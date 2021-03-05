Россиянам раскрыли способ экономии на лечении зубов

Стоматолог-ортодонт Мария Балакирева назвала простой способ сэкономить на лечении зубов. Для этого достаточно раз в полгода ходить на осмотры к специалисту.

«Чтобы не тратить деньги, я всегда рекомендую пациентам начинать лечение, как только становится видна проблема и не запускать ее. Кариес дешевле вылечить, чем пульпит», – пояснила каналу «360» Балакирева.

Вместе с этим она рекомендовала тщательно выбирать специалиста. По ее словам, риски столкнуться с дешевыми и некачественными материалами высоки, особенно в Белоруссии и на Украине. Врач рассказала, что встречала пациентов, которым устанавливали на Украине некачественные виниры, темнеющие со временем.

Ранее стоматолог Геннадий Шаргородский заявил, что ношение медицинских масок влияет на здоровье зубов и десен, поэтому носить ее лучше с перерывами.