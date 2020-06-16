Потенциальный «убийца» тележурналиста Габуния координировался с Украины

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16 июня, вторник  |  Последнее обновление — 12:37  |  vz.ru
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Коронавирус посадил мировую экономику на «русские горки»

В понедельник снизились азиатские фондовые индексы, а также фьючерсы на индексы СШАФото: Franck Robichon/EPA/ТАСС
Рост числа новых заболеваний в Китае и США встревожил инвесторов на всех мировых рынках. Вторая волна коронавируса может привести к падению всего, кроме золота. И тогда быстрое восстановление мировой экономики останется мечтой. Впрочем, ряд экономистов считает – новая вспышка вируса не приведет к повторению весеннего кризиса. Но экономику при этом будет бросать вверх и вниз. Подробности...
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Лукашенко потребует выкуп за захваченную «дочку» Газпрома

Лукашенко не побоялся крепко поссориться с ГазпромомФото: Петр Сивков/ТАСС
Александр Лукашенко не на шутку развернул борьбу с «заговором банкиров», в которых белорусский лидер увидел угрозу своему правлению. Сотрудники Белгазпромбанка, дочерней структуры Газпрома, уже дают показания против бывшего шефа – Виктора Бабарико, который неожиданно оказался главным конкурентом Батьки на грядущих выборах. Однако у атаки на банк, помимо Бабарико, есть еще одна цель. Подробности...
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Какой будет защита России против гиперзвуковых ракет США

Так выглядит один из перспективных образцов американского гиперзвукового оружияФото: U.S. Air Force/Chad Bellay
Президент Путин заявил, что Россия близка к разработке оружия, способного перехватывать гиперзвуковые ракеты. Создание «антигиперзвука» является задачей колоссальной сложности, и все же действительно есть признаки того, что ВПК России справляется с ней. Почему гиперзвуковую цель поразить настолько сложно и как России удалось опередить в этой области США? Подробности...
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Эфиопы возводят объект, способный уничтожить Египет

Огромная плотина почти законченаФото: Gioia Forster/dpa/Global Look Press
Грандиозный конфликт, рискующий обернуться новой войной, назревает в Африке. А все из-за противоречий вокруг строительства гигантской электростанции на реке Нил. Египет, скорее всего, не остановится ни перед чем, чтобы остановить этот проект – настолько велик вред, который он принесет этой стране. Однако будут и те, кто сильно выиграет. Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Тотальная война против результатов эпохи Просвещения

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Понятие коллективной вины, которую тут пытаются навязать всему белому миру – это игра не в одни ворота. И мячик может выкатиться на другую половину поля. Вот будет интересно. Подробности...

Почему Константинопольский патриарх молчит о Святой Софии

Сергей Худиев, публицист, богослов
Турция планирует превратить здание одного из величайших православных соборов планеты – Святой Софии – из музея в мечеть. Реакция на это Константинопольского патриарха – вернее, ее поразительное отсутствие – говорит о многом. Подробности...
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Одинокой женщине иногда лучше выбрать кошку вместо мужчины

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
«Хоть плохонький мужичок, да свой» больше не актуально. Если свой – то только любимый и не мучающий. А если нет – то и не надо. И лучше сорок кошек. Подробности...
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              Потенциальный «убийца» тележурналиста Габуния координировался с Украины

              16 июня 2020, 12:22

              Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

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              В Тбилиси обратили внимание на «украинский след» в деле о задержании в Грузии россиянина, который, по словам скандального тележурналиста Георгия Габуния, якобы прибыл устранить его за нецензурную брань в адрес президента России Владимира Путина, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

              Консультант правящей «Грузинской мечты», бывший замминистра госбезопасности Лаша Нацвлишвили отмечает, что руководитель телеканала «Мтавари архи» («Главный канал») Ника Гварамия – здесь сейчас работает и Габуния – по собственному признанию «был информирован о координированном с Украины заказном убийстве», однако не проинформировал об этом, как требует закон, соответствующие службы и самого тележурналиста.

              «СГБ (служба госбезопасности) свою часть выполнила на отлично – выявила, взяла на контроль и обезвредила потенциального преступника», – отметил он.

              По заявлению Лашы Нацвлишвили, на основании позиции СГБ и заявлений Ники Гварамия общественность теперь понимает, что «гражданин России, который координировался с Украины, прибыл в Грузию, предположительно, для заказного убийства Георгия Габуния. Эту информацию получили Гварамия и СГБ. Перед ними были правовая и моральная ответственность сделать все, чтобы выявить потенциального преступника и наказать его».

              Как поступила СГБ, мы знаем, отметил аналитик.

              «Гварамия же не проинформировал о подготовке тяжелейшего преступления соответствующие структуры, тем самым нарушив закон, и одновременно не предупредил Габуния об опасности», – отметил он.

              Эксперт по вопросам Кавказа, экс-депутат парламента Мамука Арешидзе задается вопросом: «Почему Украина?».

              «Это меня беспокоит. Выясняется, что подготовка этой «ликвидации» шла так долго, что украинские спецслужбы об этом много знали. Кроме того, важно узнать, кто стоял на Украине за личностью задержанного», – заявил Мамука Арешидзе.

              Руководитель телеканала «Мтавари архи» («Главный канал») Ника Гварамия заявил, что задержан выходец из Ингушетии Васамбег Боков, который прибыл в Грузию «устранить Габуния».

              Как выясняется, задержанный прибыл в Грузию с Украины.

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