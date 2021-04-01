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Захарова прокомментировала акцию против визита Познера в Грузию
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Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг визита в Грузию российского телеведущего Владимира Познера, подчеркнула, что в некоторых странах пути развития демократии принимают нецивилизованные формы.
«Пути демократии нецивилизованы», – написала Захарова на своей странице в Facebook, добавив строчку из песни из мультфильма «Волшебник Изумрудного города»: «Идем дорогой трудной мы в город изумрудный».
В среду в Тбилиси прошли протесты из-за визита Познера, который прибыл в столицу Грузии, чтобы отметить день рождения. Протестующие утверждали, что, поскольку Познер не признает территориальную целостность страны, его присутствие неприемлемо. При этом МВД Грузии заявило, что журналист «является гражданином США и не нарушал грузинский «Закон об оккупации», по которому посещать Абхазию и Южную Осетию можно только с разрешения центральных грузинских властей.
Протестующие окружили здание отеля, где изначально остановились Познер и его друзья, позже гости были переправлены в гостиницу Romms hotel в центре Тбилиси. Протестующие закидали яйцами фасад здания, требуя, чтобы Познер и его товарищи покинули страну. Познера охраняла полиция, с которой регулярно вступали в стычки радикалы.
В четверг утром Познер покинул Грузию на чартерном самолете. При этом изначально он собирался уехать в субботу. Также стало известно, что его оштрафовали на 600 долларов за нарушение правил изоляции и карантина.
МВД Грузии оштрафовало Познера на 600 долларов
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Телеведущий Владимир Познер, вынужденный спешно покинуть Тбилиси в день своего рождения в четверг из-за преследований активистами молодежных радикалов – сторонников экс-президента Михаила Саакашвили, оштрафован за нарушение правил изоляции и карантина, действующих в стране в связи с пандемией коронавируса, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Вместе с Познером в Грузию прибыло 40 человек, оштрафован еще 31 нарушитель, остальные правил не нарушали.
Штраф за нарушение правил изоляции составляет 2 тыс. лари (около 600 долларов).
За нарушение правил работы в условиях пандемии коронавируса гостиница «Винотель», где находились Познер с друзьями, оштрафована на 10 тыс. лари (около 3 тыс. долларов).
Напомним, телеведущий Владимир Познер, которому в четверг исполнилось 87 лет, покинул Грузию на чартерном самолете.
Познер собирался уехать в субботу, но радикалы и лидеры оппозиции, которые собрались у отеля «Румс» в центре Тбилиси, вынудили журналиста поменять планы, обвиняя его в том, что тот не признает территориальную целостность Грузии.
Отель и автобус с гостями забрасывали яйцами. Познера охраняла полиция, с которой регулярно вступали в стычки радикалы.
МВД Грузии заявило, что Познер «является гражданином США и не нарушал грузинский «Закон об оккупации», по которому посещать Абхазию и Южную Осетию можно только с разрешения центральных грузинских властей.
Сам Познер в ночь на четверг заявлял, что находится в безопасности. Он пояснил, что в Тбилиси хотел отметить день рождения и покинуть Грузию 3 апреля.
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Сторонники Саакашвили атаковали приехавшего в Тбилиси Познера
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Представители радикальных молодежных организаций из числа сторонников экс-президента Михаила Саакашвили в среду буквально преследуют в Тбилиси известного телеведущего Владимира Познера, протестуя против «приезда российского журналиста», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Они прибыли к гостинице, где остановился Владимир Познер, свистят и пытаются ворваться внутрь. На месте мобилизована полиция.
Одна из лидеров грузинской оппозиции, выпускница МГИМО Елена Хоштария, которая недавно создала политическое объединение «Дроа» («Настало время»), в том числе чтобы «разоблачать тех, кто связан с Россией», тоже прибыла к отелю и требует выдворить Познера из Грузии, мотивируя это тем, что он не признает территориальную целостность страны, включая Абхазию и Южную Осетию. В то же время в социальных сетях Грузии пишут, что Познер – гражданин США, не нарушал законов Грузии и не впустить его не могли.
По данным грузинских СМИ, Познер собирается отметить в Тбилиси 1 апреля свой 87-й день рождения.
Напомним, ранее негативные оценки в грузинских СМИ и соцсетях вызвало интервью Познера телекомпании «Имеди», в котором тот критически оценил действия грузин в отношении абхазов и осетин.
Познер улетел из Тбилиси после атаки радикалов
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Телеведущий Владимир Познер, которому в четверг исполнилось 87 лет, покинул Грузию на чартерном самолете с сопровождающими лицами в связи с преследованиями активистов молодежных радикалов из числа сторонников экс-президента Михаила Саакашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Познер собирался уехать в субботу, но радикалы и лидеры оппозиции, которые собрались у отеля «Румс» в центре Тбилиси, вынудили журналиста поменять планы, обвиняя его в том, что тот не признает территориальную целостность Грузии.
Отель и автобус с гостями забрасывали яйцами. Познера охраняла полиция, с которой регулярно вступали в стычки радикалы.
МВД Грузии заявило, что Познер «является гражданином США и не нарушал грузинский «Закон об оккупации», по которому посещать Абхазию и Южную Осетию можно только с разрешения центральных грузинских властей.
Сам Познер в ночь на четверг заявлял, что находится в безопасности
. Он пояснил, что в Тбилиси хотел отметить день рождения и покинуть Грузию 3 апреля.
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Познер заявил, что находится в безопасности
Телеведущий Владимир Познер, которого в Тбилиси преследуют грузинские радикалы, сообщил, что находится в безопасности.
«Я сейчас в гостинице. В безопасности», – сообщил он, пояснив, что в Тбилиси хотел отметить день рождения и покинуть Грузию 3 апреля. Однако сейчас Познер «не знает, когда улетит». Он не исключил, что вернуться из Тбилиси придется «раньше». Он также подтвердил, что его безопасность обеспечивает полиция, передает РИА «Новости».
Напомним, представители радикальных молодежных организаций из числа сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили атаковали приехавшего в Тбилиси Познера. Они требуют его выдворения. МВД Грузии заявило, что Познер «является гражданином США и не нарушал грузинский «Закон об оккупации», по которому посещать Абхазию и Южную Осетию можно только с разрешения центральных грузинских властей. Произошли столкновения радикалов с полицией.
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МВД Грузии обратилось к провоцирующим беспорядки из-за визита Познера сторонникам Саакашвили
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Телеведущий Владимир Познер, прибывший в Тбилиси, «является гражданином США и не нарушал грузинский «Закон об оккупации», по которому посещать Абхазию и Южную Осетию можно только с разрешения центральных грузинских властей, заявило МВД Грузии.
МВД отметило, что Познер ранее неоднократно посещал Грузию. В ведомстве отметили также, что сопровождающие Познера лица также прибыли в Грузию с соблюдением всех правил, сообщил корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Напомним, представители радикальных молодежных организаций из числа сторонников экс-президента Михаила Саакашвили в среду буквально преследуют в Тбилиси известного телеведущего, протестуя против «приезда российского журналиста».
Они прибыли к гостинице, где остановился Познер, свистят и пытаются ворваться внутрь. Радикалы отключили свет в отеле и требуют выдворения Познера. Начались стычки с полицией.
Прибыли и лидеры оппозиции, которые называют Познера «эмиссаром президента России Владимира Путина». Оппозиционеры из числа сторонников Саакашвили также требуют, чтобы Познер уехал из страны.
По данным грузинских СМИ, Познер собирается отметить в Тбилиси 1 апреля свой 87-й день рождения.
Грузинский эксперт объяснил цели провокации против Познера в Тбилиси
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Руководитель неправительственного «Института стратегии управления Грузией» Петрэ Мамрадзе назвал «спланированной провокацией» действия грузинских радикалов, фактически выдворивших из страны тележурналиста Владимира Познера, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Это также спланировано, как и отвратительная выходка телеведущего Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина. Сторонники экс-президента Михаила Саакашвили используют любой повод, чтобы устроить провокацию и предстать единственными прозападными патриотами Грузии», – заявил эксперт газете ВЗГЛЯД.
«Схема простая. Есть три оппозиционных телеканала, и вот несколько десятков человек по лекалам Саакашвили и по его призывам «ставят картинку». Якобы Грузия бурлит. Но этого нет», – отметил он.
Петрэ Мамрадзе сказал, что «Познер и сопровождающие его лица явно нарушили комендантский час и правильно сделали, что их оштрафовали».
«Но то, что устроили саакашвилевские бандерлоги, этот налет, это просто отвратительно», – заявил он.
Эксперт полагает, что повторения событий 2019 года, когда в Грузии массово протестовали против приезда российских депутатов, не будет.
«У партии Саакашвили и поддержки массовой нет, и повод сейчас совершенно другой», – сказал эксперт.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили осудил действия радикалов, фактически изгнавших из страны тележурналиста Владимира Познера в четверг.
При этом он отметил, что со стороны прибывших было «неприемлемым» нарушение правил поведения в период пандемии, на что со стороны соответствующих органов последовала «молниеносная реакция» в виде штрафов.
Напомним, телеведущий Владимир Познер, которому в четверг исполнилось 87 лет, покинул
Грузию на чартерном самолете.
Познер собирался уехать в субботу, но радикалы и лидеры оппозиции, которые собрались у отеля «Румс» в центре Тбилиси, вынудили журналиста поменять планы, обвиняя его в том, что тот не признает территориальную целостность Грузии.
Отель и автобус с гостями забрасывали яйцами. Познера охраняла полиция, с которой регулярно вступали в стычки радикалы.
МВД Грузии заявило, что Познер «является гражданином США и не нарушал грузинский «Закон об оккупации», по которому посещать Абхазию и Южную Осетию можно только с разрешения центральных грузинских властей.
Сам Познер в ночь на четверг заявлял, что находится в безопасности. Он пояснил, что в Тбилиси хотел отметить день рождения и покинуть Грузию 3 апреля.
Грузинская оппозиция раскритиковала Госдеп США за поддержку «пророссийского режима» в стране
Грузинская оппозиция выступила с резкой критикой заместителя помощника госсекретаря США по европейским и евразийским делам Джорджа Кента, который заявил, что нынешние власти Грузии «не сворачивали и не намерены сворачивать с курса на евроатлантическую интеграцию», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
От имени оппозиционеров, большая часть которых не признает итоги осенних выборов в парламент, выигранных «Грузинской мечтой», к Джорджу Кенту обратился лидер Лейбористской партии Шалва Нателашвили, заявивший, что позиция американского чиновника «вызвала шок».
Он назвал заявления представителя Госдепа «подарком (основателю правящей партии Грузии Бидзине) Иванишвили, так как выборы в Грузии прошли по сценарию (президента России Владимира) Путина».
Нателашвили заявил, что все выборы в Грузии, которые с 2012 года последовательно выигрывает «Грузинская мечта», «проводятся и фальсифицируются на деньги России».
По его словам, Бидзина Иванишвили «ежедневно согласовывает стратегию с Путиным, как вернуть влияние Москвы в регионе».
Нателашвили, в частности, обвинил «Грузинскую мечту» в срыве строительства Анаклийского глубоководного порта на Черном море, «чтобы туда не заходили натовские корабли и подлодки».
Оппозиционер призвал США «незамедлительно ввести жесточайшие финансовые санкции против Иванишвили и его окружения, поддержав народ Грузии».
Министр культуры Грузии Теа Цулукиани заявила, что «оппозиция продолжает атаку на западные институты и чиновников, что является стилем экс-президента Михаила Саакашвили».
Полиция взяла Познера под охрану в Тбилиси
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Тележурналист Владимир Познер под охраной полиции переведен из тбилисского отеля «Винотель» в отель «Румс», однако атаковавшие его радикалы – сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили – передислоцировались к этой гостинице и забросали ее яйцами, сообщил корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Они кричат: «Россия – оккупант» и поют гимн Грузии. За нарушение правил работы в условиях пандемии коронавируса «Винотель» оштрафован на 10 тыс. лари (около 3 тыс. долларов). Начальник патрульной полиции Тбилиси Важа Сирадзе пытается успокоить протестующих, которые вступают в столкновения со стражами порядка.
Напомним, МВД Грузии заявило, что Познер, прибывший в Тбилиси, «является гражданином США и не нарушал грузинский «Закон об оккупации», по которому посещать Абхазию и Южную Осетию можно только с разрешения центральных грузинских властей.
МВД отметило, что Познер ранее неоднократно посещал Грузию. В ведомстве отметили также, что сопровождающие Познера лица также прибыли в Грузию с соблюдением всех правил.
Представители радикальных молодежных организаций из числа сторонников Саакашвили буквально преследуют в Тбилиси Познера, протестуя против «приезда российского журналиста». Радикалы требуют выдворения Познера.
К месту протестов прибыли и лидеры оппозиции, которые называют Познера «эмиссаром президента России Владимира Путина». Оппозиционеры призывают сторонников не подчиняться полиции. По данным грузинских СМИ, Познер собирается отметить в Тбилиси 1 апреля свой 87-й день рождения.
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Власти и оппозиция Грузии отвергли предложения ЕС по выходу из кризиса
Представители правящей партии «Грузинская мечта – демократическая Грузия» и грузинская оппозиция не смогли договориться о выходе из политического кризиса, сообщил представитель главы Евросовета Кристиан Даниэльсон.
Он сообщил, что завершил «второй этап медиации в Грузии». Даниэльсон подчеркнул, что у кризиса есть «решения», они «ставят интересы страны превыше всего» и касаются «реформ в избирательной сфере и сфере правосудия». Однако ни власти, ни оппозиция Грузии «не приняли эти решения», передает ТАСС.
Дипломат сообщил, что европейская сторона предложила решения по выходу из кризиса, которое содержало важные избирательные и правовые реформы, распределение власти особенно в парламенте, передает РИА «Новости».
Даниэльсон сообщит главе Евросовета Шарлю Мишелю о ситуации, а тот решит, как поступить дальше. Власти Грузии сообщили, что готовы объявить амнистию для членов оппозиции, в том числе и для председателя оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ники Мелии, если он выплатит залог – свыше 11 тыс. долларов. Оппозицию это предложение не устроило.
Мелия взят под стражу 23 февраля этого года в рамках расследования дела о массовых антиправительственных выступлениях в Тбилиси в 2019 году из-за визита депутатов Госдумы, он призывал сторонников штурмовать парламент.
Большая часть оппозиции Грузии продолжает бойкотировать работу парламента. По итогам выборов осенью прошлого года получила 90 мандатов, а восемь оппозиционных партий, которые преодолели однопроцентный барьер, в целом – 60 мандатов. Шесть оппозиционных депутатов от двух партий уже вошли в парламент, остальные настаивают на новых выборах, называя прошедшие «сфальсифицированными». Но власти отказываются проводить новые выборы.
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Власти Грузии осудили действия радикалов за атаку на Познера
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Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили осудил действия радикалов, фактически изгнавших из страны тележурналиста Владимира Познера, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Как заявил глава кабмина на заседании правительства, Познер прибыл в страну с паспортом США, он не нарушал «Закон об оккупации», по которому только с разрешения Тбилиси можно посещать Абхазию и Южную Осетию.
«Это был очередной частный визит Познера с американским паспортом», – сказал он.
Ираклий Гарибашвили заявил, что и сопровождающие Владимира Познера лица попали в страну с соблюдением всех правил передвижения в период пандемии коронавируса, имея ковид-паспорта и отрицательные тесты.
При этом он отметил, что со стороны прибывших было «неприемлемым» нарушение правил поведения в период пандемии, на что со стороны соответствующих органов последовала «молниеносная реакция» в виде штрафов.
«Одна группа граждан выражала протест (приездом Познера), и это использовала самая деструктивная сила – «Единое национальное движение» (партия экс-президента Михаила Саакашвили). Цель Саакашвили – дестабилизация и саботаж, нанесение урона международному имиджу страны. И это все сделано на фоне частичного открытия туризма, что так важно для Грузии», – заявил он.
Премьер-министр назвал такой радикализм «полностью неприемлемым, несоответствующим грузинским стандартам и цивилизованным формам».
«Партия Саакашвили – деградирующая радикальная сила, с которой невозможен цивилизованный диалог», – сказал он.
Напомним, телеведущий Владимир Познер, которому в четверг исполнилось 87 лет, покинул
Грузию на чартерном самолете.
Познер собирался уехать в субботу, но радикалы и лидеры оппозиции, которые собрались у отеля «Румс» в центре Тбилиси, вынудили журналиста поменять планы, обвиняя его в том, что тот не признает территориальную целостность Грузии.
Отель и автобус с гостями забрасывали яйцами. Познера охраняла полиция, с которой регулярно вступали в стычки радикалы.
МВД Грузии заявило, что Познер «является гражданином США и не нарушал грузинский «Закон об оккупации», по которому посещать Абхазию и Южную Осетию можно только с разрешения центральных грузинских властей.
Сам Познер в ночь на четверг заявлял, что находится в безопасности. Он пояснил, что в Тбилиси хотел отметить день рождения и покинуть Грузию 3 апреля.
МВД Грузии оштрафовало Познера на 600 долларов за нарушение правил изоляции и карантина.
В Совфеде назвали цель протестов в Тбилиси из-за Познера
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«Эти спектакли и хулиганские шоу разыгрываются ради рекламы на фоне известных людей, чтобы напомнить о существовании антироссийской политики Грузии», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов, комментируя акции протеста в Тбилиси, прошедшие по поводу визита российского телеведущего Владимира Познера.
«В Грузии ежедневно бывает много наших людей, но как только там появляется фигура, которая может иметь международную узнаваемость, из этого делается скандал. А Владимир Познер совершенно точно узнаваемое лицо и в России, и в США, и в Европе», – сказал зампредседателя сенатского комитета по международным делам Андрей Климов.
По словам собеседника, «если в Грузию приедет 20 тысяч человек из разных российских регионов, там никто не будет устраивать такие спектакли и хулиганские шоу». «Если же вы имеете признаки известности, то с вами могут сделать все что угодно, чтобы еще раз напомнить о существовании антироссийской политики Грузии. Был бы вместо Познера другой хорошо узнаваемый в мире человек, они бы сделали то же самое. Все это делается ради рекламы на фоне известных людей», – констатировал Климов.
Сенатор напомнил о том, что недавно депутат Госдумы Сергей Гаврилов посещал Тбилиси как международное должностное лицо – председатель Межпарламентской ассамблеи православия. «Он был приглашен грузинской стороной, и грузинская же сторона гарантировала ему безопасность. Но после того, как он занял предложенное ему конкретное место в президиуме Ассамблеи, в парламент ворвались мракобесы, устроившие драку. Гаврилов получил телесные повреждения, а в итоге эта история привела к международному скандалу», – рассказал Климов.
Собеседник также отметил, что «в Грузии, как и во многих других постсоветских странах, появились такие отряды боевиков, которые в любую секунду готовы устроить скандал, если это необходимо их заказчикам, которые находятся в Вашингтоне». «Кроме того, у США есть план, реализация которого направлена на то, чтобы вокруг нашей страны постоянно поддерживать зону конфликтности, в том числе на Кавказе», – заключил сенатор.
Напомним, телеведущий Владимир Познер, которому в четверг исполнилось 87 лет, покинул Грузию на чартерном самолете. Познер собирался уехать в субботу, но радикалы и лидеры оппозиции, которые собрались у отеля «Румс» в центре Тбилиси, вынудили журналиста поменять планы, обвиняя его в том, что тот не признает территориальную целостность Грузии.
Отель и автобус с гостями забрасывали яйцами. Познера охраняла полиция, с которой регулярно вступали в стычки радикалы. МВД Грузии заявило, что Познер «является гражданином США и не нарушал грузинский «Закон об оккупации», по которому посещать Абхазию и Южную Осетию можно только с разрешения центральных грузинских властей.
Сам Познер в ночь на четверг заявлял, что находится в безопасности. Он пояснил, что в Тбилиси хотел отметить день рождения и покинуть Грузию 3 апреля. МВД Грузии оштрафовало Познера на 600 долларов за нарушение правил изоляции и карантина. При этом власти Грузии осудили действия радикалов за атаку на Познера.
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СМИ: Евросоюз может внести залог за освобождение из грузинской тюрьмы антироссийского радикала
Евросоюз может внести залог в размере 40 тыс. лари (около 12 тыс. долларов) за освобождение из тюрьмы лидера антироссийских протестов в Грузии в июне 2019 года, председателя оппозиционного «Единого национального движения» Никанора Мелия, сообщили грузинские СМИ во вторник.
«Возможно, ЕС возьмет на себя выплату залога, хотя до сих пор Мелия против этого», – сообщили СМИ в связи с переговорами, которые проводит сейчас в Тбилиси между властями и оппозицией специальный представитель председателя Евросовета Шарля Мишеля Кристиан Даниэльссон.
Мелия взят под стражу 23 февраля этого года в рамках расследования дела о массовых антиправительственных выступлениях в Тбилиси в 2019 году из-за визита депутатов Госдумы, он призывал сторонников штурмовать парламент.
Большая часть оппозиции Грузии продолжает бойкотировать работу парламента. По итогам выборов осенью прошлого года получила 90 мандатов, а восемь оппозиционных партий, которые преодолели однопроцентный барьер, в целом – 60 мандатов. Шесть оппозиционных депутатов от двух партий уже вошли в парламент, остальные настаивают на новых выборах, называя прошедшие «сфальсифицированными». Но власти отказываются проводить новые выборы.
Сын Гамсахурдиа запретил сторонникам Саакашвили упоминать имя отца
Сын экс-президента Грузии Звиада Гамсахурдиа Георгий потребовал от сторонников другого бывшего главы Грузии Михаила Саакашвили не упоминать имя его отца, так как они являются «криминалами», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Запрещаю упоминать имя Звиада «Единому национальному движению» (партия Саакашвили), так как оно является прибежищем криминалом и путчистов», – заявил Георгий Гамсахурдиа.
«У них нет на этого морального права», – сказал он.
В среду Грузия отмечает 82-й день рождения Звиада Гамсахурдиа и 30-летие проведенного им референдума о независимости.
Гамсахурдиа был свергнут в январе 1992 года, бежал в Чечню, затем пытался вернуться в Тбилиси, но погиб при до конца невыясненных обстоятельствах в декабре 1993 года в горах Западной Грузии.
Владелец тбилисского отеля рассказал о реакции Познера на акцию радикалов
Владелец тбилисского «Винотеля» Бено Кашакашвили рассказал о реакции тележурналиста Владимира Познера, который был фактически выдворен радикалами сначала из этой гостиницы, а затем из Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Для Владимира Познера такая встреча была неожиданной, у него была плохая реакция», – сказал он.
По словам Кашакашвили, Познер приезжает часто и пропустил только прошлый год из-за пандемии коронавируса.
«Это была очень тяжелая ночь. Гости уехали и больше не приедут», – заявил он.
Отвечая на вопрос, почему были нарушены положения комендантского часа и работал ресторан отеля, Кашакашвили объяснил это поздним прибытием Познера и сопровождавших его лиц.
Кашакашвили сказал, что «не заслуживает такого большого штрафа» – отель оштрафован на 10 тыс. лари (примерно 3 тыс. долларов).
Грузинские власти сообщали, что Познера также оштрафовали на 600 долларов за нарушение правил изоляции и карантина. Однако сам он по возвращении в Москву этот факт не подтвердил.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили осудил действия радикалов, фактически изгнавших из страны тележурналиста Владимира Познера в четверг.
При этом он отметил, что со стороны прибывших было «неприемлемым» нарушение правил поведения в период пандемии, на что со стороны соответствующих органов последовала «молниеносная реакция» в виде штрафов.
Напомним, Познер, которому в четверг исполнилось 87 лет, покинул Грузию на чартерном самолете.
Он собирался уехать в субботу, но радикалы и лидеры оппозиции, которые собрались у отеля «Румс» в центре Тбилиси, вынудили
журналиста поменять планы, обвиняя его в том, что тот не признает территориальную целостность Грузии.
Отель и автобус с гостями забрасывали яйцами. Познера охраняла полиция, с которой регулярно вступали в стычки радикалы.
МВД Грузии заявило, что журналист «является гражданином США и не нарушал грузинский «Закон об оккупации», по которому посещать Абхазию и Южную Осетию можно только с разрешения центральных грузинских властей.
Руководитель неправительственного «Института стратегии управления Грузией» Петрэ Мамрадзе назвал «спланированной провокацией» действия грузинских радикалов.
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Власти Грузии исключили возможность переговоров с Саакашвили
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал «оскорблением страны» предложение оппозиции вовлечь в переговоры по урегулированию внутриполитического кризиса экс-президента, ныне главу украинского исполкома реформ Михаила Саакашвили, заочно осужденного на родине на три и шесть лет лишения свободы за коррупцию и злоупотребление служебным положением, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Для нашей страны оскорбительно, когда кто-то говорит о привлечении в какой-либо форме к переговорам этого криминала, обвиненного, уличенного во многих тяжких преступлениях», – сказал он.
По словам главы правительства Грузии, «Саакашвили оказался впутанным в коррупционные скандалы на Украине и находится на грани изгнания из страны».
«Сегодня или завтра его, наверное, изгонят. Он и члены его команды вовлечены в коррупционные скандалы. Членов его команды уже преследуют», – сказал Ираклий Гарибашвили.
«В реальности Саакашвили на Украине ничего не делает, только ставит шоу», – отметил премьер-министр, который также исключил возможность проведения в Грузии досрочных парламентских выборов, чего требует оппозиция.
В понедельник спецпред главы Евросовета Кристан Даниэльссон начал второй раунд переговоров с властями и оппозицией в Тбилиси. Первый состоялся несколько дней назад и не принес компромисса.
Ранее СМИ Украины сообщили, что эта страна потеряла государственных средств на сумму 450 млн гривен с сентября 2020 по февраль 2021 года из-за реализации коррупционных схем «Укрзализныци» (Украинская железная дорога), осуществляемых членами команды Саакашвили.