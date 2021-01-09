Еще три префектуры Японии попросили правительство ввести режим ЧС из-за COVID

Пекин и Москва не должны выйти победителями из пандемии коронавируса, заявила посол Великобритании в Вашингтоне Карен Пирс.

По ее словам, Соединенное Королевство и США должны объединить усилия, чтобы противостоять стратегическим вызовам со стороны Китая и России в период восстановления мира после пандемии коронавирусной инфекции, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

«Мы не хотим однажды проснуться и обнаружить китайские стандарты в таких сферах, как искусственный интеллект и кибернетика. Второй большой вызов – это стратегическая конкуренция со стороны Москвы и Пекина», – сказала дипломат.

Она обратила внимание на то, что Китай может стать трендсеттером для будущих технологических разработок в такой сфере, как искусственный интеллект, как это было с распространением ядерных технологий в 1950-х годах.

Также Пирс подчеркнула, что США и Великобритании нужно «сделать все правильно», чтобы «открытые общества» преуспевали и могли «противостоять стратегическим вызовам со стороны Китая и России» после пандемии, заключила она.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что со среды в Британии из-за распространения коронавируса в третий раз вводится карантин.

Напомним, в Британии выявили новый штамм COVID-19, который может быть на 70% заразнее обычного и требует от населения еще большей осторожности. В понедельник Британия обновила рекорд по суточному приросту больных COVID-19: количество выявленных случаев коронавируса в королевстве за минувшие сутки составило 58784. Британцев предупредили о «перегреве» системы здравоохранения.