Греция отложила применение вакцины J&J Смертность от COVID в мире растет пятую неделю подряд Специалисты рассказали, как иностранцам в России привиться от COVID-19 19 апреля 2021, 20:35

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

Находящиеся в Москве иностранцы могут пройти вакцинацию от коронавируса в частных клиниках. Причем, в некоторых случаях эта процедура будет бесплатной, но желающим придется занять место в очереди, которая уже растянулась до конца весны, рассказали газете ВЗГЛЯД специалисты столичных медцентров. В конце февраля глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая на пленарном заседании Госдумы, заявила, что проживающих в России или оставшихся в стране из-за пандемии иностранцев пока от коронавируса прививать не будут, поскольку в приоритете находятся граждане страны. Но в настоящее время граждане других государств могут сделать прививку от коронавируса в частных клиниках. Для того, чтобы пройти иностранцу вакцинацию бесплатно, необходимо записаться и прийти в назначенный день в один из офисов Райффайзенбанка на Смоленском бульваре. Но запись очень плотная, желающих много и ближайшая запись на привику возможна только на конец мая, рассказали по телефону в кол-центре. При себе пациент должен иметь паспорт своей страны, а также временную регистрацию в Москве. Сама вакцинация осуществляется российским препаратом ГамКовидВак (Спутник V). Примечательно, что оператором программы вакцинации выступает лечебно-диагностическая Сеть Клиник «ОРИС», которая в собственных филиалах также предоставляют услугу вакцинации иностранцам. Но там до лета ждать не нужно. При себе, по словам представителя клиники, гражданину другой страны нужно иметь только паспорт. Цена за данную процедуру составит 2 200 рублей, куда будет включен и первый, и второй этап вакцинации. Перед прививкой пройдет консультация с терапевтом. Сеть клиник «МЕDСИ» предлагает иностранцам два варианта прохождения вакцинации: комплексно, либо двумя отдельными этапами. В комплекс входит два осмотра терапевтом, экспресс-диагностика на коронавирус (мазок из ротоглотки), онлайн-консультации через приложение клиники, где можно пообщаться со специалистом при возникновении каких-либо симптомов или необычного самочувствия в период вакцинации, и два этапа введения препарата. Стоимость данной процедуры в клинико-диагностический центре на Белорусской составит 9 900 рублей, а если выбрать клинику стандарт-класса – 6 900. Если пациент решит пройти вакцинацию и платить отдельно за прохождения каждого этапа прививки, то каждый этап по стоимости составит 1 850 рублей. «Для того, чтобы иностранному гражданину пройти вакцинацию в наших клиниках, ему необходимо при себе иметь следующие документы: это либо вид на жительство с регистрацией в городе Москва, либо разрешение на временное пребывание, либо штамп в паспорте о регистрации МИД в городе Москва. Прививаем только при наличии этих документов», – говорит сотрудник клиники. Сразу же после первого этапа пациенту выдается сертификат о прохождении вакцинации российским препаратом Спутник V, причем также возможно запросить его на английском языке. Сеть медицинских центров MedSwiss предлагает сделать прививку от COVID-19 как гражданам России, так и других стран. Причем никаких ограничений в этом плане нет, а с собой иностранцу нужно иметь всего лишь паспорт. Сама вакцинация, как заверили в кол-центре, абсолютно бесплатная. «Вакцинация бесплатная, проводится в два этапа, но стоимость каждого этапа – 2 500 рублей. В нее входит процедура вакцинации терапевтом, а также врач связывается на следующий день с пациентом, чтобы уточнить состояние здоровья. Делаем прививку Спутником V, у нас только одна вакцина», – рассказывают в клинике. В многопрофильном медицинском центре «GMS Clinic» тоже предлагают бесплатную вакцинацию всем иностранцам и россиянам, направляясь на которую не требуется ничего, кроме паспорта. Тем не менее, за два приема у терапевта, который введет препарат Спутник V, попросят 15 тыс. рублей. Ближайшая запись для иностранного гражданина есть на даты, начиная с 26 апреля. Ранее официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер предупредил что у граждан Евросоюза, которые планируют приехать в Россию, чтобы провакцинироваться от коронавирусной инфекции, могут возникнуть проблемы с будущими сертификатами прививки в ЕС, поскольку он будет основан только на вакцинах, утвержденных Европейским агентством лекарственных средств. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

Власти Австрии договорились о закупке «Спутника V» 19 апреля 2021, 12:47

Фото: Zoltan Mathe/EPA/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Коалиционное правительство Австрии, в которое входят Австрийская народная партия и «Зеленые», договорилось закупить 1 млн доз российской вакцины «Спутник V», ее применение запланировано после регистрации Европейским агентством лекарственных средств (EMA), заявил австрийский канцлер Себастьян Курц. «Мы согласны с закупкой 1 млн доз вакцины «Спутник», которая уже используется более чем в 50 странах. Мы надеемся на быструю регистрацию EMA, потому что каждая дополнительная вакцина помогает нам спасать жизни, обеспечивать рабочие места и быстрее возвращаться к нормальной жизни», – отметил Курц, передает ТАСС. Отмечается, что коалиционное правительство Австрии планирует начать использование вакцины после регистрации в EMA. Ранее Австрия заявила о готовности зарегистрировать «Спутник V» до одобрения в ЕС. Германия также попросила ЕК «безотлагательно» начать переговоры о покупке вакцины. В то же время еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что даже если российскую вакцину против коронавируса разрешат в Европе, «Спутник V» придет слишком поздно. Турция одобрила производство «Спутника V» 19 апреля 2021, 08:20

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Турция одобрила производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V», заявил член научного совета по коронавирусу доктор Афшин Эмре Кайыпмаз. «В Турции были проведены некоторые испытания на этапе производства вакцины, и связанная с этим процессом фирма после соответствующего запроса получила одобрение», – заявил эксперт, передает ТАСС. Кайыпмаз также отметил, что стоимость производства одной дозы «Спутника V» составит около 10 долларов. «Это эквивалентно стоимости (китайской) вакцины «Синовак», поставляемой из Китая за 10-11 долларов. Несмотря на то, что их стоимость сопоставима, производство (вакцины) внутри страны устранит внешнюю зависимость», – считает эксперт. Официальные комментарии министерства здравоохранения Турции не поступали. Позже Кайыпмаз уточнил, что журналисты неверно поняли его слова: испытания российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» продолжаются, об одобрении ее производства в стране речи пока не идет. В начале апреля президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону борьбу с COVID, в том числе поставки и возможное совместное производство вакцины «Спутник V», а также обеспечение безопасности российских туристов по коронавирусу. Вакцина «Спутник V» уже зарегистрирована регуляторами около 60 стран, общее население которых превышает 1,5 млрд человек. Более 30 стран уже начали массовую вакцинацию «Спутником V». Жителям ЕС пригрозили проблемами в случае вакцинации от COVID в России 19 апреля 2021, 14:08 Текст: Алексей Дегтярев

У жителей Евросоюза, которые намерены приезжать в Россию и другие страны за вакцинацией, могут возникнуть проблемы с будущими сертификатами прививки в ЕС, заявил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер. «ЕС сейчас работает над созданием зеленого цифрового пропуска (сертификата вакцинации ЕС – прим. ВЗГЛЯД), который будет основан только на вакцинах, утвержденных Европейским агентством лекарственных средств», – цитирует Мамера ТАСС. Он отметил, что «выиграют те», кто подождет в Евросоюзе до лета, когда там будет достаточно вакцины. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Россия может предложит важную туристическую услугу, иностранцы могут приехать сюда для вакцинации от коронавируса. Эксперты отмечали, что потенциальный спрос на такую услугу очень высок, это может сыграть важную роль с точки зрения имиджа страны. В Турции уточнили решение по «Спутнику V» 19 апреля 2021, 09:09 Текст: Алина Назарова

Член научного совета по коронавирусу при минздраве Турции Афшин Эмре Кайыпмаз уточнил, что испытания российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» продолжаются, об одобрении ее производства в стране речи пока не идет. «Я сказал журналисту, что в Турции проводятся испытания российской вакцины, и лишь по некоторым их этапам получены промежуточные положительные результаты. Больше я ничего не говорил. Видимо, журналист не совсем верно понял. Но я очень расстроен, позвонил в газету, и сейчас они убирают эту новость с сайта», – сказал Кайыпмаз, передает РИА «Новости». Ранее газета Yeni Safak со ссылкой на Кайыпмаза сообщила, что в Турции одобрено производство вакцины «Спутник V». В начале апреля президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону борьбу с COVID, в том числе поставки и возможное совместное производство вакцины «Спутник V», а также обеспечение безопасности российских туристов по коронавирусу. Вакцина «Спутник V» уже зарегистрирована регуляторами около 60 стран, общее население которых превышает 1,5 млрд человек. Более 30 стран уже начали массовую вакцинацию «Спутником V». В России зарегистрировали экспресс-тест для привившихся от коронавируса 19 апреля 2021, 10:37 Текст: Евгения Шестак

Первый экспресс-тест для обнаружения антител к коронавирусу после вакцинации зарегистрирован в России, сообщили в компании «Рапид БИО» (резидент «Сколково»). Для теста необходима только капля крови. Результат можно увидеть через 15 минут, а достоверность исследования составляет 96 процентов. В «Сколково» отметили, что реагенты теста отвалидированы под вакцину «Спутник V», сообщается на сайте «Сколково». Исследование можно сделать самостоятельно в домашних условиях. В комплект с ним входят: спиртовая салфетка, стерильный ланцет, пипетки для переноса биообразца. Сооснователь «Рапид Био» Семен Покацкий заметил, что тестирование будет полезно как после вакцинации, так и до нее, чтобы проследить образование устойчивого иммунного ответа. Экспресс-тест также может показывать антитела, возникшие после болезни, заключил представитель компании. В свою очередь старший вице-президент по инновациям Фонда «Сколково» Кирилл Каем отметил, что в отличие от многих уже ставших почти привычными тестов на антитела технология компании «Рапид БИО» позволяет за 15 минут выявить антитела класса IgG к рецептор-связывающему домену поверхностного гликопротеина S SARS-CoV-2 (спайк белок), то есть, по сути, дать пациенту ответ – возник иммунитет в результате вакцинирования или нет. Результат определяется с достоверностью в 96%. «Новый тест снизит нагрузку на систему здравоохранения и поможет отслеживать уровень популяционного иммунитета», – добавил он. Ранее Роспотребнадзор разработал новый высокоточный тест для быстрой диагностики COVID-19, он снижает общее время тестирования в три-четыре раза. Попова призвала ввести в крупных городах специальные меры против COVID-19 19 апреля 2021, 12:37 Текст: Евгения Шестак

В крупных городах России необходимо ввести специальные режимы и правила борьбы с коронавирусной инфекцией, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. «Мы должны разрабатывать специальные режимы и специальные правила для агломераций: там, где живет более двух, трех, пяти, а тем более, как в Москве, 10 миллионов человек», – цитирует ТАСС Попову. По ее словам, ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, страна занимает 87-ю позицию в мире по показателям среднесуточной заболеваемости. Попова отметила, что в разных странах прослеживается три модели реагирования на ситуацию с распространением вируса: опережающий, запаздывающий и пассивный. «Совершенно очевидно, что комплекс опережающих противоэпидемических ограничительных мероприятий в Российской Федерации дал нам те преимущества, которыми, безусловно, мы воспользовались, и даже на пике заболеваемость была ниже, чем в других зарубежных странах», – пояснила она. Также глава Роспотребнадзора сообщила, что в России выявлено 192 случая заражения британским штаммом коронавируса и 21 – южноафриканским. «Но у нас есть мутации, которые мы описываем в России, мутации несвойственны пока ни одному описанному за рубежом штамму – мы видим формирование сибирского варианта, мы видим формирование северо-западного варианта. И как только материал будет готов к публикации, мы вам его предложим», – сказала она. В начале марта вице-премьер Татьяна Голикова отмечала, что ограничения по коронавирусу в стране могут быть сняты в августе, когда уровень коллективного иммунитета выработается у 60% населения. В Эстонии мужчина умер после прививки вакциной Pfizer 19 апреля 2021, 17:22 Текст: Абдулла Шакиров

В Эстонии 86-летний мужчина скончался после получения вакцины от коронавируса Comirnaty производства компании Pfizer/BioNtech, сообщил Департамент лекарственных средств республики. Мужчина умер от инфаркта миокарда на шестой после введения второй дозы вакцины. Смерти предшествовали нарушения вкусовой чувствительности и глотания, потливость, рвота и падение кровяного давления. Врач оценил связь смерти с вакциной как маловероятную, однако в департаменте считают, что обезвоживание пациента могло способствовать сердечной недостаточности и приступу, говорится на сайте ведомства. На прошлой неделе в Эстонии был зафиксирован 31 случай побочных эффектов от вакцинации препаратом Pfizer/BioNtech, при этом у одного из пациентов возник отек гортани уже через семь минут после первой дозы вакцины, а другой упал в обморок и получил черепную травму на пятые сутки после прививки, отмечается в сообщении. Ранее швейцарский надзорный орган за рынком лекарств Swissmedic сообщил, что к 6 апреля после вакцинации от коронавируса препаратами от Pfizer/BioNTech и Moderna в Швейцарии скончались 55 человек. Кроме того, в конце марта после вакцинации от коронавируса препаратом разработки Pfizer в Австрии умер пенсионер. Согласно официальным данным Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов Соединенных Штатов (FDA), при испытаниях вакцины Pfizer/BioNTech в США погибли шесть человек. Кроме того, у привившихся вакциной Pfizer в США зафиксировали серьезные побочные эффекты. Тем временем Pfizer не нашла доказательств риска образования тромбов из-за вакцины. Эффективность «Спутника V» достигла 97,6% 19 апреля 2021, 18:11 Текст: Ксения Панькова

По результатам анализа данных 3,8 млн привитых россиян эффективность вакцины от коронавируса «Спутник V» составила 97,6%, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). «Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им Н.Ф. Гамалеи министерства здравоохранения РФ и РФПИ объявляют об эффективности вакцины «Спутник V» на уровне 97,6% по результатам анализа данных о заболеваемости коронавирусом среди россиян, привитых обоими компонентами препарата», – приводит РИА «Новости» сообщение. В России в рамках Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) Минздрава ведется реестр лиц, которые прошли вакцинацию, а также граждан, которые заболели коронавирусом. Отмечается, что согласно данным о вакцинации 3,8 млн россиян, полностью привитых обоими компонентами в период с 5 декабря 2020 года по 31 марта 2021 года в рамках программы массовой гражданской вакцинации, заболеваемость начиная с 35 дня с даты первого укола составила всего 0,027%. При этом заболеваемость среди невакцинированного взрослого населения за сопоставимый период с 35-го дня после запуска массовой гражданской вакцинации составила 1,1%. Как подчеркнули разработчики, расчеты эффективности вакцины будут опубликованы в рецензируемом медицинском журнале в мае 2021 года. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев напомнил, что данные, опубликованные ведущим медицинским журналом The Lancet, демонстрировали эффективность вакцины на уровне 91,6%. Как показывает анализ данных заболеваемости почти 4 млн привитых россиян, эффективность «Спутника V» еще выше и достигает 97,6%, подчеркнул он. «Такие показатели позволяют с уверенностью утверждать, что «Спутник V» обеспечивает одни из лучших показателей защиты против коронавирусной инфекции среди всех мировых вакцин», – добавил Дмитриев. В свою очередь директор разработавшего вакцину центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что реальная эффективность «Спутника V» может быть даже выше 97,6%, «поскольку данные системы учета заболевших допускают временной лаг между забором образца (реальной датой заболевания) и постановкой диагноза». Он отметил, что «Спутник V» в очередной раз подтвердил свою высокую эффективность для профилактики COVID-19. Напомним, эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet. В марте «Спутник V» назвали самой узнаваемой вакциной против коронавируса. В России выявили 8,6 тыс. новых случаев коронавируса 19 апреля 2021, 11:15

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Алина Назарова

За минувшие сутки в России выявили 8589 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,7 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 8589 новых случаев коронавируса в 83 регионах, из них 12,6% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2279, Санкт-Петербурге – 692, Московской области – 592. Всего в стране выявлено 4 710 690 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 333 598 человек, из них 6818 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 346 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 105 928 человек. Накануне, 18 апреля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8632. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 43. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Попова заявила о формировании двух «российских» штаммов коронавируса 19 апреля 2021, 13:05 Текст: Евгения Шестак

В России формируются новые штаммы коронавируса, не похожие на варианты, описываемые за рубежом, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. «У нас есть мутации, которые мы описываем в Российской Федерации, мутации, не свойственные пока ни одному из описанных за рубежом штаммов», – цитирует РИА «Новости» Попову. Ранее глава Роспотребнадзора заявила, что в крупных городах России необходимо ввести специальные режимы и правила борьбы с коронавирусной инфекцией. Напомним, Центр стратегического планирования Федерального медико-биологического агентства России получил регистрационное удостоверение на тест-систему для выявления всех штаммов коронавируса, циркулирующих на территории России. Матвиенко заявила о наступлении постковидного периода в России 19 апреля 2021, 15:05 Текст: Елизавета Булкина

Россия вступила в постковидный период, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, об этом она заявила на открытии заседания научно-экспертного совета при председателе СФ, посвященного развитию цифровой среды. «Я считаю, что постковидный период уже наступил, поэтому в очном режиме всех вас очень рада видеть», – передает ее слова ТАСС. Напомним за минувшие сутки в России выявили 8589 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,7 млн случаев заболевания. Между тем глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России формируются новые штаммы коронавируса, не похожие на варианты, описываемые за рубежом. В Эстонии за неделю выявили 90 случаев побочных эффектов после прививок от COVID 19 апреля 2021, 19:50 Текст: Абдулла Шакиров

В Эстонии в период с 12 по 18 апреля было зафиксировано более 90 случаев побочных эффектов прививок против коронавируса, сообщил департамент лекарственных средств республики. Больше всего побочных эффектов выявлено после прививки вакциной Vaxzevria от компании AstraZeneca – 54 случая. Среди пациентов, получивших вакцину производства компании Pfizer/BioNTech, был выявлен 31 случай, Moderna – шесть случаев, говорится на сайте департамента. Три сообщения о серьезных побочных эффектах были связная с препаратом AstraZeneca, два – с вакциной Pfizer/BioNTech, уточняется в сообщении. Ранее швейцарский надзорный орган за рынком лекарств Swissmedic сообщил, что к 6 апреля после вакцинации от коронавируса препаратами от Pfizer/BioNTech и Moderna в Швейцарии скончались 55 человек. Кроме того, в конце марта после вакцинации от коронавируса препаратом разработки Pfizer в Австрии умер пенсионер. Согласно официальным данным Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов Соединенных Штатов (FDA), при испытаниях вакцины Pfizer/BioNTech в США погибли шесть человек. Кроме того, у привившихся вакциной Pfizer в США зафиксировали серьезные побочные эффекты. Тем временем Pfizer не нашла доказательств риска образования тромбов из-за вакцины. Напомним, в начале марта в Великобритании после получения препарата AstraZeneca скончались 19 человек. Европейский фармрегулятор признал связь вакцины от COVID-19 AstraZeneca с тромбообразованием. Некоторые страны ЕС приостановили вакцинацию данным препаратом из-за регистрируемых тромбоэмболических осложнений у привитых. Европейский регулятор проводит расследование инцидентов, но пока считает возможным продолжать вакцинацию. Между тем AstraZeneca объявила о смене названия на Vaxzevria на фоне появившихся сообщений об обнаружении тромбов у получивших вакцину. ВОЗ продлила режим ЧС из-за коронавируса на три месяца 19 апреля 2021, 18:37 Текст: Абдулла Шакиров

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) продлила на три месяца режим чрезвычайного положения в мировом здравоохранении в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, заявил комитет организации по чрезвычайной ситуации. «Генеральный директор ВОЗ принял решение, что пандемия COVID-19 продолжает представлять собой чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение. Он согласился с рекомендацией комитета», – передает сообщение ТАСС. Режим ЧС на фоне COVID-19 был введен ВОЗ в конце января прошлого года, а 11 марта 2020 года организация признала распространение COVID-19 пандемией. Вспышка SARS-CoV-2 впервые была зафиксирована в китайском Ухане в декабре 2019 года. С начала пандемии в мире был зафиксирован 141 млн случаев заболевания коронавирусом, от инфекции скончались свыше 3 млн человек. Греция отложила применение вакцины J&J 19 апреля 2021, 20:07 Текст: Елена Мирошниченко

В Греции национальный комитет по вакцинации принял решение отложить применение вакцины от коронавируса Johnson & Johnson до решения Европейского агентства по лекарственным средствам, об этом заявила председатель Национального комитета по вакцинации, заслуженный профессор педиатрии Мария Теодориду. «Решено отложить применение вакцины, которое должно было начаться сегодня. Относительно приостановки вакцинации Johnson & Johnson. Причина, упомянутая в объявлении FDA и CDC в США, это регистрация шести случаев тромбоза у женщин в возрасте от 18 до 48 лет из общего числа 6,7 миллиона привитых», – цитирует ее слова РИА «Новости». Уточняется, что власти страны намерены дождаться решения ЕАМ. Теодориду рассказала, что эта вакцина имеет много преимуществ, «она уникальная и сделана по другой технологии. Ее проще хранить. Достаточно одной прививки, и защита начинается через 14 дней, а эффективность проявляется через 28 дней. Несмотря на большие потрясения, которые принесла эта приостановка, мы должны сосредоточиться на положительных моментах, а именно на том, что существует организованная и строгая система наблюдения, которая позволяет своевременно обнаруживать редкие осложнения и побочные эффекты». Уточняется, что на прошлой недели в Грецию доставили 33600 доз вакцины, старт вакцинации был запланирован на 19 апреля. Также в мае ожидается еще 300 тыс. доз, в июне – 960 тыс. доз. Помимо этого, ожидается также 2,150 миллиона доз вакцины Pfizer/BioNTech в мае и 2,425 миллиона доз в июне. Компания Moderna поставит 354 тысяч доз в мае и 408 тысяч в июне. От AstraZeneca ожидают по 450 тысяч доз в месяц, сказал он. Напомним, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США и Центр по контролю и распространению заболеваний (CDC) рекомендовали «из соображений предосторожности» временно остановить вакцинацию от коронавируса препаратом фармакологического подразделения Janssen компании Johnson&Johnson из-за возможных побочных эффектов. 9 апреля в США закрыли два центра вакцинации препаратом компании Johnson&Johnson из-за выявления побочной реакции. При этом Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) изначально якобы не нашло прямой связи между использованием вакцины Johnson&Johnson и образованием тромбов. ВОЗ: Смертность от COVID в мире растет пятую неделю подряд 19 апреля 2021, 21:02 Текст: Абдулла Шакиров

Рост смертности от новой коронавирусной инфекции в мире продолжается пятую неделю подряд, заболеваемости – восьмую, за прошедшую неделю COVID-19 заболели более 5,2 млн человек, сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. «Число случаев COVID-19 растет восьмую неделю подряд, поступили сообщения о 5,2 млн случаев. Смертность растет пятую неделю подряд, на настоящий момент в ВОЗ пришли сообщения о более чем 3 млн умерших», – передает ТАСС слова главы ВОЗ. Всего с начала пандемии в мире коронавирусом заболел 141 млн человек. В России на сегодняшний день COVID-19 был выявлен у 4 млн 650 тыс. человек, из них умерли 104 тыс. Тем временем эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутника V» достигла 97,6%.