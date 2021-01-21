Грузия сочла решение ЕСПЧ по делу о войне с Россией «своей победой»

Минюст Грузии заявил об «историческом решении» ЕСПЧ по делу «Грузия против России» о войне-2008, вердикт оглашен в четверг в Страсбурге, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«ЕСПЧ согласился с требованием Грузии о нарушении Россией многих статей Европейской конвенции прав человека во время войны в августе 2008-го года», – сказано в заявлении министерства юстиции.

«Подтверждается этническая чистка Россией грузин. Признана ответственность России за пытки грузинских военнопленных и гражданских лиц, за нечеловеческое и унижающее достоинство обращение», – заявил минюст Грузии.

Минюст Грузии также нашел в решении большой палаты ЕСПЧ ответственность России за нарушение прав гражданских лиц на свободу и безопасность.

Тбилиси назвал вердикт ЕСПЧ «важнейшим рычагом в международном праве для урегулирования конфликта и восстановления территориальной целостности».

Экс-министр юстиции Грузии Теа Цулукиани, которая работала на этом посту в 2012-2020 годах, назвала решение ЕСПЧ «победой Грузии».

Между тем, Минюст России сообщил, что ЕСПЧ признал необоснованными обвинения Грузии в адрес России по событиям 2008 года.

«По результатам почти 12-летнего рассмотрения дела ЕСПЧ пришел к выводу, что на Российскую Федерацию не может возлагаться ответственность по Конвенции о защите прав человека и основных свобод за инциденты, произошедшие в ходе отражения российскими военнослужащими нападения грузинской армии на миротворческий контингент и местное гражданское население в период с 8 по 12 августа 2008 года», – говорится в сообщении на сайте российского ведомства.

«Также ЕСПЧ не поддержал утверждения властей Грузии о якобы вторжении Вооруженных Сил Российской Федерации на территорию Южной Осетии 7 августа 2008 года, то есть до нападения грузинских военных на город Цхинвал», – сообщили в ведомстве.

Вместе с тем в Минюсте не согласны с рядом выводов ЕСПЧ, в том числе о возложении на российскую сторону ответственности за инциденты, имевшие место на территории Южной Осетии и Абхазии после 12 августа 2008 года, при том, что непосредственная причастность к ним российских военнослужащих так и не была установлена. «Подобная оценка обстоятельств участия Российской Федерации в защите гражданского населения и предотвращении эскалации вооруженного конфликта стала следствием использования ЕСПЧ концепции экстерриториальной юрисдикции, содержание которой расходится с позицией Международного суда ООН и общепризнанными нормами международного права», – сообщили в Минюсте.