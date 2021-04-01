Песков дал Познеру совет на день рождения

В Совфеде назвали цель протестов в Тбилиси из-за Познера

«Эти спектакли и хулиганские шоу разыгрываются ради рекламы на фоне известных людей, чтобы напомнить о существовании антироссийской политики Грузии», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов, комментируя акции протеста в Тбилиси, прошедшие по поводу визита российского телеведущего Владимира Познера.

«В Грузии ежедневно бывает много наших людей, но как только там появляется фигура, которая может иметь международную узнаваемость, из этого делается скандал. А Владимир Познер совершенно точно узнаваемое лицо и в России, и в США, и в Европе», – сказал зампредседателя сенатского комитета по международным делам Андрей Климов.

По словам собеседника, «если в Грузию приедет 20 тысяч человек из разных российских регионов, там никто не будет устраивать такие спектакли и хулиганские шоу». «Если же вы имеете признаки известности, то с вами могут сделать все что угодно, чтобы еще раз напомнить о существовании антироссийской политики Грузии. Был бы вместо Познера другой хорошо узнаваемый в мире человек, они бы сделали то же самое. Все это делается ради рекламы на фоне известных людей», – констатировал Климов.

Сенатор напомнил о том, что недавно депутат Госдумы Сергей Гаврилов посещал Тбилиси как международное должностное лицо – председатель Межпарламентской ассамблеи православия. «Он был приглашен грузинской стороной, и грузинская же сторона гарантировала ему безопасность. Но после того, как он занял предложенное ему конкретное место в президиуме Ассамблеи, в парламент ворвались мракобесы, устроившие драку. Гаврилов получил телесные повреждения, а в итоге эта история привела к международному скандалу», – рассказал Климов.

Собеседник также отметил, что «в Грузии, как и во многих других постсоветских странах, появились такие отряды боевиков, которые в любую секунду готовы устроить скандал, если это необходимо их заказчикам, которые находятся в Вашингтоне». «Кроме того, у США есть план, реализация которого направлена на то, чтобы вокруг нашей страны постоянно поддерживать зону конфликтности, в том числе на Кавказе», – заключил сенатор.

Напомним, телеведущий Владимир Познер, которому в четверг исполнилось 87 лет, покинул Грузию на чартерном самолете. Познер собирался уехать в субботу, но радикалы и лидеры оппозиции, которые собрались у отеля «Румс» в центре Тбилиси, вынудили журналиста поменять планы, обвиняя его в том, что тот не признает территориальную целостность Грузии.

Отель и автобус с гостями забрасывали яйцами. Познера охраняла полиция, с которой регулярно вступали в стычки радикалы. МВД Грузии заявило, что Познер «является гражданином США и не нарушал грузинский «Закон об оккупации», по которому посещать Абхазию и Южную Осетию можно только с разрешения центральных грузинских властей.

Сам Познер в ночь на четверг заявлял, что находится в безопасности. Он пояснил, что в Тбилиси хотел отметить день рождения и покинуть Грузию 3 апреля. МВД Грузии оштрафовало Познера на 600 долларов за нарушение правил изоляции и карантина. При этом власти Грузии осудили действия радикалов за атаку на Познера.

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