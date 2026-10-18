Tекст: Антон Антонов

Штурмовые подразделения группировки «Север» сохраняют высокие темпы продвижения в Сумской области и расширяют зону наступления. Авиация, артиллерия и расчеты БПЛА нанесли удары по силам и технике ВСУ в районах Сум, Кореника, Кружка, Зеленого Гая и Битицы, сообщил связанный с группировкой «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».

В Сумском районе штурмовые группы «Севера» продвигаются в районе Хотени и Великой Рыбицы, суммарно до 300 м за сутки. В Шосткинском районе «Север» расширяет зону контроля вокруг ранее освобожденных населенных пунктов. В Краснопольском районе российские подразделения продолжают наступление по лесопосадкам в районе населенного пункта Турья.

На Харьковском направлении после зачистки так называемого Волчанского котла на северо-востоке области интенсивность боевых действий снижается, при этом «Северяне» продолжают движение на юг в направлении Великого Бурлука.

Авиация ВКС России и расчеты БПЛА атаковали цели ВСУ в районах населенных пунктов Великий Бурлук, Турово, Цуповка, Великие Проходы, Мартовое, Гнилица, Пионер, Подсреднее, Колодезное, Высокое, Томаховка, Дергачи, Белаши, Малые Проходы, Питомник, Избицкое, Потихоново и Терновая.

На Липцовском направлении штурмовые группы «Северян» продвигаются южнее Новой Казачьей и в Токаревке. Общее продвижение составило до 200 м.

На Волчанском и Великобурлукском направлениях подразделения группировки «Север» выявляли и уничтожали разрозненные группы ВСУ в лесопосадках и продвинулись в районе Тихого Бора, Украинского и Малого Бурлука.

В Черниговской области российская авиация и расчеты «Гераней» нанесли удары по позициям 143-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Шишковки и Рогозок.

«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 200 человек (из них более 140 в Сумской и свыше 60 в Харьковской областях)», – говорится в сообщении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, эпидемия пневмонии разворачивается в расположении ремонтно-восстановительного батальона 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Харьковской области.

По всей территории Харьковской области зафиксированы перебои с электроснабжением.

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