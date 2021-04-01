МВД Грузии обнародовало квитанции штрафа Познеру

МВД Грузии «в связи с высоким общественным интересом» обнародовало квитанции, выписанные накануне в Тбилиси тележурналисту Владимиру Познеру и 31 сопровождающему его лицу за нарушение правил комендантского часа, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Сотрудники департамента патрульной полиции за нарушение правил изоляции и карантина оштрафовали 32 человек. Все они заплатили штрафы, после чего покинули страну», – заявило МВД Грузии.

Фото квитанции опубликованы в местных СМИ.

Сам Познер говорит, что штрафы заплачены не были.

«Никто из нас не был оштрафован вообще», – ответил сам Познер. уже вернувшийся в Москву, на уточняющий вопрос по поводу штрафов.

Познер собирался уехать в субботу, но радикалы и лидеры оппозиции, которые собрались у отеля «Румс» в центре Тбилиси, вынудили журналиста поменять планы, обвиняя его в том, что тот не признает территориальную целостность Грузии.

Штраф составляет 2 тыс. лари – это около 600 долларов.

Ранее грузинские власти сообщали, что Познера также оштрафовали на 600 долларов за нарушение правил изоляции и карантина.

Напомним, Познер, которому в четверг исполнилось 87 лет, покинул Грузию на чартерном самолете.

Он собирался уехать в субботу, но радикалы и лидеры оппозиции, которые собрались у отеля «Румс» в центре Тбилиси, вынудили журналиста поменять планы, обвиняя его в том, что тот не признает территориальную целостность Грузии.

Отель и автобус с гостями забрасывали яйцами. Познера охраняла полиция, с которой регулярно вступали в стычки радикалы.

МВД Грузии заявило, что журналист «является гражданином США и не нарушал грузинский «Закон об оккупации», по которому посещать Абхазию и Южную Осетию можно только с разрешения центральных грузинских властей.

Руководитель неправительственного «Института стратегии управления Грузией» Петрэ Мамрадзе назвал «спланированной провокацией» действия грузинских радикалов.