Адвокат оскорбившего Путина Габуния заявил о невозможности привлечь журналиста к ответу

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24 июня, среда  |  Последнее обновление — 16:58  |  vz.ru
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Богатым россиянам окрасили налоги

Тяжелобольные дети в России смогут гораздо быстрее получать необходимые им редкие лекарстваФото: Кубединов Игорь/ТАСС
В России вводится «налог на богатых». С будущего года россиян, чей доход превышает пять миллионов рублей в год (416 тысяч в месяц), ожидает повышение НДФЛ. Все собранные таким образом средства будут направлены на лечение тяжелобольных детей. Но не начнут ли богатые россияне вновь скрывать свои доходы от налоговиков, как это было до введения единой 13-процентной ставки НДФЛ для всех? Подробности...
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Зачем СБУ завербовала российского полицейского

39-летний подполковник Дмитрий Борзенков успел сделать в МВД хорошую карьеруФото: 46.мвд.рф
Начальник райотдела полиции Курской области, подполковник МВД Борзенков арестован по подозрению в госизмене: по данным ФСБ, он передавал СБУ содержащие гостайну сведения. Какими секретами располагал и чем мог заинтересовать Киев начальник полиции из приграничного с Украиной региона? Впрочем, есть мнение, что вербовка провинциального полицейского была вызвана непрофессионализмом сотрудников СБУ. Подробности...
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Россия готовится вступить в бой с тысячами дронов одновременно

ЗРК «Панцирь» доказал свою эффективность в Сирии и Ливии – но столкнулся с новыми видами угрозФото: MAXIM SHEMETOV/Reuters
Новая модификация комплекса «Панцирь» будет показана на параде Победы 24 июня. Это означает, что Россия делает важный шаг для противодействия одному из основных видов оружия будущего – беспилотным летательным аппаратам (БПЛА). Между тем репутация «Панциря» в последнее время была поставлена под сомнение. При чем здесь Турция – и какие угрозы от беспилотников стоят сегодня перед Россией? Подробности...
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Макрон бросил вызов Эрдогану

Президент Франции бросил вызов турецкому коллеге Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Отношения Анкары и Парижа резко обострились. Президент Франции Макрон обвинил Турцию в «опасной игре» в Ливии и заявил о морском инциденте, в ходе которого турецкий фрегат взял на прицел французский военный корабль. На этом фоне турки задержали четырех французских шпионов. К каким последствиям приведет новый скандал между союзниками по НАТО? Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Судить историю могут только те, кто любит Россию

Сергей Худиев, публицист, богослов
Суждение о событиях нашей истории – достойных, славных, трагических или ужасных – принадлежит тем, кто любит Россию. Это наше дело – осудить наших злодеев и прославить наших героев. А на тех, кто в принципе враждебен России, не стоит и оглядываться. Подробности...
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Поправки в Конституцию – это прощание с проклятыми девяностыми

Сергей Мардан, публицист
1 июля 2020 года закончатся девяностые. Россия подведет черту под тридцатилетием дикого капитализма, отречется от ада, который был связан с этой эпохой, и окончательно перейдет к идеологии социального государства. Подробности...
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Русские спасают народы

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Государствообразующий народ – словосочетание, которое в последнее время мы слышим всё чаще. А собственно, что это такое? Чтобы это понять, надо разобраться в путанице терминов – «этнос», «народ», «нация». Подробности...
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      В Москве прошел парад в честь 75-й годовщины Победы

      24 июня на Красной площади в Москве прошел главный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 14 тыс. военнослужащих из России и 13 иностранных государств, а также свыше 200 единиц техники, в том числе новейшей
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      Объявлены победители конкурса памятника врачам – борцам с COVID-19

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      В России и мире прошла акция «Свеча памяти»

      Вечером 21 июня, в годовщину начала Великой Отечественной войны, в России и 20 зарубежных странах прошла ежегодная акция «Свеча памяти». В этом году Волонтеры Победы создали в городах-героях «огненные картины» из свечей с общим лозунгом «Помним»
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          Как вы оцениваете вероятность начала полномасштабной войны против России в ближайшие несколько лет?
          • Это невозможно

          • Вероятность низкая

          • Вероятность средняя

          • Вероятность весьма велика

          Сейчас обсуждается идея повышения подоходного налога для богатых. С какой суммы ежемесячного дохода нужно увеличить взимаемый налог?
          • С 70 тыс. рублей и более

          • Со 150 тыс. рублей и более

          • С 500 тыс. рублей и более

          • С 1 млн рублей и более

          • Оставить единую ставку налога как сейчас

          Стоит ли близким погибшего Сергея Захарова принимать компенсацию от виновника ДТП, актера Михаила Ефремова?
          • Да, в любом случае

          • Все зависит от суммы компенсации

          • Нет, никаких денег от Ефремова брать они не должны

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              Адвокат оскорбившего Путина Габуния заявил о невозможности привлечь журналиста к ответу

              24 июня 2020, 16:54

              Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

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              Адвокат скандального грузинского тележурналиста Георгия Габуния заявил о невозможности осудить его по законам России, как к этому призывает часть российских политиков, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

              «Это абсурд», – заявил адвокат Дмитрий Садзаглишвили.

              «В демократических странах за оскорбление представителей руководства к ответственности не привлекают», – сказал он.

              «Попытка привлечения к ответственности Габуния по российским законам абсурдна», – отметил адвокат.

              Габуния в прошлом году в прямом эфире оскорбил президента России Владимира Путина, а недавно вновь резко отозвался о нем.

              В Грузии на днях задержан гражданин РФ, который якобы хотел убить Габуния. Официального подтверждения этому нет, власти Грузии также отказались обвинять Россию в «заказе на убийство» журналиста.

              В прошлом году на телеканале «Рустави 2» Габуния начал программу с ругани в адрес российского руководства, после возмущения со стороны зрителей его уволили с канала.

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