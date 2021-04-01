Вандалы осквернили памятник Грибоедову в Тбилиси бранными надписями в адрес Познера

В Тбилиси памятник русскому писателю, дипломату Александру Грибоедову неизвестные исписали словами «Россия – зло», а также бранью в адрес Владимира Познера.

Постамент памятника Грибоедову в центре столицы Грузии сегодня неизвестные исписали словами «Россия – зло» и «Познер ***». Об этом на своей странице в Facebook сообщил международный обозреватель издания «Коммерсантъ» Максим Юсин.

Инцидент произошел на фоне акций протеста, после визита российского телеведущего Владимира Познера в Тбилиси, предположила Lenta.ru.

Негативные оценки в грузинских СМИ и соцсетях вызвало интервью Познера телекомпании «Имеди», в котором тот критически оценил действия грузин в отношении абхазов и осетин. Протестующим не понравились сделанные ранее заявления журналиста о том, что Абхазия никогда не будет частью Грузии. Гостиницу, в которой остановился телеведущий, чтобы отметить день рождения, забросали яйцами, на асфальте возле здания отеля появилась надпись красной краской «Вон из Грузии».



Экс-спикер парламента Грузии, лидер оппозиционного «Демократического движения» Нино Бурджанадзе назвала «ошибкой» приезд в Тбилиси российского тележурналиста Владимира Познера, который был фактически выдворен радикалами из страны.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили осудил действия радикалов. При этом он отметил, что со стороны прибывших было «неприемлемым» нарушение правил поведения в период пандемии, на что со стороны соответствующих органов последовала «молниеносная реакция» в виде штрафов.

Напомним, Познер, которому в четверг исполнилось 87 лет, покинул Грузию на чартерном самолете.

Александр Грибоедов известен своим участием в разработке Туркманчайского договора 1828 года по итогам русско-персидской войны, начавшейся в 1826 году. По условиям соглашения, к Российской империи отошла территория Восточной Армении. Грибоедов также сыграл ключевую роль в переселении из Персии десятков тысяч армян в созданную Армянскую область с центром в Ереване. Грибоедов был похоронен в 1829 году около храма Святого Давида Гареджийского на горе Мтацминда в Тбилиси, где он жил в начале 1820-х годов.

