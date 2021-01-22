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22 января, пятница  |  Последнее обновление — 11:22  |  vz.ru
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Российские трактора, как выяснилось, ничем не хуже импортных Григорий Сысоев/РИА «Новости»
Кризисный для всей страны 2020 год парадоксальным образом оказался весьма успешным для производства отечественных тракторов и комбайнов. Резко выросли и продажи сельскохозяйственной техники внутри страны, и отправка ее на экспорт. С чем связаны подобные достижения целой отрасли и можно ли будет повторить этот успех в 2021 году? Подробности...
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Европа разрушила любимую легенду Саакашвили о войне с Россией

В ходе «пятидневной войны» грузинские вооруженные силы были полностью разгромлены Musa Sadulayev/AP/ТАСС
В августе 2008 года Россия не провоцировала Грузию на вторжение в Южную Осетию. К такому выводу пришел Европейский суд по правам человека, дюжину лет разбиравшийся с жалобой Тбилиси на итоги войны. Вердикт разрушает миф Михаила Саакашвили, который до сих пор любит рассказывать, будто Москва напала первой и ему просто пришлось защищаться. Впрочем, часть претензий к России судьи все же поддержали. Подробности...
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Нужно ли вводить в России ковид-паспорта

Россияне волей-неволей разделились на тех, кто безопасен для окружающих, и тех, кто может быть заразен Алексей Куденко/РИА Новости
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко выступила резко против идеи ковид-паспортов – такую инициативу, не дожидаясь решения Москвы, запустили было несколько российских регионов. Социологические опросы также показывают скорее отрицательное отношение граждан. В соцсетях разгоняется волна, что ковидные паспорта – это аналог желтых звезд Давида в еврейских гетто. Однако эксперты указывают на бесспорные преимущества этой идеи. Каковы плюсы и минусы введения ковид-паспортов? Подробности...
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НАТО стало канцерогеном для Европы

Адвокаты заявляют, что за компенсациями обратились уже как минимум две тысячи человек Reuters
Тысячи сербов начали судебную баталию против НАТО. Их цель – добиться компенсаций за бомбардировки Югославии снарядами с обедненным ураном. О том, что такое оружие может провоцировать рак и привело Балканы к экологической катастрофе, писали и говорили часто, но по-настоящему в Европе испугались только тогда, когда рак стал угрожать самим натовцам, что вошло в историю как «балканский синдром». Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Как Байден повлияет на отношения России с соседями

Алексей Токарев
Алексей Токарев, к.п.н., старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России
Постсоветское пространство останется местом разногласий России и США. Для России регион – пространство реализации национальных интересов, что прямо записано в российских доктринальных документах. Для США – место сдерживания России и Китая. Подробности...

За «лицензию на свободу» надо будет что-нибудь сдать

Дмитрий Ольшанский
Дмитрий Ольшанский, публицист
Готовы ли мы к тому, что в обмен на так называемую свободу, то есть расширение политического участия и непредсказуемость политического выбора, надо будет что-нибудь и кого-нибудь сдать? Подробности...
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Советским республикам пора возвращаться в Россию

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Большинство постсоветских государств за 30 лет независимости не смогли выстроить нормально функционирующие национальные государства. Так, может, и не надо? Подробности...
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В США сменилась власть: главное

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Джозеф Байден стал 46-м президентом США

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    Европа разрушила любимую легенду Саакашвили о войне с Россией

    В ходе «пятидневной войны» грузинские вооруженные силы были полностью разгромлены    22 января 2021, 10:56
    Фото: Musa Sadulayev/AP/ТАСС
    Текст: Александр Рыбин,
    Артур Приймак

    В августе 2008 года Россия не провоцировала Грузию на вторжение в Южную Осетию. К такому выводу пришел Европейский суд по правам человека, дюжину лет разбиравшийся с жалобой Тбилиси на итоги войны. Вердикт разрушает миф Михаила Саакашвили, который до сих пор любит рассказывать, будто Москва напала первой и ему просто пришлось защищаться. Впрочем, часть претензий к России судьи все же поддержали.

    Большая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) опубликовала в четверг свой вердикт по жалобе «Грузия против России (II)», разбирательство которой тянулось 12 лет. Жалоба касается боевых действий на территории Южной Осетии с 8 по 12 августа 2008 года, в которых с одной стороны участвовали грузинские войска, а с другой – осетинское ополчение и российская армия. Этот конфликт также известен как «пятидневная война».   

    В своем решении ЕСПЧ отверг ключевые обвинения в адрес Москвы, по сути подтвердив правомерность действий России в той обстановке. Как отметил российский Минюст, «по результатам почти 12-летнего рассмотрения дела ЕСПЧ пришел к выводу, что на Российскую Федерацию не может возлагаться ответственность» за инциденты, произошедшие в ходе отражения нападения грузинской армии на миротворческий контингент и гражданское население. 

    «В ЕСПЧ согласились, что российская военная операция была принуждением Грузии к миру. Грузинская сторона обвиняла Россию в нарушениях, в первую очередь по военной фазе, но в Страсбурге этих нарушений не выявили», – отметил в беседе с газетой ВЗГЛЯД профессор МГИМО Дмитрий Лабин.

    Кроме того, ЕСПЧ не поддержал версию властей Грузии о том, что Вооруженные силы России якобы вошли в Южную Осетию на сутки раньше – 7 августа 2008 года, то есть еще до нападения грузинских войск на город Цхинвал. Именно на этом утверждении строились все доводы президента Грузии Михаила Саакашвили в 2008-2013 годах. Экс-президент до сих пор уверяет в своих выступлениях, что Россия совершила агрессию против грузинской стороны, а действия подчинявшихся ему войск были всего лишь ответом на вторжение с севера.

    «В тех событиях не нашлось таких моментов, которые позволили бы Грузии надавить на Страсбург и добиться обвинения России в военных преступлениях. Для Тбилиси вся эта жалоба была чисто политическим решением, но ЕСПЧ не обязан заниматься политическими вопросами.

    Евросуд выслушал претензии грузинской стороны, не поддался на ее истерику и вынес самостоятельное решение.

    Грузия должна понять: если она – европейское государство, то должна вести себя правомерно, а не плакаться, мол, «мы маленькие и слабые, нас обижают». Пусть в Тбилиси учат международное право», – считает доктор юридических наук Анатолий Капустин.  

    В то же время часть претензий к России в Страсбурге поддержали, и эта часть вердикта дала Тбилиси повод назвать его «своей победой». «ЕСПЧ согласился с требованием Грузии о нарушении Россией многих статей Европейской конвенции по правам человека во время войны в августе 2008 года», – заявил грузинский Минюст.  

    Так, ЕСПЧ постановил, что Москва отвечает за противоправные действия в отношении этнических грузин, живших в Южной Осетии. В частности, судьи указали, что российская сторона ответственна «за разграбления и поджоги домов грузин», которые вынуждены были в дни войны покинуть свои села.

    Другим поводом для упреков в адрес России стали действия югоосетинской службы госбезопасности. По мнению судей, с 10 по 27 августа порядка 160 гражданских лиц грузинской национальности содержались под стражей в здании этой службы в Цхинвале. Суд также счел доказанными данные Тбилиси о том, что грузинские пленные в тот период подвергались пыткам со стороны осетинских ополченцев. По мнению суда, российская армия виновата в том, что не контролировала действия осетинских силовиков в должной мере.

    Еще один пункт обвинения касается судьбы всех грузин, живших в Южной Осетии и Абхазии до «пятидневной войны» и затем вынужденных оттуда бежать. В том, что беженцы до сих пор не могут вернуться, по мнению судей, также виновата Москва. В итоге Страсбургский суд признал правомерными шесть из восьми пунктов иска.

    «В деле «Грузия против России» ЕСПЧ в пользу России учел прецедент эффективного контроля. Такой прецедент ранее применялся ЕСПЧ в процессе «Кипр против Турции». Эффективный контроль в случае с Южной Осетией 2008 года – необходимое для России время, чтобы в этом регионе после боевых действий все улеглось. Разумеется, какие-то нарушения могли быть. В тех условиях они были понятны. Все же только-только закончились боевые действия. Невозможно было установить стопроцентный контроль над обстановкой», – сказал по этому поводу профессор Лабин.

    Но профессор обратил внимание на то, что ситуация, при которой гражданское население Южной Осетии пострадало от войны, была создана как раз Грузией. «Данный факт особо отметили в ЕСПЧ», – подчеркнул Лабин.

    Если МИД Грузии недоволен, он может сформулировать новые обвинения в адрес России по «пятидневной войне» и подать в ЕСПЧ очередной иск, отметил замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин. «Таких исков в Тбилиси могут сформулировать очень много, это нормальная работа грузинского МИДа. Но перспектив у этих исков по сути нет. Ведь ЕСПЧ отказал Грузии по всем главным обвинениям в адрес России – что действия наших миротворцев в Южной Осетии якобы нарушили Европейскую конвенцию по правам человека», – сказал газете ВЗГЛЯД замдиректора Института стран СНГ.

    Эксперт подчеркнул, в Страсбурге также отказались считать российское присутствие в Южной Осетии в 2008 году «оккупацией», как того требовала грузинская сторона. По словам Жарихина, вердикт ЕСПЧ полностью соответствует недавнему докладу ОБСЕ по данным событиям.

    Добавим, что постановление ЕСПЧ не упоминает о денежной компенсации пострадавшим – этот вопрос оставлен на дальнейшее рассмотрение. У Москвы и Тбилиси есть 12 месяцев, чтобы выразить суду свои замечания по поводу постановления.

    Как известно, война в Южной Осетии действительно вспыхнула в ночь на 7 августа 2008 года, но вторжение началось не с севера, а с юга, не из России, а из Грузии. После массированного обстрела осетинских сел по приказу Саакашвили, полицейские и армейские части вошли на территорию Южной Осетии, которую Тбилиси считал частью своей территории. В советское время Южная Осетия действительно входила в состав Грузинской ССР, однако в начале 90-х она добилась фактической независимости.

    С 1992 года в югоосетинской столице Цхинвале дислоцировался российский контингент, входивший в состав смешанной миротворческой миссии (в нее также входили грузинские и югоосетинские подразделения), которая действовала в соответствии с Сочинским соглашением от 1992 года. Эти соглашения подписали тогдашние лидеры России и Грузии Борис Ельцин и Эдуард Шеварднадзе. В ходе «попытки блицкрига» Саакашвили российские миротворцы также попали под удар грузинской артиллерии. Более 10 миротворцев были убиты.

    8 августа Россия решила резко увеличить численность своего миротворческого контингента, для чего колонна российской армии вошла в Южную Осетию. К 12 августа вся территория республики была очищена от грузинских силовиков. Грузинские вооруженные силы по сути были полностью разгромлены. 26 августа президент Дмитрий Медведев подписал указ о признании Южной Осетии и Абхазии – еще одного бывшего региона Грузии, провозгласившего свою независимость.

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