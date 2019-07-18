Гварамия заявил о многомиллионном долге «Рустави-2» перед ним

Уволенный с поста гендиректора «Рустави-2» Ника Гварамия заявил, что после увольнения ему должны 5 млн долларов.

«Я буду бороться за контракт и выиграю это дело, но это будет через несколько месяцев, может через год. Я когда-нибудь получу эти 5 млн долларов и вложу в новую телекомпанию», – сказал Гварамия в эфире «Рустави­-2», передает РИА «Новости».

По его словам, контракт между ним и «Рустави-2» предполагает ему выплату неустойки в размере 5 млн долларов в случае его увольнения.

Гварамия был уволен после того, как у телеканала появился новый владелец, предприниматель Кибар Халваши.

Халваши заявлял, что «не коснется редакционной политики, гарантирует свободу слова», а изменения затронут только одного человека – Николоза Гварамию.

7 июля на грузинском телеканале «Рустави 2» телеведущий Георгий Габуния начал свою программу с ругани в адрес российского руководства, однако «Рустави 2» отказался увольнять Габунию.

Позже Николоз Гварамия в прямом эфире заявил о том, что готов мочиться в вино и боржоми в качестве мести производителям, вывозящим продукцию в Россию. После этого владелица 9% акций канала Нино Нижарадзе потребовала отстранить Гварамию от должности, но другие совладельцы ее не поддержали.