СГБ Грузии задержала россиянина по подозрению в подготовке заказного убийства

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16 июня, вторник  |  Последнее обновление — 10:50  |  vz.ru
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Коронавирус посадил мировую экономику на «русские горки»

В понедельник снизились азиатские фондовые индексы, а также фьючерсы на индексы СШАФото: Franck Robichon/EPA/ТАСС
Рост числа новых заболеваний в Китае и США встревожил инвесторов на всех мировых рынках. Вторая волна коронавируса может привести к падению всего, кроме золота. И тогда быстрое восстановление мировой экономики останется мечтой. Впрочем, ряд экономистов считает – новая вспышка вируса не приведет к повторению весеннего кризиса. Но экономику при этом будет бросать вверх и вниз. Подробности...
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Лукашенко потребует выкуп за захваченную «дочку» Газпрома

Лукашенко не побоялся крепко поссориться с ГазпромомФото: Петр Сивков/ТАСС
Александр Лукашенко не на шутку развернул борьбу с «заговором банкиров», в которых белорусский лидер увидел угрозу своему правлению. Сотрудники Белгазпромбанка, дочерней структуры Газпрома, уже дают показания против бывшего шефа – Виктора Бабарико, который неожиданно оказался главным конкурентом Батьки на грядущих выборах. Однако у атаки на банк, помимо Бабарико, есть еще одна цель. Подробности...
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Какой будет защита России против гиперзвуковых ракет США

Так выглядит один из перспективных образцов американского гиперзвукового оружияФото: U.S. Air Force/Chad Bellay
Президент Путин заявил, что Россия близка к разработке оружия, способного перехватывать гиперзвуковые ракеты. Создание «антигиперзвука» является задачей колоссальной сложности, и все же действительно есть признаки того, что ВПК России справляется с ней. Почему гиперзвуковую цель поразить настолько сложно и как России удалось опередить в этой области США? Подробности...
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Эфиопы возводят объект, способный уничтожить Египет

Огромная плотина почти законченаФото: Gioia Forster/dpa/Global Look Press
Грандиозный конфликт, рискующий обернуться новой войной, назревает в Африке. А все из-за противоречий вокруг строительства гигантской электростанции на реке Нил. Египет, скорее всего, не остановится ни перед чем, чтобы остановить этот проект – настолько велик вред, который он принесет этой стране. Однако будут и те, кто сильно выиграет. Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Почему Константинопольский патриарх молчит о Святой Софии

Сергей Худиев, публицист, богослов
Турция планирует превратить здание одного из величайших православных соборов планеты – Святой Софии – из музея в мечеть. Реакция на это Константинопольского патриарха – вернее, ее поразительное отсутствие – говорит о многом. Подробности...
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Одинокой женщине иногда лучше выбрать кошку вместо мужчины

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
«Хоть плохонький мужичок, да свой» больше не актуально. Если свой – то только любимый и не мучающий. А если нет – то и не надо. И лучше сорок кошек. Подробности...
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Причина американских погромов – в сексе

Герман Садулаев, писатель, публицист
Черные протестуют против того, что белое общество, хотя и считает их вполне приемлемыми и даже «прикольными», отказывается считать их подходящими женами и мужьями. Из этой брачной сегрегации вытекает вся прочая – социальная, экономическая и политическая. Подробности...
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              СГБ Грузии задержала россиянина по подозрению в подготовке заказного убийства

              16 июня 2020, 10:20

              Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

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              Контртеррористический центр cлужбы госбезопасности (СГБ) Грузии задержал гражданина России В.Б. «в рамках следствия по подготовке заказного убийства». Скандальный тележурналист Георгий Габуния утверждает, что планировалось его устранение за нецензурщину в адрес президента России Владимира Путина, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

              СГБ пока выдвинула обвинение в адрес россиянина в приобретении и использовании поддельных документов – это укладывается в контекст расследования подготовки в Грузии заказного убийства, которое ранее начала служба.

              Статья о подделке и использовании документов подразумевает заключение под стражу на три года.

              Задержание россиянина «позволило предотвратить более тяжкое преступление», отмечает СГБ.

              Между тем, скандальный тележурналист Георгий Габуния, год назад обматеривший в прямом эфире президента  России Владимира Путина, уверяет, что это именно его планировал устранить задержанный.

              «Я не жалел и не жалею о том, что сделал», – сказал он, отметив, что задержание россиянина якобы связано с угрозами в его адрес от главы Чечни Рамзана Кадырова.

              Руководитель телеканала «Мтавари архи» («Главный канал») Ника Гварамия заявил, что задержан выходец из Ингушетии Васамбег Боков, который прибыл в Грузию «устранить Габуния».

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