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МВД Грузии обнародовало квитанции штрафа Познеру
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МВД Грузии «в связи с высоким общественным интересом» обнародовало квитанции, выписанные накануне в Тбилиси тележурналисту Владимиру Познеру и 31 сопровождающему его лицу за нарушение правил комендантского часа, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Сотрудники департамента патрульной полиции за нарушение правил изоляции и карантина оштрафовали 32 человек. Все они заплатили штрафы, после чего покинули страну», – заявило МВД Грузии.
Фото квитанции опубликованы в местных СМИ.
Сам Познер говорит, что штрафы заплачены не были.
«Никто из нас не был оштрафован вообще», – ответил сам Познер. уже вернувшийся в Москву, на уточняющий вопрос по поводу штрафов.
Познер собирался уехать в субботу, но радикалы и лидеры оппозиции, которые собрались у отеля «Румс» в центре Тбилиси, вынудили журналиста поменять планы, обвиняя его в том, что тот не признает территориальную целостность Грузии.
Штраф составляет 2 тыс. лари – это около 600 долларов.
Ранее грузинские власти сообщали, что Познера также оштрафовали на 600 долларов за нарушение правил изоляции и карантина.
Напомним, Познер, которому в четверг исполнилось 87 лет, покинул Грузию на чартерном самолете.
Он собирался уехать в субботу, но радикалы и лидеры оппозиции, которые собрались у отеля «Румс» в центре Тбилиси, вынудили
журналиста поменять планы, обвиняя его в том, что тот не признает территориальную целостность Грузии.
Отель и автобус с гостями забрасывали яйцами. Познера охраняла полиция, с которой регулярно вступали в стычки радикалы.
МВД Грузии заявило, что журналист «является гражданином США и не нарушал грузинский «Закон об оккупации», по которому посещать Абхазию и Южную Осетию можно только с разрешения центральных грузинских властей.
Руководитель неправительственного «Института стратегии управления Грузией» Петрэ Мамрадзе назвал «спланированной провокацией» действия грузинских радикалов.
МВД Грузии оштрафовало Познера на 600 долларов
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Телеведущий Владимир Познер, вынужденный спешно покинуть Тбилиси в день своего рождения в четверг из-за преследований активистами молодежных радикалов – сторонников экс-президента Михаила Саакашвили, оштрафован за нарушение правил изоляции и карантина, действующих в стране в связи с пандемией коронавируса, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Вместе с Познером в Грузию прибыло 40 человек, оштрафован еще 31 нарушитель, остальные правил не нарушали.
Штраф за нарушение правил изоляции составляет 2 тыс. лари (около 600 долларов).
За нарушение правил работы в условиях пандемии коронавируса гостиница «Винотель», где находились Познер с друзьями, оштрафована на 10 тыс. лари (около 3 тыс. долларов).
Напомним, телеведущий Владимир Познер, которому в четверг исполнилось 87 лет, покинул Грузию на чартерном самолете.
Познер собирался уехать в субботу, но радикалы и лидеры оппозиции, которые собрались у отеля «Румс» в центре Тбилиси, вынудили журналиста поменять планы, обвиняя его в том, что тот не признает территориальную целостность Грузии.
Отель и автобус с гостями забрасывали яйцами. Познера охраняла полиция, с которой регулярно вступали в стычки радикалы.
МВД Грузии заявило, что Познер «является гражданином США и не нарушал грузинский «Закон об оккупации», по которому посещать Абхазию и Южную Осетию можно только с разрешения центральных грузинских властей.
Сам Познер в ночь на четверг заявлял, что находится в безопасности. Он пояснил, что в Тбилиси хотел отметить день рождения и покинуть Грузию 3 апреля.
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Сторонники Саакашвили атаковали приехавшего в Тбилиси Познера
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Представители радикальных молодежных организаций из числа сторонников экс-президента Михаила Саакашвили в среду буквально преследуют в Тбилиси известного телеведущего Владимира Познера, протестуя против «приезда российского журналиста», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Они прибыли к гостинице, где остановился Владимир Познер, свистят и пытаются ворваться внутрь. На месте мобилизована полиция.
Одна из лидеров грузинской оппозиции, выпускница МГИМО Елена Хоштария, которая недавно создала политическое объединение «Дроа» («Настало время»), в том числе чтобы «разоблачать тех, кто связан с Россией», тоже прибыла к отелю и требует выдворить Познера из Грузии, мотивируя это тем, что он не признает территориальную целостность страны, включая Абхазию и Южную Осетию. В то же время в социальных сетях Грузии пишут, что Познер – гражданин США, не нарушал законов Грузии и не впустить его не могли.
По данным грузинских СМИ, Познер собирается отметить в Тбилиси 1 апреля свой 87-й день рождения.
Напомним, ранее негативные оценки в грузинских СМИ и соцсетях вызвало интервью Познера телекомпании «Имеди», в котором тот критически оценил действия грузин в отношении абхазов и осетин.
Познер улетел из Тбилиси после атаки радикалов
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Телеведущий Владимир Познер, которому в четверг исполнилось 87 лет, покинул Грузию на чартерном самолете с сопровождающими лицами в связи с преследованиями активистов молодежных радикалов из числа сторонников экс-президента Михаила Саакашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Познер собирался уехать в субботу, но радикалы и лидеры оппозиции, которые собрались у отеля «Румс» в центре Тбилиси, вынудили журналиста поменять планы, обвиняя его в том, что тот не признает территориальную целостность Грузии.
Отель и автобус с гостями забрасывали яйцами. Познера охраняла полиция, с которой регулярно вступали в стычки радикалы.
МВД Грузии заявило, что Познер «является гражданином США и не нарушал грузинский «Закон об оккупации», по которому посещать Абхазию и Южную Осетию можно только с разрешения центральных грузинских властей.
Сам Познер в ночь на четверг заявлял, что находится в безопасности
. Он пояснил, что в Тбилиси хотел отметить день рождения и покинуть Грузию 3 апреля.
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МВД Грузии обратилось к провоцирующим беспорядки из-за визита Познера сторонникам Саакашвили
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Телеведущий Владимир Познер, прибывший в Тбилиси, «является гражданином США и не нарушал грузинский «Закон об оккупации», по которому посещать Абхазию и Южную Осетию можно только с разрешения центральных грузинских властей, заявило МВД Грузии.
МВД отметило, что Познер ранее неоднократно посещал Грузию. В ведомстве отметили также, что сопровождающие Познера лица также прибыли в Грузию с соблюдением всех правил, сообщил корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Напомним, представители радикальных молодежных организаций из числа сторонников экс-президента Михаила Саакашвили в среду буквально преследуют в Тбилиси известного телеведущего, протестуя против «приезда российского журналиста».
Они прибыли к гостинице, где остановился Познер, свистят и пытаются ворваться внутрь. Радикалы отключили свет в отеле и требуют выдворения Познера. Начались стычки с полицией.
Прибыли и лидеры оппозиции, которые называют Познера «эмиссаром президента России Владимира Путина». Оппозиционеры из числа сторонников Саакашвили также требуют, чтобы Познер уехал из страны.
По данным грузинских СМИ, Познер собирается отметить в Тбилиси 1 апреля свой 87-й день рождения.
Познер заявил, что находится в безопасности
Телеведущий Владимир Познер, которого в Тбилиси преследуют грузинские радикалы, сообщил, что находится в безопасности.
«Я сейчас в гостинице. В безопасности», – сообщил он, пояснив, что в Тбилиси хотел отметить день рождения и покинуть Грузию 3 апреля. Однако сейчас Познер «не знает, когда улетит». Он не исключил, что вернуться из Тбилиси придется «раньше». Он также подтвердил, что его безопасность обеспечивает полиция, передает РИА «Новости».
Напомним, представители радикальных молодежных организаций из числа сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили атаковали приехавшего в Тбилиси Познера. Они требуют его выдворения. МВД Грузии заявило, что Познер «является гражданином США и не нарушал грузинский «Закон об оккупации», по которому посещать Абхазию и Южную Осетию можно только с разрешения центральных грузинских властей. Произошли столкновения радикалов с полицией.
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Грузинский эксперт объяснил цели провокации против Познера в Тбилиси
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Руководитель неправительственного «Института стратегии управления Грузией» Петрэ Мамрадзе назвал «спланированной провокацией» действия грузинских радикалов, фактически выдворивших из страны тележурналиста Владимира Познера, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Это так же спланировано, как и отвратительная выходка телеведущего Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина. Сторонники экс-президента Михаила Саакашвили используют любой повод, чтобы устроить провокацию и предстать единственными прозападными патриотами Грузии», – заявил эксперт газете ВЗГЛЯД.
«Схема простая. Есть три оппозиционных телеканала, и вот несколько десятков человек по лекалам Саакашвили и по его призывам «ставят картинку». Якобы Грузия бурлит. Но этого нет», – отметил он.
Петрэ Мамрадзе сказал, что «Познер и сопровождающие его лица явно нарушили комендантский час и правильно сделали, что их оштрафовали».
«Но то, что устроили саакашвилевские бандерлоги, этот налет, это просто отвратительно», – заявил он.
Эксперт полагает, что повторения событий 2019 года, когда в Грузии массово протестовали против приезда российских депутатов, не будет.
«У партии Саакашвили и поддержки массовой нет, и повод сейчас совершенно другой», – сказал эксперт.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили осудил действия радикалов, фактически изгнавших из страны тележурналиста Владимира Познера в четверг.
При этом он отметил, что со стороны прибывших было «неприемлемым» нарушение правил поведения в период пандемии, на что со стороны соответствующих органов последовала «молниеносная реакция» в виде штрафов.
Напомним, телеведущий Владимир Познер, которому в четверг исполнилось 87 лет, покинул
Грузию на чартерном самолете.
Познер собирался уехать в субботу, но радикалы и лидеры оппозиции, которые собрались у отеля «Румс» в центре Тбилиси, вынудили журналиста поменять планы, обвиняя его в том, что тот не признает территориальную целостность Грузии.
Отель и автобус с гостями забрасывали яйцами. Познера охраняла полиция, с которой регулярно вступали в стычки радикалы.
МВД Грузии заявило, что Познер «является гражданином США и не нарушал грузинский «Закон об оккупации», по которому посещать Абхазию и Южную Осетию можно только с разрешения центральных грузинских властей.
Сам Познер в ночь на четверг заявлял, что находится в безопасности. Он пояснил, что в Тбилиси хотел отметить день рождения и покинуть Грузию 3 апреля.
Песков дал Познеру совет на день рождения
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков поздравил с днем рождения телеведущего Владимира Познера, который 1 апреля отмечает 87-летие, и дал ему совет.
«И последнее – поздравляем все-таки Познера с днем рождения. Лучше его встречать дома – здесь спокойнее», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
Ранее Песков прокомментировал протесты в Тбилиси из-за визита туда телеведущего. В частности, он заявил, что в Кремле решительно осуждают агрессивные действия националистов против россиян в Грузии, а российским гражданам опасно посещать эту страну.
В среду в Тбилиси прошли протесты из-за визита Познера, который прибыл в столицу Грузии, чтобы отметить день рождения. Протестующие утверждали, что, поскольку Познер не признает территориальную целостность страны, его присутствие неприемлемо.Протестующие окружили здание отеля, где изначально остановились Познер и его друзья, позже гости были переправлены в гостиницу Romms hotel в центре Тбилиси. Протестующие закидали яйцами фасад здания, требуя, чтобы Познер и его товарищи покинули страну. Познера охраняла полиция, с которой регулярно вступали в стычки радикалы.
В четверг утром Познер покинул Грузию на чартерном самолете. При этом изначально он собирался уехать в субботу. Также стало известно, что его оштрафовали на 600 долларов за нарушение правил изоляции и карантина.
Канделаки пристыдила прогнавших Познера из Тбилиси грузин
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Уроженка Грузии Тина Канделаки заявила, что ей стыдно за людей, которые организовали в Тбилиси акции протеста в связи с визитом журналиста Владимира Познера. По ее словам, телеведущий знает о Грузии больше, чем те люди, которые выступали против него.
«Мне стыдно за то, что происходило вчера у тбилисской гостиницы, куда приехал Владимир Владимирович Познер. Мы, грузины, всегда отличались своим гостеприимством и сомневаться могли во многом, но только не в том, что мы самый гостеприимный народ. Это часть нашего воспитания и мироощущения с детства. И вот я вижу, что мы дожили до позорного отношения к человеку, всем сердцем любящего Грузию», – написала Канделаки в Telegram.
По ее словам, Познер очень любит Грузию. «Совсем недавно Владимир Владимирович сидел рядом со мной, Мирандой Мирианашвили и Василием Церетели на ужине и радовался тому, что слышит живую грузинскую речь. Познер о Грузии знает даже больше, чем те люди, которые решили вдруг выразить свое неуважение под окнами его гостиницы», – добавила она.
«Мне жаль, что вчера не нашлось людей, которые бы одернули этих человеков без рода и племени. Одернули и выдворили бы их в прямом и переносном смысле. Туда, где люди не чтут свои корни и презирают свое прошлое, разменяв его на сиюминутные политические амбиции», – заключила Канделаки.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал протесты в Тбилиси из-за визита туда телеведущего. В частности, он заявил, что в Кремле решительно осуждают агрессивные действия националистов против россиян в Грузии, а российским гражданам опасно посещать эту страну.
В среду в Тбилиси прошли протесты из-за визита Познера, который прибыл в столицу Грузии, чтобы отметить день рождения. Протестующие утверждали, что, поскольку Познер не признает территориальную целостность страны, его присутствие неприемлемо. Познера охраняла полиция, с которой регулярно вступали в стычки радикалы. В четверг утром Познер покинул Грузию на чартерном самолете. При этом изначально он собирался уехать в субботу. Также стало известно, что его оштрафовали на 600 долларов за нарушение правил изоляции и карантина.
Полиция взяла Познера под охрану в Тбилиси
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Тележурналист Владимир Познер под охраной полиции переведен из тбилисского отеля «Винотель» в отель «Румс», однако атаковавшие его радикалы – сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили – передислоцировались к этой гостинице и забросали ее яйцами, сообщил корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Они кричат: «Россия – оккупант» и поют гимн Грузии. За нарушение правил работы в условиях пандемии коронавируса «Винотель» оштрафован на 10 тыс. лари (около 3 тыс. долларов). Начальник патрульной полиции Тбилиси Важа Сирадзе пытается успокоить протестующих, которые вступают в столкновения со стражами порядка.
Напомним, МВД Грузии заявило, что Познер, прибывший в Тбилиси, «является гражданином США и не нарушал грузинский «Закон об оккупации», по которому посещать Абхазию и Южную Осетию можно только с разрешения центральных грузинских властей.
МВД отметило, что Познер ранее неоднократно посещал Грузию. В ведомстве отметили также, что сопровождающие Познера лица также прибыли в Грузию с соблюдением всех правил.
Представители радикальных молодежных организаций из числа сторонников Саакашвили буквально преследуют в Тбилиси Познера, протестуя против «приезда российского журналиста». Радикалы требуют выдворения Познера.
К месту протестов прибыли и лидеры оппозиции, которые называют Познера «эмиссаром президента России Владимира Путина». Оппозиционеры призывают сторонников не подчиняться полиции. По данным грузинских СМИ, Познер собирается отметить в Тбилиси 1 апреля свой 87-й день рождения.
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Владелец тбилисского отеля рассказал о реакции Познера на акцию радикалов
Владелец тбилисского «Винотеля» Бено Кашакашвили рассказал о реакции тележурналиста Владимира Познера, который был фактически выдворен радикалами сначала из этой гостиницы, а затем из Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Для Владимира Познера такая встреча была неожиданной, у него была плохая реакция», – сказал он.
По словам Кашакашвили, Познер приезжает часто и пропустил только прошлый год из-за пандемии коронавируса.
«Это была очень тяжелая ночь. Гости уехали и больше не приедут», – заявил он.
Отвечая на вопрос, почему были нарушены положения комендантского часа и работал ресторан отеля, Кашакашвили объяснил это поздним прибытием Познера и сопровождавших его лиц.
Кашакашвили сказал, что «не заслуживает такого большого штрафа» – отель оштрафован на 10 тыс. лари (примерно 3 тыс. долларов).
Грузинские власти сообщали, что Познера также оштрафовали на 600 долларов за нарушение правил изоляции и карантина. Однако сам он по возвращении в Москву этот факт не подтвердил.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили осудил действия радикалов, фактически изгнавших из страны тележурналиста Владимира Познера в четверг.
При этом он отметил, что со стороны прибывших было «неприемлемым» нарушение правил поведения в период пандемии, на что со стороны соответствующих органов последовала «молниеносная реакция» в виде штрафов.
Напомним, Познер, которому в четверг исполнилось 87 лет, покинул Грузию на чартерном самолете.
Он собирался уехать в субботу, но радикалы и лидеры оппозиции, которые собрались у отеля «Румс» в центре Тбилиси, вынудили
журналиста поменять планы, обвиняя его в том, что тот не признает территориальную целостность Грузии.
Отель и автобус с гостями забрасывали яйцами. Познера охраняла полиция, с которой регулярно вступали в стычки радикалы.
МВД Грузии заявило, что журналист «является гражданином США и не нарушал грузинский «Закон об оккупации», по которому посещать Абхазию и Южную Осетию можно только с разрешения центральных грузинских властей.
Руководитель неправительственного «Института стратегии управления Грузией» Петрэ Мамрадзе назвал «спланированной провокацией» действия грузинских радикалов.
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Власти Грузии осудили действия радикалов за атаку на Познера
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Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили осудил действия радикалов, фактически изгнавших из страны тележурналиста Владимира Познера, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Как заявил глава кабмина на заседании правительства, Познер прибыл в страну с паспортом США, он не нарушал «Закон об оккупации», по которому только с разрешения Тбилиси можно посещать Абхазию и Южную Осетию.
«Это был очередной частный визит Познера с американским паспортом», – сказал он.
Ираклий Гарибашвили заявил, что и сопровождающие Владимира Познера лица попали в страну с соблюдением всех правил передвижения в период пандемии коронавируса, имея ковид-паспорта и отрицательные тесты.
При этом он отметил, что со стороны прибывших было «неприемлемым» нарушение правил поведения в период пандемии, на что со стороны соответствующих органов последовала «молниеносная реакция» в виде штрафов.
«Одна группа граждан выражала протест (приездом Познера), и это использовала самая деструктивная сила – «Единое национальное движение» (партия экс-президента Михаила Саакашвили). Цель Саакашвили – дестабилизация и саботаж, нанесение урона международному имиджу страны. И это все сделано на фоне частичного открытия туризма, что так важно для Грузии», – заявил он.
Премьер-министр назвал такой радикализм «полностью неприемлемым, несоответствующим грузинским стандартам и цивилизованным формам».
«Партия Саакашвили – деградирующая радикальная сила, с которой невозможен цивилизованный диалог», – сказал он.
Напомним, телеведущий Владимир Познер, которому в четверг исполнилось 87 лет, покинул
Грузию на чартерном самолете.
Познер собирался уехать в субботу, но радикалы и лидеры оппозиции, которые собрались у отеля «Румс» в центре Тбилиси, вынудили журналиста поменять планы, обвиняя его в том, что тот не признает территориальную целостность Грузии.
Отель и автобус с гостями забрасывали яйцами. Познера охраняла полиция, с которой регулярно вступали в стычки радикалы.
МВД Грузии заявило, что Познер «является гражданином США и не нарушал грузинский «Закон об оккупации», по которому посещать Абхазию и Южную Осетию можно только с разрешения центральных грузинских властей.
Сам Познер в ночь на четверг заявлял, что находится в безопасности. Он пояснил, что в Тбилиси хотел отметить день рождения и покинуть Грузию 3 апреля.
МВД Грузии оштрафовало Познера на 600 долларов за нарушение правил изоляции и карантина.
В Совфеде назвали цель протестов в Тбилиси из-за Познера
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«Эти спектакли и хулиганские шоу разыгрываются ради рекламы на фоне известных людей, чтобы напомнить о существовании антироссийской политики Грузии», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов, комментируя акции протеста в Тбилиси, прошедшие по поводу визита российского телеведущего Владимира Познера.
«В Грузии ежедневно бывает много наших людей, но как только там появляется фигура, которая может иметь международную узнаваемость, из этого делается скандал. А Владимир Познер совершенно точно узнаваемое лицо и в России, и в США, и в Европе», – сказал зампредседателя сенатского комитета по международным делам Андрей Климов.
По словам собеседника, «если в Грузию приедет 20 тысяч человек из разных российских регионов, там никто не будет устраивать такие спектакли и хулиганские шоу». «Если же вы имеете признаки известности, то с вами могут сделать все что угодно, чтобы еще раз напомнить о существовании антироссийской политики Грузии. Был бы вместо Познера другой хорошо узнаваемый в мире человек, они бы сделали то же самое. Все это делается ради рекламы на фоне известных людей», – констатировал Климов.
Сенатор напомнил о том, что недавно депутат Госдумы Сергей Гаврилов посещал Тбилиси как международное должностное лицо – председатель Межпарламентской ассамблеи православия. «Он был приглашен грузинской стороной, и грузинская же сторона гарантировала ему безопасность. Но после того, как он занял предложенное ему конкретное место в президиуме Ассамблеи, в парламент ворвались мракобесы, устроившие драку. Гаврилов получил телесные повреждения, а в итоге эта история привела к международному скандалу», – рассказал Климов.
Собеседник также отметил, что «в Грузии, как и во многих других постсоветских странах, появились такие отряды боевиков, которые в любую секунду готовы устроить скандал, если это необходимо их заказчикам, которые находятся в Вашингтоне». «Кроме того, у США есть план, реализация которого направлена на то, чтобы вокруг нашей страны постоянно поддерживать зону конфликтности, в том числе на Кавказе», – заключил сенатор.
Напомним, телеведущий Владимир Познер, которому в четверг исполнилось 87 лет, покинул Грузию на чартерном самолете. Познер собирался уехать в субботу, но радикалы и лидеры оппозиции, которые собрались у отеля «Румс» в центре Тбилиси, вынудили журналиста поменять планы, обвиняя его в том, что тот не признает территориальную целостность Грузии.
Отель и автобус с гостями забрасывали яйцами. Познера охраняла полиция, с которой регулярно вступали в стычки радикалы. МВД Грузии заявило, что Познер «является гражданином США и не нарушал грузинский «Закон об оккупации», по которому посещать Абхазию и Южную Осетию можно только с разрешения центральных грузинских властей.
Сам Познер в ночь на четверг заявлял, что находится в безопасности. Он пояснил, что в Тбилиси хотел отметить день рождения и покинуть Грузию 3 апреля. МВД Грузии оштрафовало Познера на 600 долларов за нарушение правил изоляции и карантина. При этом власти Грузии осудили действия радикалов за атаку на Познера.
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Сенатор: Сторонники Саакашвили плодят ненависть между народами России и Грузии
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«Группа грузинских радикалов, связанных с Саакашвили, старается любой ценой не допустить улучшения отношений с нашей страной», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров, комментируя инцидент, произошедший в Тбилиси с известным телеведущим Владимиром Познером.
«Акции протеста из-за визита Познера связаны с его давним высказыванием о том, что грузины проводили ошибочную политику в отношении Абхазии и Осетии. И этого, конечно, радикалы простить ему не могут», – отметил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Сенатор также напомнил о сложных отношениях России и Грузии из-за того, что официальный Тбилиси «дрейфует в сторону НАТО и не скрывает этого, открыто занимая антироссийские позиции во всех международных и парламентских структурах». «Таким образом местные радикалы плодят ненависть между российским и грузинским народами», – считает эксперт.
Джабаров выразил предположение о том, что Владимир Познер мог предвидеть подобное развитие событий, учитывая сложные двусторонние отношения. «Группа радикалов, которая ориентирована на Саакашвили, старается любой ценой не допустить улучшения отношений с нашей страной. Потому мы и увидели подобный инцидент с Познером», – резюмировал Джабаров.
Напомним, Познер, которому в четверг исполнилось 87 лет, покинул Грузию на чартерном самолете. Он собирался уехать в субботу, но радикалы и лидеры оппозиции, которые собрались у отеля «Румс» в центре Тбилиси, вынудили журналиста поменять планы, обвиняя его в том, что тот не признает территориальную целостность Грузии.
Отель и автобус с гостями забрасывали яйцами. Познера охраняла полиция, с которой регулярно вступали в стычки радикалы. МВД Грузии заявило, что журналист «является гражданином США и не нарушал грузинский «Закон об оккупации», по которому посещать Абхазию и Южную Осетию можно только с разрешения центральных грузинских властей.
Также стало известно, что его оштрафовали на 600 долларов за нарушение правил изоляции и карантина. Сам Познер в ночь на четверг заявлял, что находится в безопасности. Он пояснил, что в Тбилиси хотел отметить день рождения и покинуть Грузию 3 апреля. Позже, 1 апреля, Познер вернулся в Москву.
Руководитель неправительственного «Института стратегии управления Грузией» Петрэ Мамрадзе назвал «спланированной провокацией» действия грузинских радикалов. В свою очередь зампредседателя сенатского комитета по международным делам Андрей Климов заявил, что «эти спектакли и хулиганские шоу разыгрываются ради рекламы на фоне известных людей, чтобы напомнить о существовании антироссийской политики Грузии».
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В Кремле заявили об опасности визитов в Грузию для россиян
Российским гражданам опасно посещать Грузию, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя протесты в Тбилиси из-за визита телеведущего Владимира Познера.
«В Грузии опасно для российских граждан. Туда просто опасно ездить, и это должны россияне четко понимать», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
Он также добавил, что в Кремле осуждают агрессивные действия националистов против россиян в Грузии. «Мы решительно осуждаем агрессивные действия экстремистски настроенных националистов в отношении российских граждан в Тбилиси», – сказал Песков.
В среду в Тбилиси прошли протесты из-за визита Познера, который прибыл в столицу Грузии, чтобы отметить день рождения. Протестующие утверждали, что поскольку Познер не признает территориальную целостность страны, его присутствие неприемлемо. При этом МВД Грузии заявило, что журналист «является гражданином США и не нарушал грузинский «Закон об оккупации», по которому посещать Абхазию и Южную Осетию можно только с разрешения центральных грузинских властей.
Протестующие окружили здание отеля, где изначально остановились Познер и его друзья, позже гости были переправлены в гостиницу Romms hotel в центре Тбилиси. Протестующие закидали яйцами фасад здания, требуя, чтобы Познер и его товарищи покинули страну. Познера охраняла полиция, с которой регулярно вступали в стычки радикалы.
В четверг утром Познер покинул Грузию на чартерном самолете. При этом изначально он собирался уехать в субботу. Также стало известно, что его оштрафовали на 600 долларов за нарушение правил изоляции и карантина.
Познер вернулся в Москву
Журналист и телеведущий Владимир Познер вернулся в Москву из Тбилиси, где был атакован радикалами. Он заявил, что не считает себя оштрафованным за нарушение карантинных мер в Грузии.
Познер подтвердил, что в данный момент он в Москве, передает РИА «Новости».
«Никто из нас не был оштрафован вообще», – ответил телеведущий на уточняющий вопрос по поводу штрафов.
Напомним, Познер, которому в четверг исполнилось 87 лет, покинул Грузию на чартерном самолете.
Он собирался уехать в субботу, но радикалы и лидеры оппозиции, которые собрались у отеля «Румс» в центре Тбилиси, вынудили
журналиста поменять планы, обвиняя его в том, что тот не признает территориальную целостность Грузии.
Отель и автобус с гостями забрасывали яйцами. Познера охраняла полиция, с которой регулярно вступали в стычки радикалы.
МВД Грузии заявило, что журналист «является гражданином США и не нарушал грузинский «Закон об оккупации», по которому посещать Абхазию и Южную Осетию можно только с разрешения центральных грузинских властей.
Также стало известно, что его оштрафовали на 600 долларов за нарушение правил изоляции и карантина.
Сам Познер в ночь на четверг заявлял, что находится в безопасности. Он пояснил, что в Тбилиси хотел отметить день рождения и покинуть Грузию 3 апреля.
Руководитель неправительственного «Института стратегии управления Грузией» Петрэ Мамрадзе назвал «спланированной провокацией» действия грузинских радикалов.