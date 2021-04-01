Познер назвал произошедшее в Тбилиси «шабашем»

Телеведущий Владимир Познер назвал произошедшее с ним в Тбилиси «шабашем».

«Уважаемые коллеги! Я хотел бы объяснить, почему никому из вас я не дал комментария по поводу того, что случилось в Тбилиси, не принял ничье приглашение прийти в программу. Объяснение простое и, как мне кажется, очевидное: те люди, которые устроили этот шабаш, не стоят внимания. Много чести. Вот поэтому молчу и молчать буду», – приводятся слова телеведущего на сайте «Познер Online».

Ранее экс-спикер парламента Грузии, лидер оппозиционного «Демократического движения» Нино Бурджанадзе назвала «ошибкой» приезд в Тбилиси Познера, который в четверг, в день своего 87-го рождения, был фактически выдворен из республики радикалами. Телеведущего также оштрафовали на 600 долларов за нарушение правил изоляции и карантина.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя вспыхнувшие в Тбилиси протесты из-за приезда телеведущего в Грузию, обратил внимание, что российским гражданам опасно посещать республику. Он также посоветовал Познеру встречать день рождения дома, отметив, что «здесь спокойнее». Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала инцидент строчкой из песни из мультфильма «Волшебник Изумрудного города», сравнив путь Грузии к демократии с «дорогой трудной в город изумрудный».

В свою очередь бывший премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили предсказал республике экономические потери из-за выдворения Познера сторонниками Михаила Саакашвили. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что стало причиной хулиганского поведения радикалов в Грузии и какие выводы из этого должна сделать Москва?

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД