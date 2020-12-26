Япония закрыла границы для иностранцев

Правительство Японии приняло решение ввести временный запрет на въезд в страну в отношении граждан всех стран и регионов мира, сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что меры будут действовать с 28 декабря до конца января следующего года, передает ТАСС.

Ранее правительство Японии подтвердило информацию об обнаружении нового штамма COVID-19 у пяти человек, которые прилетели в страну из Великобритании.

Напомним, консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. При этом министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок признал, что ситуация с новым вариантом коронавируса вышла из-под контроля властей. В связи с этим правительство Великобритании ввело еще более жесткие ограничения. Самый высокий – четвертый – уровень ограничений распространяется в Лондоне и нескольких регионах юго-востока Англии.

На фоне выявленного штамма почти полсотни государств и Гонконг (специальный административный район Китая) приостановили транспортное сообщение с Британией.

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