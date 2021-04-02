В МИД обнаружили связь между осквернением памятника Грибоедову и провокациями против Познера

Москва рассматривает осквернение памятника Грибоедову в Тбилиси и провокацию против журналиста Владимира Познера как звенья одной цепи, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова заявила, что «рассматриваем данный инцидент и недавнюю провокацию против известного российского журналиста Владимира Познера как звенья одной цепи», говорится в сообщении на сайте МИД.

Она также указала, что Россия видит в осквернении памятника «попытку экстремистских сил в Грузии использовать любой повод для того, чтобы затруднить процесс нормализации российско-грузинских отношений».

По словам представителя ведомства, «каковы бы ни были мотивы совершивших данную выходку, им нет оправдания».

«В цивилизованном обществе такое деяние вызывает недоумение и отторжение. Подобные действия тем более неприемлемы, если принять во внимание масштаб и значимость личности Грибоедова как для истории России, так и Грузии. Уверены, что большинство граждан наших стран солидарны в оценке его вклада в укрепление связей между народами России и Грузии», – добавила Захарова.

Напомним, в Тбилиси памятник русскому писателю, дипломату Александру Грибоедову неизвестные исписали словами «Россия – зло», а также бранью в адрес Владимира Познера.

Негативные оценки в грузинских СМИ и соцсетях вызвало интервью Познера телекомпании «Имеди», в котором тот критически оценил действия грузин в отношении абхазов и осетин.

Гостиницу, в которой остановился телеведущий, чтобы отметить день рождения, забросали яйцами, на асфальте возле здания отеля появилась надпись красной краской «Вон из Грузии».