Грузины высмеяли уволенного гендиректора «Рустави 2»

Пользователи грузинского сегмента социальных сетей высмеяли увольнение Ники Гварамии с поста генерального директора телеканала «Рустави 2».

Многие комментаторы высказались в поддержку такого решения и призвали не допускать употребление нецензурной брани в эфире, передает РИА «Новости».

«Существуйте и работайте культурно! (…) Гварамия же должен уйти домой или куда хочет, он невоспитанный проныра!» – считает Нино Елердашвили.

«Слава Богу! Этот голландский петух уберется!» – отметила Эллада Билянова.

«Аплодисменты маэстро! Молодцы! Я же говорил, а некоторые рвали волосы и кричали, что никто не закроет этот недоканал», – пишет Алекс Фишман.

Некоторые обратили внимание на внешний вид Гварамии во время брифинга, проведенного после увольнения. Пиджак камуфляжного цвета экс-гендиректор объяснил тем, что «если будет война», то он готов «воевать».

«Это он от шока вырядился в Фиделя Кастро? Клоун, еще и войнушкой грозится! (…) То, что сделал Габуния, это стыд и позор для страны. Ни в какие ворота не лезет!» – отметила Нино Билани.

Гварамия был уволен после того, как у телеканала появился новый владелец, предприниматель Кибар Халваши. Бывший гендиректор канала теперь требует выплатить ему неустойку в 5 млн долларов.

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