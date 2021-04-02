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В МИД обнаружили связь между осквернением памятника Грибоедову и провокациями против Познера
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Москва рассматривает осквернение памятника Грибоедову в Тбилиси и провокацию против журналиста Владимира Познера как звенья одной цепи, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова заявила, что «рассматриваем данный инцидент и недавнюю провокацию против известного российского журналиста Владимира Познера как звенья одной цепи», говорится в сообщении на сайте МИД.
Она также указала, что Россия видит в осквернении памятника «попытку экстремистских сил в Грузии использовать любой повод для того, чтобы затруднить процесс нормализации российско-грузинских отношений».
По словам представителя ведомства, «каковы бы ни были мотивы совершивших данную выходку, им нет оправдания».
«В цивилизованном обществе такое деяние вызывает недоумение и отторжение. Подобные действия тем более неприемлемы, если принять во внимание масштаб и значимость личности Грибоедова как для истории России, так и Грузии. Уверены, что большинство граждан наших стран солидарны в оценке его вклада в укрепление связей между народами России и Грузии», – добавила Захарова.
Напомним, в Тбилиси памятник русскому писателю, дипломату Александру Грибоедову неизвестные исписали словами «Россия – зло», а также бранью в адрес Владимира Познера.
Негативные оценки в грузинских СМИ и соцсетях вызвало интервью Познера телекомпании «Имеди», в котором тот критически оценил действия грузин в отношении абхазов и осетин.
Гостиницу, в которой остановился телеведущий, чтобы отметить день рождения, забросали яйцами, на асфальте возле здания отеля появилась надпись красной краской «Вон из Грузии».
МВД Грузии оштрафовало Познера на 600 долларов
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Телеведущий Владимир Познер, вынужденный спешно покинуть Тбилиси в день своего рождения в четверг из-за преследований активистами молодежных радикалов – сторонников экс-президента Михаила Саакашвили, оштрафован за нарушение правил изоляции и карантина, действующих в стране в связи с пандемией коронавируса, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Вместе с Познером в Грузию прибыло 40 человек, оштрафован еще 31 нарушитель, остальные правил не нарушали.
Штраф за нарушение правил изоляции составляет 2 тыс. лари (около 600 долларов).
За нарушение правил работы в условиях пандемии коронавируса гостиница «Винотель», где находились Познер с друзьями, оштрафована на 10 тыс. лари (около 3 тыс. долларов).
Напомним, телеведущий Владимир Познер, которому в четверг исполнилось 87 лет, покинул Грузию на чартерном самолете.
Познер собирался уехать в субботу, но радикалы и лидеры оппозиции, которые собрались у отеля «Румс» в центре Тбилиси, вынудили журналиста поменять планы, обвиняя его в том, что тот не признает территориальную целостность Грузии.
Отель и автобус с гостями забрасывали яйцами. Познера охраняла полиция, с которой регулярно вступали в стычки радикалы.
МВД Грузии заявило, что Познер «является гражданином США и не нарушал грузинский «Закон об оккупации», по которому посещать Абхазию и Южную Осетию можно только с разрешения центральных грузинских властей.
Сам Познер в ночь на четверг заявлял, что находится в безопасности. Он пояснил, что в Тбилиси хотел отметить день рождения и покинуть Грузию 3 апреля.
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Бурджанадзе: Познеру не следовало приезжать в Тбилиси
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Экс-спикер парламента Грузии, лидер оппозиционного «Демократического движения» Нино Бурджанадзе назвала «ошибкой» приезд в Тбилиси российского тележурналиста Владимира Познера, который был фактически выдворен радикалами из страны в четверг, в день своего 87-го рождения, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Приезд с такой большой делегацией точно был ошибкой и незнанием грузинских реалий», – заявила она Общественному ТВ Грузии – «Первому каналу». По ее словам, люди, которые контактировали с Познером до его приезда, проявили некомпетентность, не отговорив от визита.
«А ответственность за случившееся несут власти Грузии, – сказала Нино Бурджанадзе. – Познер не обычный журналист. Он приехал бы только в том случае, если бы имел от властей Грузии ясные гарантии безопасности».
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили осудил действия радикалов, фактически изгнавших из страны тележурналиста Владимира Познера в четверг. При этом он отметил, что со стороны прибывших было «неприемлемым» нарушение правил поведения в период пандемии, на что со стороны соответствующих органов последовала «молниеносная реакция» в виде штрафов.
Напомним, Познер, которому в четверг исполнилось 87 лет, покинул Грузию на чартерном самолете.
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Сторонники Саакашвили атаковали приехавшего в Тбилиси Познера
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Представители радикальных молодежных организаций из числа сторонников экс-президента Михаила Саакашвили в среду буквально преследуют в Тбилиси известного телеведущего Владимира Познера, протестуя против «приезда российского журналиста», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Они прибыли к гостинице, где остановился Владимир Познер, свистят и пытаются ворваться внутрь. На месте мобилизована полиция.
Одна из лидеров грузинской оппозиции, выпускница МГИМО Елена Хоштария, которая недавно создала политическое объединение «Дроа» («Настало время»), в том числе чтобы «разоблачать тех, кто связан с Россией», тоже прибыла к отелю и требует выдворить Познера из Грузии, мотивируя это тем, что он не признает территориальную целостность страны, включая Абхазию и Южную Осетию. В то же время в социальных сетях Грузии пишут, что Познер – гражданин США, не нарушал законов Грузии и не впустить его не могли.
По данным грузинских СМИ, Познер собирается отметить в Тбилиси 1 апреля свой 87-й день рождения.
Напомним, ранее негативные оценки в грузинских СМИ и соцсетях вызвало интервью Познера телекомпании «Имеди», в котором тот критически оценил действия грузин в отношении абхазов и осетин.
Познер назвал произошедшее в Тбилиси «шабашем»
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Телеведущий Владимир Познер назвал произошедшее с ним в Тбилиси «шабашем».
«Уважаемые коллеги! Я хотел бы объяснить, почему никому из вас я не дал комментария по поводу того, что случилось в Тбилиси, не принял ничье приглашение прийти в программу. Объяснение простое и, как мне кажется, очевидное: те люди, которые устроили этот шабаш, не стоят внимания. Много чести. Вот поэтому молчу и молчать буду», – приводятся слова телеведущего на сайте «Познер Online».
Ранее экс-спикер парламента Грузии, лидер оппозиционного «Демократического движения» Нино Бурджанадзе назвала «ошибкой» приезд в Тбилиси Познера, который в четверг, в день своего 87-го рождения, был фактически выдворен из республики радикалами. Телеведущего также оштрафовали на 600 долларов за нарушение правил изоляции и карантина.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя вспыхнувшие в Тбилиси протесты из-за приезда телеведущего в Грузию, обратил внимание, что российским гражданам опасно посещать республику. Он также посоветовал Познеру встречать день рождения дома, отметив, что «здесь спокойнее». Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала инцидент строчкой из песни из мультфильма «Волшебник Изумрудного города», сравнив путь Грузии к демократии с «дорогой трудной в город изумрудный».
В свою очередь бывший премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили предсказал республике экономические потери из-за выдворения Познера сторонниками Михаила Саакашвили. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что стало причиной хулиганского поведения радикалов в Грузии и какие выводы из этого должна сделать Москва?
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Познер улетел из Тбилиси после атаки радикалов
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Телеведущий Владимир Познер, которому в четверг исполнилось 87 лет, покинул Грузию на чартерном самолете с сопровождающими лицами в связи с преследованиями активистов молодежных радикалов из числа сторонников экс-президента Михаила Саакашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Познер собирался уехать в субботу, но радикалы и лидеры оппозиции, которые собрались у отеля «Румс» в центре Тбилиси, вынудили журналиста поменять планы, обвиняя его в том, что тот не признает территориальную целостность Грузии.
Отель и автобус с гостями забрасывали яйцами. Познера охраняла полиция, с которой регулярно вступали в стычки радикалы.
МВД Грузии заявило, что Познер «является гражданином США и не нарушал грузинский «Закон об оккупации», по которому посещать Абхазию и Южную Осетию можно только с разрешения центральных грузинских властей.
Сам Познер в ночь на четверг заявлял, что находится в безопасности
. Он пояснил, что в Тбилиси хотел отметить день рождения и покинуть Грузию 3 апреля.
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Экс-премьер Грузии предсказал экономические потери из-за выдворения радикалами Познера
Бывший премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили предсказал экономические потери для страны из-за выдворения радикалами – сторонниками экс-президента Михаила Саакашвили российского тележурналиста Владимира Познера, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Заявив о «неприемлемости» сделанных ранее заявлений Познера, которые не подразумевают территориальную целостность Грузии с учетом Абхазии и Южной Осетии, Георгий Квирикашвили предложил посмотреть на случившееся с прагматической точки зрения.
По его словам, Грузия рассчитывает восстановить туризм в первую очередь за счет соседей, с которыми имеет сухопутную границу. «Из этих четырех стран (Турция, Азербайджан, Армения, Россия) пропорционально больше всего туристов мы имеем из России. Это сухие факты», – заявил он.
«Таким образом, вчерашний вечер и перешедшие все границы реакции (на приезд Познера – прим. ВЗГЛЯД) непременно повредят поступлению валюты, которую мы могли получить за счет туристов из России», – считает бывший премьер.
«К сожалению, последствия будут разрушительными для находящегося в затруднительном положении населения Грузии», – сказал он.
Экс-спикер парламента Грузии, лидер оппозиционного «Демократического движения» Нино Бурджанадзе назвала «ошибкой» приезд в Тбилиси российского тележурналиста Владимира Познера, который был фактически выдворен из страны радикалами.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили осудил действия радикалов. При этом он отметил, что со стороны прибывших было «неприемлемым» нарушение правил поведения в период пандемии, на что со стороны соответствующих органов последовала «молниеносная реакция» в виде штрафов.
Напомним, Познер, которому в четверг исполнилось 87 лет, покинул Грузию на чартерном самолете.
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Грузинские СМИ предсказали дату новой антироссийской провокации
Грузинские СМИ и аналитики в пятницу продолжают комментировать атаку радикалов из числа сторонников экс-президента Михаила Саакашвили и его партии «Единое национальное движение» на тележурналиста Владимира Познера, предвещая в мае новый всплеск антироссийских эмоций, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Эксперт Гиа Абашидзе в интервью газете «Резонанси» не исключает, что «националы» «попытаются устроить новые эксцессы для дестабилизации обстановки».
По его словам, партия Саакашвили «использует любую возможность дестабилизировать обстановку, не пустить в Грузию туристов, устроить социально-экономический взрыв, чтобы добиться своих грязных целей».
Как отмечает издание, «приближается май, кто-то выразит уважение погибшим в Великой Отечественной войне, уважение к ветеранам, что также может стать причиной политического ажиотажа».
Другой аналитик Заал Анджапаридзе напомнил о миллионах российских туристах в Грузии в последние годы и отметил, что безвизовый режим для граждан России после войны-2008 ввели еще саакашвилевские власти.
«Нам что, каждого на границе останавливать, спрашивая, признает ли он территориальную целостность Грузии и российскую оккупацию?» – задается вопросом эксперт.
Накануне бывший премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили предсказал экономические потери для страны из-за выдворения радикалами – сторонниками экс-президента Михаила Саакашвили российского тележурналиста Владимира Познера.
Выразив «неприемлемость» и «возмущение» сделанными ранее заявлениями Познера, которые не подразумевают территориальную целостность Грузии с учетом Абхазии и Южной Осетии, Георгий Квирикашвили предложил посмотреть на случившееся с прагматической точки зрения.
По его словам, Грузия рассчитывает восстановить туризм в первую очередь за счет соседей, с которыми имеет сухопутную границу.
«Из этих четырех стран (Турция, Азербайджан, Армения, Россия) пропорционально больше всего туристов мы имеем из России. Это сухие факты», – заявил он. «Таким образом, вчерашний вечер и перешедшие все границы реакции (на приезд Познера) непременно повредят поступлению валюты, которую мы могли получить за счет туристов из России», – считает бывший премьер. «К сожалению, – сказал он, – последствия будут разрушительными для находящегося в затруднительном положении населения Грузии».
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили осудил действия радикалов, фактически изгнавших из страны тележурналиста Владимира Познера в четверг.
При этом он отметил, что со стороны прибывших было «неприемлемым» нарушение правил поведения в период пандемии, на что со стороны соответствующих органов последовала «молниеносная реакция» в виде штрафов.
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Песков дал Познеру совет на день рождения
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков поздравил с днем рождения телеведущего Владимира Познера, который 1 апреля отмечает 87-летие, и дал ему совет.
«И последнее – поздравляем все-таки Познера с днем рождения. Лучше его встречать дома – здесь спокойнее», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
Ранее Песков прокомментировал протесты в Тбилиси из-за визита туда телеведущего. В частности, он заявил, что в Кремле решительно осуждают агрессивные действия националистов против россиян в Грузии, а российским гражданам опасно посещать эту страну.
В среду в Тбилиси прошли протесты из-за визита Познера, который прибыл в столицу Грузии, чтобы отметить день рождения. Протестующие утверждали, что, поскольку Познер не признает территориальную целостность страны, его присутствие неприемлемо.Протестующие окружили здание отеля, где изначально остановились Познер и его друзья, позже гости были переправлены в гостиницу Romms hotel в центре Тбилиси. Протестующие закидали яйцами фасад здания, требуя, чтобы Познер и его товарищи покинули страну. Познера охраняла полиция, с которой регулярно вступали в стычки радикалы.
В четверг утром Познер покинул Грузию на чартерном самолете. При этом изначально он собирался уехать в субботу. Также стало известно, что его оштрафовали на 600 долларов за нарушение правил изоляции и карантина.
Грузинский эксперт объяснил цели провокации против Познера в Тбилиси
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Руководитель неправительственного «Института стратегии управления Грузией» Петрэ Мамрадзе назвал «спланированной провокацией» действия грузинских радикалов, фактически выдворивших из страны тележурналиста Владимира Познера, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Это так же спланировано, как и отвратительная выходка телеведущего Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина. Сторонники экс-президента Михаила Саакашвили используют любой повод, чтобы устроить провокацию и предстать единственными прозападными патриотами Грузии», – заявил эксперт газете ВЗГЛЯД.
«Схема простая. Есть три оппозиционных телеканала, и вот несколько десятков человек по лекалам Саакашвили и по его призывам «ставят картинку». Якобы Грузия бурлит. Но этого нет», – отметил он.
Петрэ Мамрадзе сказал, что «Познер и сопровождающие его лица явно нарушили комендантский час и правильно сделали, что их оштрафовали».
«Но то, что устроили саакашвилевские бандерлоги, этот налет, это просто отвратительно», – заявил он.
Эксперт полагает, что повторения событий 2019 года, когда в Грузии массово протестовали против приезда российских депутатов, не будет.
«У партии Саакашвили и поддержки массовой нет, и повод сейчас совершенно другой», – сказал эксперт.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили осудил действия радикалов, фактически изгнавших из страны тележурналиста Владимира Познера в четверг.
При этом он отметил, что со стороны прибывших было «неприемлемым» нарушение правил поведения в период пандемии, на что со стороны соответствующих органов последовала «молниеносная реакция» в виде штрафов.
Напомним, телеведущий Владимир Познер, которому в четверг исполнилось 87 лет, покинул
Грузию на чартерном самолете.
Познер собирался уехать в субботу, но радикалы и лидеры оппозиции, которые собрались у отеля «Румс» в центре Тбилиси, вынудили журналиста поменять планы, обвиняя его в том, что тот не признает территориальную целостность Грузии.
Отель и автобус с гостями забрасывали яйцами. Познера охраняла полиция, с которой регулярно вступали в стычки радикалы.
МВД Грузии заявило, что Познер «является гражданином США и не нарушал грузинский «Закон об оккупации», по которому посещать Абхазию и Южную Осетию можно только с разрешения центральных грузинских властей.
Сам Познер в ночь на четверг заявлял, что находится в безопасности. Он пояснил, что в Тбилиси хотел отметить день рождения и покинуть Грузию 3 апреля.
МВД Грузии обратилось к провоцирующим беспорядки из-за визита Познера сторонникам Саакашвили
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Телеведущий Владимир Познер, прибывший в Тбилиси, «является гражданином США и не нарушал грузинский «Закон об оккупации», по которому посещать Абхазию и Южную Осетию можно только с разрешения центральных грузинских властей, заявило МВД Грузии.
МВД отметило, что Познер ранее неоднократно посещал Грузию. В ведомстве отметили также, что сопровождающие Познера лица также прибыли в Грузию с соблюдением всех правил, сообщил корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Напомним, представители радикальных молодежных организаций из числа сторонников экс-президента Михаила Саакашвили в среду буквально преследуют в Тбилиси известного телеведущего, протестуя против «приезда российского журналиста».
Они прибыли к гостинице, где остановился Познер, свистят и пытаются ворваться внутрь. Радикалы отключили свет в отеле и требуют выдворения Познера. Начались стычки с полицией.
Прибыли и лидеры оппозиции, которые называют Познера «эмиссаром президента России Владимира Путина». Оппозиционеры из числа сторонников Саакашвили также требуют, чтобы Познер уехал из страны.
По данным грузинских СМИ, Познер собирается отметить в Тбилиси 1 апреля свой 87-й день рождения.
Познер заявил, что находится в безопасности
Телеведущий Владимир Познер, которого в Тбилиси преследуют грузинские радикалы, сообщил, что находится в безопасности.
«Я сейчас в гостинице. В безопасности», – сообщил он, пояснив, что в Тбилиси хотел отметить день рождения и покинуть Грузию 3 апреля. Однако сейчас Познер «не знает, когда улетит». Он не исключил, что вернуться из Тбилиси придется «раньше». Он также подтвердил, что его безопасность обеспечивает полиция, передает РИА «Новости».
Напомним, представители радикальных молодежных организаций из числа сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили атаковали приехавшего в Тбилиси Познера. Они требуют его выдворения. МВД Грузии заявило, что Познер «является гражданином США и не нарушал грузинский «Закон об оккупации», по которому посещать Абхазию и Южную Осетию можно только с разрешения центральных грузинских властей. Произошли столкновения радикалов с полицией.
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Вандалы осквернили памятник Грибоедову в Тбилиси бранными надписями в адрес Познера
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В Тбилиси памятник русскому писателю, дипломату Александру Грибоедову неизвестные исписали словами «Россия – зло», а также бранью в адрес Владимира Познера.
Постамент памятника Грибоедову в центре столицы Грузии сегодня неизвестные исписали словами «Россия – зло» и «Познер ***». Об этом на своей странице в Facebook сообщил международный обозреватель издания «Коммерсантъ» Максим Юсин.
Инцидент произошел на фоне акций протеста, после визита российского телеведущего Владимира Познера в Тбилиси, предположила Lenta.ru.
Провокационная надпись в адрес России, нанесенная вандалами на постамент памятника Грибоедову в Тбилиси, была удалена спустя несколько часов после появления, передает РИА «Новости».
Глава Палаты культуры Грузии Давид Окиташвили выразил возмущение актом вандализма. Народ, я удивлен! Нацию с многовековой культурой подталкивают к русофобии... Я считаю, что это далеко идущее зло», – написал Окиташвили в своем аккаунте в Facebook.
Негативные оценки в грузинских СМИ и соцсетях вызвало интервью Познера телекомпании «Имеди», в котором тот критически оценил действия грузин в отношении абхазов и осетин. Протестующим не понравились сделанные ранее заявления журналиста о том, что Абхазия никогда не будет частью Грузии. Гостиницу, в которой остановился телеведущий, чтобы отметить день рождения, забросали яйцами, на асфальте возле здания отеля появилась надпись красной краской «Вон из Грузии».
Экс-спикер парламента Грузии, лидер оппозиционного «Демократического движения» Нино Бурджанадзе назвала «ошибкой» приезд в Тбилиси российского тележурналиста Владимира Познера, который был фактически выдворен радикалами из страны.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили осудил действия радикалов. При этом он отметил, что со стороны прибывших было «неприемлемым» нарушение правил поведения в период пандемии, на что со стороны соответствующих органов последовала «молниеносная реакция» в виде штрафов.
Напомним, Познер, которому в четверг исполнилось 87 лет, покинул Грузию на чартерном самолете.
Александр Грибоедов известен своим участием в разработке Туркманчайского договора 1828 года по итогам русско-персидской войны, начавшейся в 1826 году. По условиям соглашения, к Российской империи отошла территория Восточной Армении. Грибоедов также сыграл ключевую роль в переселении из Персии десятков тысяч армян в созданную Армянскую область с центром в Ереване. Грибоедов был похоронен в 1829 году около храма Святого Давида Гареджийского на горе Мтацминда в Тбилиси, где он жил в начале 1820-х годов.
МВД Грузии обнародовало квитанции штрафа Познеру
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МВД Грузии «в связи с высоким общественным интересом» обнародовало квитанции, выписанные накануне в Тбилиси тележурналисту Владимиру Познеру и 31 сопровождающему его лицу за нарушение правил комендантского часа, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Сотрудники департамента патрульной полиции за нарушение правил изоляции и карантина оштрафовали 32 человек. Все они заплатили штрафы, после чего покинули страну», – заявило МВД Грузии.
Фото квитанции опубликованы в местных СМИ.
Сам Познер говорит, что штрафы заплачены не были.
«Никто из нас не был оштрафован вообще», – ответил сам Познер. уже вернувшийся в Москву, на уточняющий вопрос по поводу штрафов.
Познер собирался уехать в субботу, но радикалы и лидеры оппозиции, которые собрались у отеля «Румс» в центре Тбилиси, вынудили журналиста поменять планы, обвиняя его в том, что тот не признает территориальную целостность Грузии.
Штраф составляет 2 тыс. лари – это около 600 долларов.
Ранее грузинские власти сообщали, что Познера также оштрафовали на 600 долларов за нарушение правил изоляции и карантина.
Напомним, Познер, которому в четверг исполнилось 87 лет, покинул Грузию на чартерном самолете.
Он собирался уехать в субботу, но радикалы и лидеры оппозиции, которые собрались у отеля «Румс» в центре Тбилиси, вынудили
журналиста поменять планы, обвиняя его в том, что тот не признает территориальную целостность Грузии.
Отель и автобус с гостями забрасывали яйцами. Познера охраняла полиция, с которой регулярно вступали в стычки радикалы.
МВД Грузии заявило, что журналист «является гражданином США и не нарушал грузинский «Закон об оккупации», по которому посещать Абхазию и Южную Осетию можно только с разрешения центральных грузинских властей.
Руководитель неправительственного «Института стратегии управления Грузией» Петрэ Мамрадзе назвал «спланированной провокацией» действия грузинских радикалов.
Канделаки пристыдила прогнавших Познера из Тбилиси грузин
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Уроженка Грузии Тина Канделаки заявила, что ей стыдно за людей, которые организовали в Тбилиси акции протеста в связи с визитом журналиста Владимира Познера. По ее словам, телеведущий знает о Грузии больше, чем те люди, которые выступали против него.
«Мне стыдно за то, что происходило вчера у тбилисской гостиницы, куда приехал Владимир Владимирович Познер. Мы, грузины, всегда отличались своим гостеприимством и сомневаться могли во многом, но только не в том, что мы самый гостеприимный народ. Это часть нашего воспитания и мироощущения с детства. И вот я вижу, что мы дожили до позорного отношения к человеку, всем сердцем любящего Грузию», – написала Канделаки в Telegram.
По ее словам, Познер очень любит Грузию. «Совсем недавно Владимир Владимирович сидел рядом со мной, Мирандой Мирианашвили и Василием Церетели на ужине и радовался тому, что слышит живую грузинскую речь. Познер о Грузии знает даже больше, чем те люди, которые решили вдруг выразить свое неуважение под окнами его гостиницы», – добавила она.
«Мне жаль, что вчера не нашлось людей, которые бы одернули этих человеков без рода и племени. Одернули и выдворили бы их в прямом и переносном смысле. Туда, где люди не чтут свои корни и презирают свое прошлое, разменяв его на сиюминутные политические амбиции», – заключила Канделаки.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал протесты в Тбилиси из-за визита туда телеведущего. В частности, он заявил, что в Кремле решительно осуждают агрессивные действия националистов против россиян в Грузии, а российским гражданам опасно посещать эту страну.
В среду в Тбилиси прошли протесты из-за визита Познера, который прибыл в столицу Грузии, чтобы отметить день рождения. Протестующие утверждали, что, поскольку Познер не признает территориальную целостность страны, его присутствие неприемлемо. Познера охраняла полиция, с которой регулярно вступали в стычки радикалы. В четверг утром Познер покинул Грузию на чартерном самолете. При этом изначально он собирался уехать в субботу. Также стало известно, что его оштрафовали на 600 долларов за нарушение правил изоляции и карантина.
Владелец тбилисского отеля рассказал о реакции Познера на акцию радикалов
Владелец тбилисского «Винотеля» Бено Кашакашвили рассказал о реакции тележурналиста Владимира Познера, который был фактически выдворен радикалами сначала из этой гостиницы, а затем из Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Для Владимира Познера такая встреча была неожиданной, у него была плохая реакция», – сказал он.
По словам Кашакашвили, Познер приезжает часто и пропустил только прошлый год из-за пандемии коронавируса.
«Это была очень тяжелая ночь. Гости уехали и больше не приедут», – заявил он.
Отвечая на вопрос, почему были нарушены положения комендантского часа и работал ресторан отеля, Кашакашвили объяснил это поздним прибытием Познера и сопровождавших его лиц.
Кашакашвили сказал, что «не заслуживает такого большого штрафа» – отель оштрафован на 10 тыс. лари (примерно 3 тыс. долларов).
Грузинские власти сообщали, что Познера также оштрафовали на 600 долларов за нарушение правил изоляции и карантина. Однако сам он по возвращении в Москву этот факт не подтвердил.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили осудил действия радикалов, фактически изгнавших из страны тележурналиста Владимира Познера в четверг.
При этом он отметил, что со стороны прибывших было «неприемлемым» нарушение правил поведения в период пандемии, на что со стороны соответствующих органов последовала «молниеносная реакция» в виде штрафов.
Напомним, Познер, которому в четверг исполнилось 87 лет, покинул Грузию на чартерном самолете.
Он собирался уехать в субботу, но радикалы и лидеры оппозиции, которые собрались у отеля «Румс» в центре Тбилиси, вынудили
журналиста поменять планы, обвиняя его в том, что тот не признает территориальную целостность Грузии.
Отель и автобус с гостями забрасывали яйцами. Познера охраняла полиция, с которой регулярно вступали в стычки радикалы.
МВД Грузии заявило, что журналист «является гражданином США и не нарушал грузинский «Закон об оккупации», по которому посещать Абхазию и Южную Осетию можно только с разрешения центральных грузинских властей.
Руководитель неправительственного «Института стратегии управления Грузией» Петрэ Мамрадзе назвал «спланированной провокацией» действия грузинских радикалов.
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