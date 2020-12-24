«Британский» штамм коронавируса обнаружен в Швейцарии

Первые случаи заражения новой вариацией коронавируса, распространившейся ранее в Великобритании, выявлены в Швейцарии, сообщил Федеральный офис общественного здравоохранения страны.

Швейцария начала поиск мутаций в вирусе после того, как стало известно о новом штамме в Великобритании. Сейчас образцы с положительным результатом на коронавирус секвенируются на предмет возможной мутации, передает РИА «Новости».

«В Швейцарии новый вариант, имеющий британское происхождение, выявлен в двух образцах анализов», – приводит ТАСС текст сообщения Федерального офиса общественного здравоохранения.

Речь идет о жителях Великобритании, они «дали положительный результат на коронавирус в Швейцарии», их имена известны. Один из них уже находится на карантине, как и все, с кем он взаимодействовал. Данные по второму заболевшему уточняются. Соответствующие кантоны предупредили о риске циркуляции «более заразного» штамма коронавируса.

Напомним, выявленный в Британии новый вариант коронавируса может быть на 70% более заразен обычного и требует от населения еще большей осторожности. При этом британские эксперты пока не нашли подтверждений тому, что он приводит к большей летальности.