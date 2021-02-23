Британского посла «шокировало» задержание оппозиционера в Тбилиси

Посол Великобритании в Грузии Марк Клейтон заявил, что «шокирован» арестом оппозиционера Ники Мелии в ходе спецоперации в Тбилиси, и призвал все стороны к сдержанности.

«Шокирован происходящим сегодня утром в штабе ЕНД. Насилие и хаос в Тбилиси – последнее, что сейчас нужно Грузии. Я настоятельно призываю все стороны действовать сдержанно сейчас и в ближайшие дни», – передает РИА «Новости» слова посла.

Американский конгрессмен от Иллинойса, республиканец Адам Кинзингер считает арест Мелии «очень тревожным шагом». «Я смотрел этот рейд вживую. Как сопредседатель Группы друзей Грузии, я очень обеспокоен. Мы только что представили акт в поддержку Грузии, он не принимается автоматически. Это очень тревожный шаг правительства Грузии. Учитывая напряженную ситуацию, призываю правительство воздержаться от этой драматической акции. Мы все следим», – написал Кинзингер в Twitter.

Мелия, возглавляющий партию экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, обвиняется в организации штурма парламента Грузии в ходе антироссийских акций летом 2019 года в Тбилиси, которые начались после визита в страну российского депутата Сергея Гаврилова. Суд изначально освободил его под залог с условием ношения электронного браслета, но позже оппозиционер его демонстративно снял, за что ему избрали новый залог. Мелия отказался выплачивать денежный залог, после чего парламент лишил его депутатской неприкосновенности, тем самым разрешив арест. После решения суда об аресте, вынесенного 17 февраля, Мелия заперся в офисе своей партии, снаружи его охраняли другие оппозиционеры, которые утверждали, что не выдадут Мелию полиции.

Напомним, спецназ МВД Грузии во вторник утром, применив слезоточивый газ, арестовал в офисе оппозиционного «Единого национального движения» его лидера Никанора Мелия, который подозревается в организации летом 2019 года массового насилия или участия в нем, что грозит ему лишением свободы на срок до девяти лет.

Это было сделано на основании решения суда от 17 февраля, так как оппозиционер отказывался вносит залог – более 20 тыс. долларов.

Председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе заявил, что арест лидера радикальной оппозиции Никанора Мелия полностью отвечает всем требованиям закона.