте, отвечая на вопрос депутата Харри Харкимо.
В Финляндии зарегистрировано более 83 тыс. случаев коронавируса. При этом страна, как многие страны Европы, испытывает дефицит вакцины из-за проблем с поставками.
Между тем в феврале сообщалось, что российская вакцина «Спутник V» может использоваться в Финляндии в случае одобрения ЕС.
Премьер Словакии назвал сроки начала вакцинации «Спутником V»
Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» может начать использоваться в Словакии уже с мая, если успешно пройдет экспертизу в сертифицированной лаборатории, сообщил премье-министр республики Эдуард Хегер на совместной конференции с чешским коллегой Андреем Бабишем.
«В ближайшие дни начнется тестирование вакцины «Спутник V» в сертифицированной лаборатории (в Венгрии). Если оно пройдет успешно, то уже в мае могло бы начаться ее практическое применение в республике», – передает слова Хегера РИА «Новости».
По словам словацкого премьера, в настоящее юристы изучают соглашение о поставках российского препарата. При это Хегер отметил, что «значительная категория граждан Словакии хотели бы сделать прививки от коронавируса именно вакциной «Спутник V». Премьер-министр Чехии в свою очередь напомнил, что Прага уже имеет предложение о поставках вакцины, и в понедельник первый вице-премьер страны Ян Гамачек отправится в Россию, чтобы предварительно договориться о контракте на получение препарата.
В понедельник президент Словакии Зузана Чапутова заявила о надежности «Спутника V» по результатам исследований.
Ранее в Словакии разгорелся правительственный кризис из-за решения экс-премьера Игора Матовича закупить 2 млн доз «Спутника V».
В апреле Российский фонд прямых инвестиций попросил Словакию вернуть партию вакцины «Спутник V», чтобы ее можно было применить в других странах. Также фонд отметил, что госинститут по контролю за препаратами (SIDC) Словакии «начал кампанию по дезинформации» против российской вакцины, там планируют проводить дальнейшие провокации. В фонде призвали Словакию повторно провести тестирование «Спутника V» в сертифицированной в ЕС лаборатории. Там отметили, что первоначальные испытания в Словакии проводились в лаборатории, которая не является частью сети официальных лабораторий контроля лекарственных средств ЕС.
В Индии за сутки заразились коронавирусом более 200 тыс. человек
За последние сутки в Индии зарегистрированы рекордные 200 739 случаев заражения коронавирусом, скончались за 24 часа 1038 человек, общее число погибших достигло 173 123 человек, следует из данных министерства здравоохранения страны.
Общее количество заболевших коронавирусом в Индии достигло 14,1 млн человек. Таким образом по этому показателю страна переместилась на вторую строчку сразу после Соединенных Штатов, где зарегистрировано 31,4 млн случаев COVID-19. Многие больницы в Индии, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, сообщили о серьезной нехватке коек и запасов кислорода, сообщает Al Jazeera.
Наибольшее число заболевших в Индии пришлось на штат Махараштра, где находится Мумбаи. На этот регион приходится около четверти всех заболевших в стране. За минувшие сутки в штате выявлены 58,9 тыс. заболевших, всего в штате лечение от коронавируса получают более 613 тыс. человек.
Накануне власти штата ввели фактический карантин до 1 мая. Людям разрешено появляться на улице только по уважительной причине, на этот период будет продлен ночной комендантский час, а днем разрешено работать только поставщикам основных услуг – больницам, полиции и пожарным, магазинам продуктов, банкам и сотрудникам организаций, поставляющих воду, электричество и интернет, передает РИА «Новости».
Следом за Махараштрой за сутки наибольшее число новых случаев заболевания выявлено в Уттар Прадеше (20 439), Дели (17 282), Чхаттисгархе (14 250) и Карнатаке (11 265).
В начале недели комитет экспертов государственного регулятора Индии в области лекарств одобрил заявку на экстренное использование российской вакцины «Спутник V».
Ученые сравнили риски тромбоза после вакцин Pfizer и Moderna с AstraZeneca
Вероятность возникновения церебрального венозного тромбоза после вакцинации препаратами от COVID-19 компаний Pfizer/BioNTech и Moderna сопоставима с аналогичными рисками, вызванными применением вакцины от AstraZeneca, выяснили ученые Оксфордского университета.
У более 480 тыс. человек, привившихся вакцинами Pfizer или Moderna, тромбоз в венах головного мозга может возникнуть в четырех случаях на миллион, у привившихся препаратом AstraZeneca – пять случаев на миллион, передает РИА «Новости».
Как показало исследование, что риски образования тромбов в мозге гораздо выше у тех, кто уже переболел коронавирусом. Так, у более 500 тыс. перенесших COVID-19 церебральный тромбоз встречается с вероятностью в 39 случаев на миллион. То есть, риск образования тромбов вследствие коронавируса в десять раз выше, чем от вакцин Pfizer или Moderna, и в восемь раз по сравнению с применением вакцины AstraZeneca. Ученые отметили, что церебральный венозный тромбоз чаще встречается у переболевших коронавирусом в возрасте младше 30 лет, а вероятность возникновения тромбов из-за COVIВ-19 в 100 раз выше по сравнению с исходным состоянием.
Ранее швейцарский надзорный орган за рынком лекарств Swissmedic сообщил, что к 6 апреля после вакцинации от коронавируса препаратами Comirnaty от Pfizer/BioNTech и Moderna в Швейцарии скончались 55 человек. Кроме того, в конце марта после вакцинации от коронавируса препаратом разработки Pfizer в Австрии умер пенсионер.
Согласно официальным данным Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов Соединенных Штатов (FDA), при испытаниях вакцины Pfizer/BioNTech в США погибли шесть человек. Кроме того, у привившихся вакциной Pfizer в США зафиксировали серьезные побочные эффекты. Тем временем Pfizer не нашла доказательств риска образования тромбов из-за вакцины.
Напомним, в начале марта в Великобритании после получения препарата AstraZeneca скончались 19 человек. Европейский фармрегулятор признал связь вакцины от COVID-19 AstraZeneca с тромбообразованием.
Некоторые страны ЕС приостановили вакцинацию данным препаратом из-за регистрируемых тромбоэмболических осложнений у привитых. Европейский регулятор проводит расследование инцидентов, но пока считает возможным продолжать вакцинацию.
Между тем AstraZeneca объявила о смене названия на Vaxzevria на фоне появившихся сообщений об обнаружении тромбов у получивших вакцину.
В Италии после вакцинации AstraZeneca умерли четыре человека
В Италии были зафиксированы четыре смертельных случая от тромбоза после введения вакцины от коронавируса производства компании AstraZeneca, сообщило итальянское агентство по лекарствам (AIFA).
Два из смертельных случаев связаны с тромбозом внутричерепного венозного синуса, еще два человека скончались от тромбоза кровеносных сосудов, говорится на сайте агентства.
Согласно отчету AIFA, смерть вакцинированных наступила в течение двух недель после инъекции препарата. Всего же было выявлено 62 случая тромбоза после вакцинации продуктом AstraZeneca.
Напомним, в начале марта в Великобритании после получения препарата AstraZeneca скончались 19 человек. Европейский фармрегулятор признал связь вакцины от COVID-19 AstraZeneca с тромбообразованием.
Некоторые страны ЕС приостановили вакцинацию данным препаратом из-за регистрируемых тромбоэмболических осложнений у привитых. Европейский регулятор проводит расследование инцидентов, но пока считает возможным продолжать вакцинацию.
Между тем AstraZeneca объявила о смене названия на Vaxzevria на фоне появившихся сообщений об обнаружении тромбов у получивших вакцину.
Первым компонентом вакцины от COVID привились более 1 млн москвичей
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Число москвичей, привившихся первым компонентом вакцины от коронавируса, превысило 1 млн человек, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.
Собянин сообщил в своем блоге, что «на днях число москвичей, получивших первый компонент прививки от коронавируса, превысило миллион человек».
«Полностью завершили вакцинацию свыше 820 тыс. жителей города. Почти 45% сделавших прививку составляют москвичи старше 60 лет, для которых защита от вируса важнее всего», – добавил мэр.
Он указал, что среди 1 млн вакцинированных имеются «считанные единицы» заболевших, препарат доказал свою надежность и безопасность.
Собянин также призвал москвичей вакцинироваться от коронавируса, чтобы летом жить нормальной жизнью: «Все возможности, чтобы защитить себя и своих близких от риска заболевания коронавирусом, сегодня у нас есть».
Кроме того, Москва полностью обеспечена запасами вакцины от коронавируса, «в ежедневном режиме работает 100 стационарных пунктов вакцинации в поликлиниках, а также несколько выездных точек в крупных торговых центрах». Кроме того, «на этой неделе начали вакцинацию на дому для маломобильных граждан – клиентов городских социальных служб, которым сложно прийти в поликлинику».
Ранее стало известно, что в Москве началась вакцинация от коронавируса на дому. Собянин заявлял, что ситуация с коронавирусом в столице стабильная, но стало больше заболеваний и госпитализаций среди пожилых людей.
Между тем Роспотребнадзор исключил третью волну заболеваемости COVID в России.
МИД Франции раскритиковал главу Прованса за заказ вакцины «Спутник V»
Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон высказал недовольство решением главы французского региона Прованс-Альпы-Лазурный берег, который сделал предзаказ на российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».
Во вторник глава региона Рено Мюзелье сообщил, что сделал предзаказ на «Спутник V», ожидая, пока европейский регулятор одобрит препарат.
«Я думаю, это не хорошо и безответственно. Если следовать этой логике, что произойдет? Если каждый регион или каждый департамент, каждый город будет говорить: «У меня есть возможность, я закажу». Что мы будем делать? Будет больше доз вакцин в Нюи-сюр-Сен, чем в Сен-Дени, больше доз в регионе Прованс-Альпы-Лазурный берег, чем в Иль-де-Франс. Я считаю, что политика по вакцинации должна быть равной для всех французов», – передает ТАСС слова Бона в эфире радиостанции Radio J.
Он отметил, что нужно дождаться мнения Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) по российской вакцине. «Мы не исключаем (российские вакцину), надо дождаться оценки европейского регулятора. В нужный момент, возможно, мы ее закажем», – добавил он.
«Но думаю, что это несерьезно и безответственно создавать различия на нашей национальной территории и уверяться, что заказы не делают из-за геополитического бойкота. Это неправда», – заключил он.
Напомним, 30 марта мэр французской Ниццы Кристиан Эстрози сделал предварительный заказ на поставку российского препарата от коронавируса «Спутник V» для вакцинации населения города. В феврале он заявил о катастрофической ситуации с коронавирусом в регионе.
Россия продлила приостановку авиасообщения с Британией до 1 июня
Россия продлевает приостановку авиасообщения с Великобританией до 1 июня включительно, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
«Оперативным штабом по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России принято решение о продлении сроков приостановки авиасообщения с Великобританией. Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23 часов 59 минут 1 июня 2021 года», – приводит текст сообщения ТАСС.
Ранее стало известно о планах властей Британии продлить запрет международных поездок до июля. В конце марта британский премьер Борис Джонсон предупредил о начале третьей волны пандемии коронавируса в Соединенном Королевстве. При этом месяцем ранее он заявлял, что к 21 июня власти рассчитывают снять связанные с пандемией ограничения.
С 18 января всех въезжающих в Великобританию обязали соблюдать десятидневную самоизоляцию. Помимо этого, все въезжающие на территорию Соединенного Королевства должны предъявлять отрицательный результат теста на коронавирус, сделанный не более, чем за 72 часа до прибытия. С 15 февраля Британия ужесточила карантин для въезжающих.
Россия приостановила авиасообщение с Великобританией с 22 декабря 2020 года в связи с выявлением на территории Великобритании нового штамма коронавируса.
В России создали новую тест-систему для определения антител к COVID-19
Роспотребнадзор зарегистрировал первую в России иммуноферментную тест-систему для количественного определения антител к коронавирусу.
«ФБУН НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора разработал и зарегистрировал первую в РФ иммуноферментную тест-систему для количественного определения антител в крови к коронавирусу SARS-CoV-2 у лиц, инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, с клиническими признаками COVID-19, в том числе переболевших в прошлом или контактировавших с коронавирусом в прошлом при отсутствии клинической симптоматики», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
Там отметили, что тест обладает высокой аналитической чувствительностью, что позволяет определять количество антител при их низком уровне в образцах сыворотки или плазмы крови. С помощью данного набора реагентов можно оценить степень выраженности антительного иммунного ответа от очень низкого уровня до очень высокого, что делает его полезным для принятия решения о дополнительной вакцинации против коронавируса SARS-CoV-2.
Ранее замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная объяснила разницу между антителами М и G к коронавирусу.
ФМБА получило разрешение на вторую фазу исследований препарата «Мир-19» от коронавируса
Федеральное медико-биологическое агентство получило разрешение на вторую фазу клинических исследований препарата для профилактики и лечения коронавируса «Мир-19», заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.
«Вчера было получено разрешение на вторую фазу клинических исследований, мы полностью готовы», – сказала Скворцова, передает РИА «Новости».
По ее словам, ФМБА ожидает регистрации препарата для профилактики и лечения коронавируса «Мир-19» к концу текущего года. «Сейчас начинается вторая фаза... я уверена, она займет как минимум несколько месяцев, поэтому если эффективность будет подтверждена, я так думаю, что мы на регистрации выйдем к концу года текущего», – сказала Скворцова.
Ранее Федеральное медико-биологическое агентство России сообщило о получении патента на «Мир-19» – препарат для профилактики и лечения COVID-19.
В России выявили 8,9 тыс. новых случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявили 8944 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 8944 новых случая коронавируса в 83 регионах, из них 12,4% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2455, Санкт-Петербурге – 719, Московской области – 565.
Всего в стране выявлено 4 675 153 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 301 448 человек, из них 10 225 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 398 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 104 398 человек.
Накануне, 14 апреля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8326. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 618.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РФПИ договорился о производстве «Спутника V» в Южной Корее
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и компании GL Rapha и ISU Abxis подписали соглашение о технологическом трансфере и производстве российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Южной Корее.
«РФПИ, GL Rapha, одна из ведущих компаний Южной Кореи в области биотехнологий и компания ISU Abxis (подразделение ISU Group) подписали соглашение о технологическом трансфере и производстве российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Корее», – сообщили в фонде, передает ТАСС.
Соглашение между РФПИ, GL Rapha и ISU Abxis является первым трехсторонним соглашением для осуществления трансфера технологии компании, которая входит в консорциум. Как ожидается, производство препарата на предприятии ISU Abxis в городе Йонъин начнется в конце апреля.
Тем временем в среду в Сербии стартовало производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Кроме того, к лету следующего года в Индии ежемесячный выпуск российской вакцины от коронавируса «Спутник V» может достичь более 50 млн доз.
Ученые раскрыли способность антител альпаки бороться с новыми штаммами COVID
Антитела альпаки могут нейтрализовывать «южноамериканский», «бразильский» и «британский» штаммы новой коронавирусной инфекции, выяснили ученые из чилийского университета Austral.
Исследования антител животных проходят в биотехнологической лаборатории университета совместно с австралийскими и европейскими коллегами. На основе антител альпак исследователи намерены разработать вакцину от COVID-19 для ее применения в Латинской Америке. Поскольку ученые ограничены в финансах, разработка антител находится пока на доклинической стадии, передает РИА «Новости» со ссылкой на эквадорское издание El Ciudadano.
«Недавние результаты, которые мы получили совместно с Квинслендским университетом Австралии, показали, что антитело способно нейтрализовать южноафриканский и британский варианты, а также прочно связываться с шиповидным белком бразильского варианта, поэтому мы можем предсказать нейтрализующий эффект на последний вариант, которому будет дана оценка в ближайшие недели. Поэтому мы взялись за проект с еще большей силой», – рассказал ученый университета Austral Алехандро Рохас.
В январе международная группа ученых идентифицировала и доработала новые фрагменты антител к SARS-CoV-2. По словам доктора Флориана Шмидта, иммунная система вырабатывает почти бесконечное количество различных антител, однако немногие из них могут победить коронавирус. Как объяснил ученый, сначала поверхностный белок SARS-CoV-2 вводили альпаке и ламе: иммунная система воспроизводила антитела к нему. Помимо сложных антител, альпаки и ламы также воспроизводят более простой вариант этих соединений, которые могут служить основной для нанотел. Спустя несколько недель исследователи взяли у животных образцы крови, из которого извлекли генетическую информацию о произведенных антителах, и выявили те элементы, которые распознают белок-шип коронавируса.
Альпака – домашнее мозоленогое (подотряд млекопитающих отряда парнокопытных) животное, разводимое в Андах (Южная Америка). На сегодняшний день там обитает около 3 млн особей, большая часть из которых населяет Перу. Альпак выращивают для стрижки шерсти, из которой изготавливают одеяла, пледы и одежду, из меха животных делают предметы для дома.
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