«Британский» штамм коронавируса обнаружили в Японии

Правительство Японии подтвердило информацию об обнаружении нового штамма COVID-19 у пяти человек, которые прилетели в страну из Великобритании.

Министр здравоохранения страны Норихиса Тамура сообщил, что все заболевшие прибыли в Японию из Великобритании 21 декабря, передает RT со ссылкой на телеканал NHK.

Трое из них прилетели в Осаку, еще двое – в Токио.

Ранее стало известно, что выявленный в Великобритании новый штамм коронавируса обнаружили в восьми европейских странах.

Напомним, новый вариант коронавируса может быть на 70% более заразен обычного и требует от населения еще большей осторожности. При этом британские эксперты пока не нашли подтверждений тому, что он приводит к большей летальности.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД