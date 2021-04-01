Журналист и телеведущий Владимир Познер вернулся в Москву из Тбилиси, где был атакован радикалами. Он заявил, что не считает себя оштрафованным за нарушение карантинных мер в Грузии.

Познер подтвердил, что в данный момент он в Москве, передает РИА «Новости».

«Никто из нас не был оштрафован вообще», – ответил телеведущий на уточняющий вопрос по поводу штрафов.

Напомним, Познер, которому в четверг исполнилось 87 лет, покинул Грузию на чартерном самолете.

Он собирался уехать в субботу, но радикалы и лидеры оппозиции, которые собрались у отеля «Румс» в центре Тбилиси, вынудили журналиста поменять планы, обвиняя его в том, что тот не признает территориальную целостность Грузии.

Отель и автобус с гостями забрасывали яйцами. Познера охраняла полиция, с которой регулярно вступали в стычки радикалы.

МВД Грузии заявило, что журналист «является гражданином США и не нарушал грузинский «Закон об оккупации», по которому посещать Абхазию и Южную Осетию можно только с разрешения центральных грузинских властей.

Также стало известно, что его оштрафовали на 600 долларов за нарушение правил изоляции и карантина.

Сам Познер в ночь на четверг заявлял, что находится в безопасности. Он пояснил, что в Тбилиси хотел отметить день рождения и покинуть Грузию 3 апреля.

Руководитель неправительственного «Института стратегии управления Грузией» Петрэ Мамрадзе назвал «спланированной провокацией» действия грузинских радикалов.