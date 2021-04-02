Саакашвили назвал Познера «кагэбэшником» и «неусыпным врагом Грузии»

Заочно осужденный на родине за коррупцию и злоупотребление служебным положением экс-президент Грузии, глава украинского исполкома реформ Михаил Саакашвили заявил, что «гордится молодежью», фактически выгнавшей из страны тележурналиста Владимира Познера, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Познер – старый кагэбэшник и неусыпный враг Грузии», – сказал Саакашвили, сообщив, что в делегации также находились «генералы гибридной войны – гендиректор ТАСС и вице-президент радио «Спутник».

«Это враги Грузии, которые разрушают мораль в странах – соседях России», – заявил он. По его словам, ТАСС запрещен на Украине, как и «Спутник».

При этом Саакашвили вспомнил, как приглашал в Грузию Ксению Собчак за то, что та «годами борется с Путиным».

«Хватит равняться со мной! Вы, вы – ничтожества. Вы – предатели!», – обратился он к властям своей родины.

Ранее бывший премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили предсказал экономические потери для страны из-за выдворения радикалами – сторонниками экс-президента Михаила Саакашвили российского тележурналиста Владимира Познера.

Сам телеведущий назвал произошедшее с ним в Тбилиси шабашем.

Негативные оценки в грузинских СМИ и соцсетях вызвало интервью Познера телекомпании «Имеди», в котором тот критически оценил действия грузин в отношении абхазов и осетин. Протестующим не понравились сделанные ранее заявления журналиста о том, что Абхазия никогда не будет частью Грузии. Гостиницу, в которой остановился телеведущий, чтобы отметить день рождения, забросали яйцами, на асфальте возле здания отеля появилась надпись красной краской «Вон из Грузии».

Кроме того, памятник русскому писателю, дипломату Александру Грибоедову неизвестные исписали словами «Россия – зло», а также бранью в адрес Владимира Познера.

Экс-спикер парламента Грузии, лидер оппозиционного «Демократического движения» Нино Бурджанадзе назвала «ошибкой» приезд в Тбилиси российского тележурналиста Владимира Познера, который был фактически выдворен радикалами из страны.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили осудил действия радикалов. При этом он отметил, что со стороны прибывших было «неприемлемым» нарушение правил поведения в период пандемии, на что со стороны соответствующих органов последовала «молниеносная реакция» в виде штрафов.

Напомним, Познер, которому в четверг исполнилось 87 лет, покинул Грузию на чартерном самолете.