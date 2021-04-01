Сенатор: Сторонники Саакашвили плодят ненависть между народами России и Грузии

«Группа грузинских радикалов, связанных с Саакашвили, старается любой ценой не допустить улучшения отношений с нашей страной», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров, комментируя инцидент, произошедший в Тбилиси с известным телеведущим Владимиром Познером.

«Акции протеста из-за визита Познера связаны с его давним высказыванием о том, что грузины проводили ошибочную политику в отношении Абхазии и Осетии. И этого, конечно, радикалы простить ему не могут», – отметил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Сенатор также напомнил о сложных отношениях России и Грузии из-за того, что официальный Тбилиси «дрейфует в сторону НАТО и не скрывает этого, открыто занимая антироссийские позиции во всех международных и парламентских структурах». «Таким образом местные радикалы плодят ненависть между российским и грузинским народами», – считает эксперт.

Джабаров выразил предположение о том, что Владимир Познер мог предвидеть подобное развитие событий, учитывая сложные двусторонние отношения. «Группа радикалов, которая ориентирована на Саакашвили, старается любой ценой не допустить улучшения отношений с нашей страной. Потому мы и увидели подобный инцидент с Познером», – резюмировал Джабаров.

Напомним, Познер, которому в четверг исполнилось 87 лет, покинул Грузию на чартерном самолете. Он собирался уехать в субботу, но радикалы и лидеры оппозиции, которые собрались у отеля «Румс» в центре Тбилиси, вынудили журналиста поменять планы, обвиняя его в том, что тот не признает территориальную целостность Грузии.

Отель и автобус с гостями забрасывали яйцами. Познера охраняла полиция, с которой регулярно вступали в стычки радикалы. МВД Грузии заявило, что журналист «является гражданином США и не нарушал грузинский «Закон об оккупации», по которому посещать Абхазию и Южную Осетию можно только с разрешения центральных грузинских властей.

Также стало известно, что его оштрафовали на 600 долларов за нарушение правил изоляции и карантина. Сам Познер в ночь на четверг заявлял, что находится в безопасности. Он пояснил, что в Тбилиси хотел отметить день рождения и покинуть Грузию 3 апреля. Позже, 1 апреля, Познер вернулся в Москву.

Руководитель неправительственного «Института стратегии управления Грузией» Петрэ Мамрадзе назвал «спланированной провокацией» действия грузинских радикалов. В свою очередь зампредседателя сенатского комитета по международным делам Андрей Климов заявил, что «эти спектакли и хулиганские шоу разыгрываются ради рекламы на фоне известных людей, чтобы напомнить о существовании антироссийской политики Грузии».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД