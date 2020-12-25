«Британский» штамм коронавируса распространился на восемь стран

Выявленный в Великобритании новый штамм коронавируса обнаружен в восьми европейских странах, сообщил глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

«Восемь стран в европейском регионе идентифицировали новый вариант COVID-19 VOC-202012/01. Жизненно важно усилить существующие защитные меры», – написал Клюге в Twitter.

Он призвал соблюдать дистанцирование, носить маски, а также оставаться в так называемых «пузырях поддержки», которые позволяют сформировать круг общения во время ограничительных мер и избежать социальной изоляции.

Клюге добавил, что новый штамм, в отличие от предыдущих, вероятно, распространяется среди более молодых возрастных групп. Он подчеркнул, что необходима бдительность, пока продолжается изучение нового варианта COVID.

Так, в пятницу главный санитарный врач минздрава Ирландии Тони Холохан в эфире национального телеканала RTI сообщил, что ирландские эпидемиологи обнаружили новый штамм коронавируса, аналогичный британскому. «Нам потребуется провести серию дополнительных тестов в ближайшие дни и недели для того, чтобы установить масштабы распространения этой разновидности вируса в стране», – приводит его слова ТАСС.

«Крайне важно, чтобы все лица, прибывающие в Ирландию из Великобритании, самоизолировались на 14 дней. Им следует полностью исключить всякие социальные контакты, даже походы в магазин», – продолжил Холохан. Он также сообщил, что Национальная санитарная служба Ирландии активно работает над тем, чтобы все прибывшие в последние недели с соседнего острова граждане были протестированы.

По данным ирландского минздрава, в пятницу медики зафиксировали 1025 новых случаев инфицирования коронавирусом и две смерти пациентов с инфекцией.

Кроме того, сообщалось о выявлении нового штамма в Германии и Швейцарии.

Напомним, выявленный в Британии новый вариант коронавируса может быть на 70% более заразен обычного и требует от населения еще большей осторожности. При этом британские эксперты пока не нашли подтверждений тому, что он приводит к большей летальности.

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