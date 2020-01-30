Обещавшего мочиться в вино для России Гварамию избили в Тбилиси

Руководитель оппозиционного грузинского телевидения «Мтавари архи» («Главный канал») Ника Гварамия, который хотел мочиться в поставляемое в Россию вино, в четверг избит в Тбилиси, подозреваемые уже задержаны полицией, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Инцидент произошел у Тбилгорсуда, когда, по словам очевидцев, несколько человек набросились на Гварамию, повалив его на землю.

Гварамия получил повреждения в области лица, ему потребовалась помощь врачей.

Полиция уже задержала нападавших, мотив их действий неизвестен.

Оппозиционный депутат Елена Хоштария заявила о «провокации правящей «Грузинской мечты», которая физически расправляется с оппонентами».

В 2015 и 2017 годах в тбилисских ресторанах Dinning room и «tete-a-tete» Гварамию, который тогда возглавлял «Рустави 2», уже избивали.

Сейчас против Гварамии ведется следствие по подозрению в использовании служебного положения в корыстных целях и нанесении финансового ущерба телекомпании «Рустави 2» на сумму 6 млн 763 тыс. 510 лари (более 2,5 млн долларов).

Напомним, в июле 2019 года ведущий грузинского канала «Рустави 2» Георгий Габуния начал свою программу с нецензурной брани в адрес российского руководства.

Затем бывший гендиректор «Рустави 2» Ника Гварамия в прямом эфире заявил, что готов мочиться в вино и боржоми в качестве мести компаниям, продающим товары в Россию.

Он был уволен с телеканала и осмеян соотечественниками.

Между тем, экспорт грузинского вина в Россию вырос.

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