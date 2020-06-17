Президент Грузии отказалась обвинять Россию в «заказе на убийство» Габунии

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что «до завершения следствия не имеет права обвинять другую страну» в связи с задержанием россиянина, который якобы пытался совершить покушение на скандального тележурналиста Георгия Габунию, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Безопасность журналиста защищена, спасибо за это. Это важно для сохранения стабильности. Все остальное – дело следствия, и я очень надеюсь, что все будет расследовано соответствующим образом. Пока не будут известны результаты расследования, я не имею никакого права обвинять другую страну», – сказала она, отвечая на вопрос о причастности России и, в частности, главы Чечни Рамзана Кадырова к возможному заказу на убийство.

При этом она отметила, что «налицо много подозрительных вопросов».

Накануне премьер-министр Грузии Георгий Гахария также призвал дождаться окончания следствия.

В Грузии был задержан выходец из Ингушетии Васамбег Боков, прибывший, предположительно, с Украины. На телеканале «Мтавари архи» («Главный канал»), где сейчас работает Габуния, считают, что целью было якобы устранение скандального тележурналиста, а стоять за этим якобы мог глава Чечни Рамзан Кадыров. СГБ официально не подтвердило, что россиянин хотел убить именно тележурналиста.