В Кремле заявили об опасности визитов в Грузию для россиян

Российским гражданам опасно посещать Грузию, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя протесты в Тбилиси из-за визита телеведущего Владимира Познера.

«В Грузии опасно для российских граждан. Туда просто опасно ездить, и это должны россияне четко понимать», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Он также добавил, что в Кремле осуждают агрессивные действия националистов против россиян в Грузии. «Мы решительно осуждаем агрессивные действия экстремистски настроенных националистов в отношении российских граждан в Тбилиси», – сказал Песков.

В среду в Тбилиси прошли протесты из-за визита Познера, который прибыл в столицу Грузии, чтобы отметить день рождения. Протестующие утверждали, что, поскольку Познер не признает территориальную целостность страны, его присутствие неприемлемо. При этом МВД Грузии заявило, что журналист «является гражданином США и не нарушал грузинский «Закон об оккупации», по которому посещать Абхазию и Южную Осетию можно только с разрешения центральных грузинских властей.

Протестующие окружили здание отеля, где изначально остановились Познер и его друзья, позже гости были переправлены в гостиницу Romms hotel в центре Тбилиси. Протестующие закидали яйцами фасад здания, требуя, чтобы Познер и его товарищи покинули страну. Познера охраняла полиция, с которой регулярно вступали в стычки радикалы.

В четверг утром Познер покинул Грузию на чартерном самолете. При этом изначально он собирался уехать в субботу. Также стало известно, что его оштрафовали на 600 долларов за нарушение правил изоляции и карантина.