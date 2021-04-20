Стоматолог развеял мифы о зубной пасте

Стоматолог Алексей Антипенко развеял популярные мифы о зубных пастах, отметив, что с их помощью не получится отбелить зубы, избавиться от кариеса или решить проблему с кровоточивостью десен.

Как отметил стоматолог, эффект от узконаправленных дорогих зубных паст и обычных магазинных приблизительно сопоставим, сообщает «Ридус».

Также, по его словам, не играет большой роли, импортная паста или отечественная. «Чудодейственных паст не существует, их просто невыгодно выпускать», – считает врач.

Он подчеркнул, что отбелить зубы при помощи зубных паст невозможно. «Если мы говорим про отбеливающие пасты, то таковых вообще не существует. То, что названо отбеливающей зубной пастой, – это, мягко говоря, лукавство», – сказал специалист, отметив, что такие пасты являются просто очищающими и отбелить зубы не могут.

Стоматолог добавил, что и зубные пасты от пародонтоза являются неким лукавством со стороны производителей. Как отметил врач, это попытка предложить домашний вариант решения довольно сложной проблемы, с которой должен работать специалист. По словам Антипенко, для решения проблем с деснами необходимо пойти к стоматологу и снять камни, которые вызывают кровоточивость, сделать профессиональную гигиену.

Пасты для чувствительных зубов, по мнению эксперта, действительно работают, но в их составе содержатся компоненты, имеющие кратковременный эффект.

По словам стоматолога, среди противокариозных зубных паст с фтором есть такие, в составе которых присутствуют достаточно концентрированные и эффективные вещества. Однако остановить распространение кариеса или тем более вылечить его зубные пасты не могут. От кариеса помогает только коррекция диеты, то есть уменьшение количества сладкой пищи, добавил врач.

Ранее стоматолог-ортодонт Мария Балакирева назвала простой способ сэкономить на лечении зубов. Для этого достаточно раз в полгода ходить на осмотры к специалисту.