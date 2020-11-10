В Грузии обеспокоились из-за российских миротворцев в Карабахе

Вице-спикер парламента Грузии Каха Кучава заявил о недоверии Тбилиси к российским миротворцам как гарантам безопасности в Нагорном Карабахе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Альтернативы мирному урегулированию нет, однако появление в регионе российских миротворцев не гарантирует мир. Мы хорошо знаем, что Россия и российские миротворцы, к сожалению, далеки от любого установления мира. Они будут пытаться проводить собственные интересы», – заявил он.

При этом Кучава выразил надежду, что оба соседа Грузии – Азербайджан и Армения – «смогут защитить собственные интересы против общего врага, который хочет еще более увеличить свое влияние в этом регионе за счет так называемых миротворческих сил».

Со своей стороны, президент Грузии Саломе Зурабишвили «поздравила друзей – Армению и Азербайджан – с окончанием трагической войны». «Благодарю всех фасилитаторов. На Кавказе начинается новая эра. Миру и стабильности нет альтернативы! Мы совместно с Азербайджаном и Арменией начинаем новый этап сотрудничества», – заявила она.

В то же время эксперт Торнике Шарашенидзе выразил мнение, что «прецедент возвращения Азербайджаном территорий может отрезвить … абхазов и осетин». «Они увидят, что нет ничего вечного, и когда ты несправедливой войной захватываешь территории, осуществляешь этническую чистку, это так просто не заканчивается», – сказал аналитик, ранее руководивший Информационным центром НАТО в Грузии.

Во вторник ночью премьер Армении Никол Пашинян сообщил, что вместе с президентами Азербайджана и России Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным подписал заявление о прекращении карабахской войны. При этом президент Армении Армен Саркисян узнал об этом из СМИ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении военных действий в Карабахе. Позже российский лидер Владимир Путин раскрыл детали договоренностей между сторонами конфликта.

Сразу же после этого началась операция по переброске российских миротворцев в Нагорный Карабах. При этом президент Азербайджана уточнил, что миротворцев в Карабахе разместят Россия и Турция. Официальный представитель МИД России Мария Захарова разъяснила вопрос о размещении миротворцев России в Карабахе.