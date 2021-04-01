Зачем «саакашвилевские бандерлоги» выгнали Познера из Грузии

Сторонники Михаила Саакашвили испортили день рождения российскому телеведущему Владимиру Познеру, устроив акцию протеста и потасовки с полицией у гостиницы в Тбилиси, где журналист остановился на несколько дней. В итоге Познер был вынужден изменить свои планы и срочно покинуть Грузию. Что стало причиной хулиганского поведения радикалов и какие выводы из этого должна сделать Москва?

В четверг известный российский журналист и телеведущий Владимир Познер, которому 1 апреля исполнилось 87 лет, покинул Грузию на чартерном самолете из-за скандала с участием местных радикалов. Как сообщают СМИ, изначально он собирался уехать в субботу, но радикалы и лидеры оппозиции, которые собрались у отеля «Румс» в центре Тбилиси, вынудили журналиста поменять планы, обвиняя его в том, что тот не признает территориальную целостность Грузии.

Отель и автобус с гостями забрасывали яйцами. Познера охраняла полиция, с которой регулярно вступали в стычки радикалы. МВД Грузии заявило, что журналист «является гражданином США и не нарушал грузинский «Закон об оккупации», по которому посещать Абхазию и Южную Осетию можно только с разрешения центральных грузинских властей.

Также стало известно, что его оштрафовали на 2 тыс. лари (600 долларов) за нарушение правил изоляции и карантина. Сам Познер в ночь на четверг заявлял, что находится в безопасности. Он пояснил, что в Тбилиси хотел отметить день рождения и покинуть Грузию 3 апреля. Позже, 1 апреля, Познер вернулся в Москву и сообщил, что не был оштрафован грузинскими властями. При этом власти Грузии осудили действия радикалов за атаку на Познера.

Руководитель неправительственного «Института стратегии управления Грузией» Петрэ Мамрадзе назвал «спланированной провокацией» действия грузинских радикалов, фактически выдворивших Познера из страны. «Это спланировано так же, как и отвратительная выходка телеведущего Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина. Сторонники экс-президента Михаила Саакашвили используют любой повод, чтобы устроить провокацию и предстать единственными прозападными патриотами Грузии», – заявил политолог.

«Схема простая. Есть три оппозиционных телеканала, и вот несколько десятков человек по лекалам Саакашвили и по его призывам «ставят картинку». Якобы Грузия бурлит. Но этого нет, – отметил он. –

И то, что устроили саакашвилевские бандерлоги, этот налет, это просто отвратительно».

«В Грузии ежедневно бывает много наших людей, но как только там появляется фигура, которая может иметь международную узнаваемость, из этого делается скандал. А Владимир Познер совершенно точно узнаваемое лицо и в России, и в США, и в Европе», – сказал газете ВЗГЛЯД зампредседателя сенатского комитета по международным делам Андрей Климов.

По словам собеседника, «если в Грузию приедет 20 тысяч человек из разных российских регионов, там никто не будет устраивать такие спектакли и хулиганские шоу». «Если же вы имеете признаки известности, то с вами могут сделать все что угодно, чтобы еще раз напомнить о существовании антироссийской политики Грузии. Был бы вместо Познера другой хорошо узнаваемый в мире человек, они бы сделали то же самое. Все это делается ради рекламы на фоне известных людей», – констатировал Климов.

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Сенатор напомнил о том, что в 2019 году депутат Госдумы Сергей Гаврилов также посещал Тбилиси как международное должностное лицо – председатель Межпарламентской ассамблеи православия. «Он был приглашен грузинской стороной, и грузинская же сторона гарантировала ему безопасность. Но после того, как он занял предложенное ему конкретное место в президиуме Ассамблеи, в парламент ворвались мракобесы, устроившие драку . Гаврилов получил телесные повреждения, а в итоге эта история привела к международному скандалу», – рассказал Климов.

Собеседник добавил, что «в Грузии, как и во многих других постсоветских странах, появились такие отряды боевиков, которые в любую секунду готовы устроить скандал, если это необходимо их заказчикам, которые находятся в Вашингтоне». «Кроме того, у США есть план, реализация которого направлена на то, чтобы вокруг нашей страны постоянно поддерживать зону конфликтности, в том числе на Кавказе», – констатировал сенатор.

Между тем первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает, что «группа грузинских радикалов, связанных с Саакашвили, старается любой ценой не допустить улучшения отношений с нашей страной». При этом акции протеста из-за визита Познера, по мнению сенатора, «связаны с его давним высказыванием о том, что грузины проводили ошибочную политику в отношении Абхазии и Осетии». «И этого, конечно, радикалы простить ему не могут, хотя Познер мог предвидеть подобное развитие событий», – пояснил собеседник.

Сенатор также напомнил о сложных отношениях России и Грузии из-за того, что официальный Тбилиси «дрейфует в сторону НАТО и не скрывает этого, открыто занимая антироссийские позиции во всех международных и парламентских структурах». Таким образом, по его словам,

«местные радикалы плодят ненависть между российским и грузинским народами».

Официальный представитель МИД Мария Захарова, свою очередь, подчеркнула на странице в Facebook, что в некоторых странах пути развития демократии принимают нецивилизованные формы, добавив строчку из песни из мультфильма «Волшебник Изумрудного города»: «Идем дорогой трудной мы в город изумрудный».

Также на инцидент с Познером отреагировали в Кремле. «Мы решительно осуждаем агрессивные действия экстремистски настроенных националистов в отношении российских граждан. Туда просто опасно ездить, и это должны россияне четко понимать. Поздравляем Познера с днем рождения, который все же лучше встречать дома. Здесь спокойнее», – заключил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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