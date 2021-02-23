Антироссийская выходка привела Грузию к конфликту с Западом

«Мы шокированы», «Грузия сделала шаг назад от демократии»: такими словами Британия и США отреагировали на решение властей Грузии арестовать Никанора Мелию – соратника Михаила Саакашвили и лидера его партии. В чем именно обвиняется Мелия, почему Тбилиси пошел на такой шаг и какими последствиями это обернется для республики?

Во вторник утром спецназ МВД Грузии, применив слезоточивый газ, арестовал в офисе оппозиционного «Единого национального движения» его лидера Никанора Мелию, который подозревается в организации летом 2019 года массового насилия и участия в нем, сообщил корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. При этом сторонники Мелии пытались не допустить задержания, оказывали сопротивление, кричали полицейским, что те – «рабы режима».

По данным МВД, на акции у здания офиса «националов» за неподчинение полиции задержан 21 человек. Офис партии разгромлен. Оппозиция призвала сторонников на митинг у здания правительства. Бывший мэр Тбилиси Георгий Угулава после ареста Мелии сказал, что «борьба будет бескомпромиссной, до последней капли крови».

Напомним, Мелия, возглавляющий партию экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, обвиняется в организации штурма парламента Грузии в ходе антироссийских акций летом 2019 года, которые начались после визита в страну российского депутата Сергея Гаврилова.

Суд изначально освободил его под залог с условием ношения электронного браслета, но позже оппозиционер его демонстративно снял, за что ему избрали новый залог. Мелия выплачивать деньги отказался, из-за чего парламент лишил его депутатской неприкосновенности. После решения суда об аресте, вынесенного 17 февраля, Мелия заперся в офисе своей партии, снаружи его охраняли другие оппозиционеры, которые утверждали, что не выдадут Мелию полиции. Тем не менее оппозиционерам пришлось пойти на уступки полиции.

При этом западные партнеры Грузии выступили с резкой критикой в адрес официального Тбилиси. В частности, посол Великобритании в Грузии Марк Клейтон заявил, что «шокирован» арестом Мелии. «Насилие и хаос в Тбилиси – последнее, что сейчас нужно Грузии. Я настоятельно призываю все стороны действовать сдержанно сейчас и в ближайшие дни», – отметил дипломат.

В посольстве США и вовсе считают, что Грузия сделала «шаг назад»: «Мы сожалеем, что призывы США и других международных партнеров к сдержанности и диалогу были проигнорированы. Грузия сделала шаг назад на демократическом пути государств, входящих в евроатлантическую семью», – говорится в заявлении американской дипмиссии.

Кроме того, сопредседатель «Группы друзей Грузии» в палате представителей США, конгрессмен-республиканец Адам Кинзингер намекнул Тбилиси на возможную потерю поддержки и призвал правительство республики отказаться от подобных действий. «Мы все следим за вами», – добавил он.

Однако такие призывы вызвали у официального Тбилиси противоположную реакцию. В частности, председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что арест Мелии полностью отвечает всем требованиям закона. «Нам спустя 30 лет после восстановления независимости приходится снова доказывать антигосударственным силам, что мы являемся государством», – подчеркнул он.

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А новый премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сказал , что «сегодня все мы стали свидетелями того, что являемся правовым, сильным государством», и поблагодарил МВД за «защиту чести государства, стабильности».

«Запад говорит об аресте лидера грузинской оппозиции, а для Грузии Никанор Мелия – преступник, как это определил суд. Налицо нестыковки», – констатировал грузинский эксперт по внешним связям Сосо Цинцадзе. По его словам, премьер-министр Гарибашвили должен как можно скорее посетить с визитами Вашингтон и Брюссель, чтобы урегулировать все имеющиеся противоречия.

«При всей жесткости заявления посольства США, в котором сказано, что Грузия сделала шаг назад на пути к семье евроатлантических государств, прямых угроз пока не видно.

Очевидно, что Запад понаблюдает, насколько сильна поддержка оппозиции в народе, сколько граждан участвует в митингах. Это станет индикатором дальнейших действий США», – уверен Цинцадзе.

В то же время эксперт по вопросам безопасности Вахтанг Маисая указывает на то, что Тбилиси оказался перед дилеммой: с одной стороны – исполнение закона, а с другой стороны – политический плюрализм.

«Понятно, что принцип верховенства права должен быть соблюден. Но если мы хотим считаться демократическим государством, то у задержания лидера оппозиционной партии есть свои правила. Брать офис спецназом – это не очень хорошее дело. Поэтому наши зарубежные друзья и партнеры и демонстрируют столь жесткую позицию», – сказал аналитик газете ВЗГЛЯД.

В свою очередь эксперт по вопросам внутренней политики Леван Николеишвили в эфире канала PosTV напомнил, что Грузия «на высшем уровне выполняет свои обязательства перед США», например в Афганистане и в Ираке.

«Американцы хорошо знают, как следует относиться к нарушителям закона. Мелия приговорен независимым правосудием. У меня вопрос ко всем иностранным партнерам Грузии: как бы они себя повели в подобном случае? Предлагается не выполнить судебное решение? Но это путь к разрушению! Америка и Европа поступили бы так же, как поступила власть Грузии», – сказал он.

Тем временем в Совете Федерации обратили внимание на тот факт, что Грузия, позиционирующая себя как «европейское государство» и пользующаяся поддержкой Запада, по-прежнему далека от европейских принципов организации политической жизни. Штурм парламента в 2019 году, регулярные акции протеста и способ ареста Мелии лишь подтверждают это.

«Также в этой истории мы видим очередной случай применения двойных стандартов.

Американцы, например, после захвата Капитолия отправили немалое число протестующих в тюрьмы. Но при этом они запрещают другим странам действовать так же в аналогичных обстоятельствах»,

– указал первый зампред сенатского комитета по международным делам Владимир Джабаров.

«В итоге, я думаю, грузинское руководство, во-первых, услышит окрики Лондона и Вашингтона, и скорее всего, даст какие-то послабления в отношении Мелии. Во-вторых, грузинские власти все-таки должны понять, что реальных союзников у них нет и никто копья за них ломать не станет. Потому грузины наверняка сделают соответствующие выводы, чтобы больше не попадать под раздачу», – добавил сенатор.

«В такой ситуации единственным реальным союзником Грузии могла бы быть Россия. Если в Тбилиси это поймут и начнут налаживать нормальные отношения с Москвой, ситуация в республике пойдет по пути улучшения. Но пока до этого слишком далеко. Официальная линия Тбилиси по-прежнему направлена в сторону от Москвы, и результат этой ошибочной политики более чем красноречив», – резюмировал Джабаров.

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