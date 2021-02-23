Антироссийская выходка привела Грузию к конфликту с Западом

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23 февраля, вторник  |  Последнее обновление — 17:12  |  vz.ru
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Когда заработает «Северный поток – 2»

Украина назвала дату окончания «Северного потока – 2» Stefan Sauer/Global Look Press
Чем ближе завершение «Северного потока – 2», тем активней становятся его противники. Польша и Украина предлагают президенту США Джо Байдену использовать любые средства, лишь бы остановить строительство российского газопровода. Какие этапы осталось преодолеть до завершения проекта и когда он наконец может быть введен в эксплуатацию? Подробности...
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Почему американцам не нужен диалог с Россией

Тогда, в 1986-м, советские люди были поражены возможностью прямого разговора с Америкой Юрий Белинский/Фотохроника ТАСС
Ровно 35 лет назад, во времена перестройки, СССР и США провели телемост Ленинград – Сиэтл, ставший переломным в отношениях сверхдержав. Ведущий того исторического эфира журналист Владимир Познер уверен, что и сейчас есть необходимость такого формата общения. По его словам, российский Первый канал открыт для проекта, но в Вашингтоне идея возобновить телемосты никого не заинтересовала. Почему у Америки нет никакого желания вернуться к искреннему диалогу с Россией? Подробности...
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Как командование Красной армии выиграло «битву с велосипедами»

Широко известно использование велосипедов в Вермахте – но и Красная армия этим не гнушалась German Federal Archives/wikimedia.org
Архивы Минобороны раскрыли одну из забытых страниц Великой Отечественной. Вступление Красной армии на территорию Германии породило новое массовое явление – захваченные советскими военными трофейные велосипеды «растаскивались и варварски использовались отдельными военнослужащими». В чем было значение велосипедов для военного дела и почему возникли злоупотребления ими? Подробности...
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В Эстонии мечтают променять наследие СССР на ядерный реактор

Атомная электростанция – крайне дорогостоящее удовольствие Sven Hoppe/DPA/ТАСС
Весьма амбициозные планы возникли в Эстонии: местная компания Fermi Energia объявила о готовности подать официальную заявку на строительство атомной электростанции. Почему стране требуется именно атомная энергетика, удастся ли реализовать столь дорогой, дерзкий и опасный проект - и как со всем этим связаны политические трения между Эстонией и Россией? Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Путин предложил русский формат будущего

Дмитрий Юрьев
Дмитрий Юрьев, политолог
Именно Россия, её ценности, её вера, её формат – русский формат – это будущее планеты. И «закатывающаяся Европа» – это не сияющее и общеобязательное для всех будущее, а уходящая в прошлое, ветхая, рассыпающаяся в труху старина. Подробности...
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ЕС пытается балансировать на лезвии санкций

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Европа понимает, что санкции против Российской Федерации не работают – но в то же время не может от них отказаться. Поэтому Брюсселю остается лишь ходить по краю – и надеяться на то, что его с этого края никто не столкнет. Подробности...
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России нужно принудить Запад к диалогу

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Выступления лидеров США, Германии и Франции на Мюнхенской конференции по безопасности показали, что они видят в России угрозу и совершенно не готовы принимать в расчет наши интересы. Чтобы с нами считались, нам нужно просто становиться сильнее. Подробности...
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Байден увеличит США на пару штатов

Москва и Минск наказали Литву

Острый кризис в Грузии

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Планетоход Perseverance прислал первые фотографии с Марса

НАСА опубликовало фотографии, снятые исследовательским аппаратом Perseverance на Марсе. Миссия Mars 2020 стартовала с Земли в июле 2020 года, а 18 февраля планетоход приземлился в районе кратера Езеро. Главная задача миссии – забор образцов марсианского грунта, которые будут доставлены на Землю
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Мощнейшая метель заставила закрыть Крымский мост

Впервые в истории открытый в 2018 году мост через Керченский пролив оказался закрыт. В ночь на пятницу на Крым обрушился рекордный снегопад, вынудивший власти остановить движение по мосту. Для борьбы с непогодой мобилизовали бронетехнику и части Минобороны, Росгвардии и МЧС
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Умер Андрей Мягков

В четверг в возрасте 82 лет от острой сердечной недостаточности скончался народный артист РСФСР Андрей Мягков. Актер запомнился зрителю по ролям в фильмах «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Гараж» и «Служебный роман». Коллеги называют Мягкова изумительным артистом, которому были доступны и сентимент, и драма, и трагедия, и философия
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17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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Каким праздником для вас в первую очередь является День защитников Отечества 23 февраля?
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Вы когда-либо брали ипотечный кредит?
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Идея какого памятника на Лубянской площади в Москве вам нравится больше?
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  • Ивану III

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  • Оставить площадь свободной
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    Антироссийская выходка привела Грузию к конфликту с Западом

    Грузинский спецназ арестовал лидера партии Саакашвили экстравагантным способом    23 февраля 2021, 16:23
    Фото: Давид Мдзинаришвили/ТАСС
    Текст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    «Мы шокированы», «Грузия сделала шаг назад от демократии»: такими словами Британия и США отреагировали на решение властей Грузии арестовать Никанора Мелию – соратника Михаила Саакашвили и лидера его партии. В чем именно обвиняется Мелия, почему Тбилиси пошел на такой шаг и какими последствиями это обернется для республики?

    Во вторник утром спецназ МВД Грузии, применив слезоточивый газ, арестовал в офисе оппозиционного «Единого национального движения» его лидера Никанора Мелию, который подозревается в организации летом 2019 года массового насилия и участия в нем, сообщил корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. При этом сторонники Мелии пытались не допустить задержания, оказывали сопротивление, кричали полицейским, что те – «рабы режима».

    По данным МВД, на акции у здания офиса «националов» за неподчинение полиции задержан 21 человек. Офис партии разгромлен. Оппозиция призвала сторонников на митинг у здания правительства. Бывший мэр Тбилиси Георгий Угулава после ареста Мелии сказал, что «борьба будет бескомпромиссной, до последней капли крови».

    Напомним, Мелия, возглавляющий партию экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, обвиняется в организации штурма парламента Грузии в ходе антироссийских акций летом 2019 года, которые начались после визита в страну российского депутата Сергея Гаврилова.

    Суд изначально освободил его под залог с условием ношения электронного браслета, но позже оппозиционер его демонстративно снял, за что ему избрали новый залог. Мелия выплачивать деньги отказался, из-за чего парламент лишил его депутатской неприкосновенности. После решения суда об аресте, вынесенного 17 февраля, Мелия заперся в офисе своей партии, снаружи его охраняли другие оппозиционеры, которые утверждали, что не выдадут Мелию полиции. Тем не менее оппозиционерам пришлось пойти на уступки полиции.

    При этом западные партнеры Грузии выступили с резкой критикой в адрес официального Тбилиси. В частности, посол Великобритании в Грузии Марк Клейтон заявил, что «шокирован» арестом Мелии. «Насилие и хаос в Тбилиси – последнее, что сейчас нужно Грузии. Я настоятельно призываю все стороны действовать сдержанно сейчас и в ближайшие дни», – отметил дипломат.

    В посольстве США и вовсе считают, что Грузия сделала «шаг назад»: «Мы сожалеем, что призывы США и других международных партнеров к сдержанности и диалогу были проигнорированы. Грузия сделала шаг назад на демократическом пути государств, входящих в евроатлантическую семью», – говорится в заявлении американской дипмиссии.  

    Кроме того, сопредседатель «Группы друзей Грузии» в палате представителей США, конгрессмен-республиканец Адам Кинзингер намекнул Тбилиси на возможную потерю поддержки и призвал правительство республики отказаться от подобных действий. «Мы все следим за вами», – добавил он.

    Однако такие призывы вызвали у официального Тбилиси противоположную реакцию. В частности, председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что арест Мелии полностью отвечает всем требованиям закона. «Нам спустя 30 лет после восстановления независимости приходится снова доказывать антигосударственным силам, что мы являемся государством», – подчеркнул он.

    А новый премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сказал, что «сегодня все мы стали свидетелями того, что являемся правовым, сильным государством», и поблагодарил МВД за «защиту чести государства, стабильности».

    «Запад говорит об аресте лидера грузинской оппозиции, а для Грузии Никанор Мелия – преступник, как это определил суд. Налицо нестыковки», – констатировал грузинский эксперт по внешним связям Сосо Цинцадзе. По его словам, премьер-министр Гарибашвили должен как можно скорее посетить с визитами Вашингтон и Брюссель, чтобы урегулировать все имеющиеся противоречия.

    «При всей жесткости заявления посольства США, в котором сказано, что Грузия сделала шаг назад на пути к семье евроатлантических государств, прямых угроз пока не видно.

    Очевидно, что Запад понаблюдает, насколько сильна поддержка оппозиции в народе, сколько граждан участвует в митингах. Это станет индикатором дальнейших действий США», – уверен Цинцадзе.

    В то же время эксперт по вопросам безопасности Вахтанг Маисая указывает на то, что Тбилиси оказался перед дилеммой: с одной стороны – исполнение закона, а с другой стороны – политический плюрализм.

    «Понятно, что принцип верховенства права должен быть соблюден. Но если мы хотим считаться демократическим государством, то у задержания лидера оппозиционной партии есть свои правила. Брать офис спецназом – это не очень хорошее дело. Поэтому наши зарубежные друзья и партнеры и демонстрируют столь жесткую позицию», – сказал аналитик газете ВЗГЛЯД.

    В свою очередь эксперт по вопросам внутренней политики Леван Николеишвили в эфире канала PosTV напомнил, что Грузия «на высшем уровне выполняет свои обязательства перед США», например в Афганистане и в Ираке.

    «Американцы хорошо знают, как следует относиться к нарушителям закона. Мелия приговорен независимым правосудием. У меня вопрос ко всем иностранным партнерам Грузии: как бы они себя повели в подобном случае? Предлагается не выполнить судебное решение? Но это путь к разрушению! Америка и Европа поступили бы так же, как поступила власть Грузии», – сказал он.

    Тем временем в Совете Федерации обратили внимание на тот факт, что Грузия, позиционирующая себя как «европейское государство» и пользующаяся поддержкой Запада, по-прежнему далека от европейских принципов организации политической жизни. Штурм парламента в 2019 году, регулярные акции протеста и способ ареста Мелии лишь подтверждают это. 

    «Также в этой истории мы видим очередной случай применения двойных стандартов.

    Американцы, например, после захвата Капитолия отправили немалое число протестующих в тюрьмы. Но при этом они запрещают другим странам действовать так же в аналогичных обстоятельствах»,

    – указал первый зампред сенатского комитета по международным делам Владимир Джабаров.

    «В итоге, я думаю, грузинское руководство, во-первых, услышит окрики Лондона и Вашингтона, и скорее всего, даст какие-то послабления в отношении Мелии. Во-вторых, грузинские власти все-таки должны понять, что реальных союзников у них нет и никто копья за них ломать не станет. Потому грузины наверняка сделают соответствующие выводы, чтобы больше не попадать под раздачу», – добавил сенатор.

    «В такой ситуации единственным реальным союзником Грузии могла бы быть Россия. Если в Тбилиси это поймут и начнут налаживать нормальные отношения с Москвой, ситуация в республике пойдет по пути улучшения. Но пока до этого слишком далеко. Официальная линия Тбилиси по-прежнему направлена в сторону от Москвы, и результат этой ошибочной политики более чем красноречив», – резюмировал Джабаров.

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