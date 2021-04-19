ЕС решил усилить стратегическое присутствие в регионе Индийского и Тихого океанов Киев предложил ЕС ввести новые санкции против России Жителям ЕС пригрозили проблемами в случае вакцинации от COVID в России 19 апреля 2021, 14:08 Текст: Алексей Дегтярев

У жителей Евросоюза, которые намерены приезжать в Россию и другие страны за вакцинацией, могут возникнуть проблемы с будущими сертификатами прививки в ЕС, заявил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер. «ЕС сейчас работает над созданием зеленого цифрового пропуска (сертификата вакцинации ЕС – прим. ВЗГЛЯД), который будет основан только на вакцинах, утвержденных Европейским агентством лекарственных средств», – цитирует Мамера ТАСС. Он отметил, что «выиграют те», кто подождет в Евросоюзе до лета, когда там будет достаточно вакцины. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Россия может предложит важную туристическую услугу, иностранцы могут приехать сюда для вакцинации от коронавируса. Эксперты отмечали, что потенциальный спрос на такую услугу очень высок, это может сыграть важную роль с точки зрения имиджа страны.

Макрон не увидел необходимости в «Спутнике V» для вакцинации в ЕС 18 апреля 2021, 19:11

Фото: Aurelien Morissard/

Keystone Press Agency/

Global Look Press

Текст: Елизавета Булкина

Европа на данный момент не нуждается в проведении вакцинации российским препаратом от коронавируса «Спутник V», поскольку вакцина пока не одобрена европейским санитарным регулятором, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью телеканалу CBS. «Если нет одобрения вакцины со стороны наших европейских санитарных властей, мы никак не можем использовать вакцину на нашей территории. Российская вакцина не одобрена нашими властями, так что я не думаю, что российская вакцина сейчас является выходом с точки зрения ускорения вакцинации, поскольку потребуется время, чтобы получить разрешение европейского агентства», – передает его слова ТАСС. Напомним, 30 марта мэр французской Ниццы Кристиан Эстрози сделал предварительный заказ на поставку российского препарата от коронавируса «Спутник V» для вакцинации населения города. В феврале он заявил о катастрофической ситуации с коронавирусом в регионе. Глава Прованса Рено Мюзелье сообщил, что сделал предзаказ на «Спутник V», ожидая, пока европейский регулятор одобрит препарат. Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон высказал недовольство решением главы французского региона Прованс-Альпы-Лазурный берег. ЕС призвал Россию отвести войска от украинской границы 19 апреля 2021, 12:10 Текст: Алина Назарова

Ситуация на границе России и Украины остается крайне опасной, Евросоюз призывает Москву отвести войска от границы, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель перед переговорами по видеосвязи глав МИД стран ЕС. «Мы будем обсуждать ситуацию на украинской границе, где развернуты российские войска для полевых учений. Это очень опасная ситуация, мы призываем Россию отвести свои войска от границы с Украиной. Мы пригласили главу МИД Украины Дмитрия Кулебу (подключиться к видеоконференции перед обсуждением украинской темы и) изложить нашим министрам (видение Киева) ситуации на границе с Россией», – сказал он, передает ТАСС. Боррель также заявил, что напряженность в отношениях России и ЕС нарастает по многим направлениям. «Мы рассмотрим отношения с Россией. В целом отношения России и Евросоюза не улучшаются, а напротив, напряженность растет в различных форматах. В разделе отношений с Россией мы начнем с обсуждения высылки российских дипломатов из Чехии, наш чешский коллега проинформирует нас об этом», – сказал Боррель. Он отметил, что главы МИД также будут обсуждать состояние здоровья блогера Алексея Навального, отбывающего срок по делу «Ив Роше» в исправительной колонии. «Мы призываем Россию немедленно предоставить ему медицинскую помощь, поскольку Россия несет за это ответственность», – добавил Боррель. Отношения с Россией не входили изначально в программу видеоконференции министров иностранных дел ЕС, на которой предполагалось лишь обсуждать проблемы Украины и Грузии, однако Боррель принял решение дополнительно вынести на обсуждение российскую тематику. Встреча носит неформальный характер, поэтому к ней не готовится повестка и любой из участников дискуссии может вынести на обсуждение интересующий его вопрос. Напомним, Чехия решила выслать в течение 48 часов 18 российских дипломатов, так как подозревает спецслужбы России в «причастности к взрыву» на складе боеприпасов в 2014 году. В ответ Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата. Они должны покинуть территорию России в течение 24 часов. При этом в посольстве Чехии в Москве разрешено остаться только пяти дипломатам. Минздрав рассказал о переговорах по завершению включения «Спутника V» в список ВОЗ 18 апреля 2021, 16:41 Текст: Елизавета Булкина

Министерство здравоохранения России ведет переговоры о завершении процедуры включения вакцины от коронавируса «Спутник V» в список препаратов, одобренных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для использования в чрезвычайных ситуациях, заявил глава ведомства Михаил Мурашко. «Мы также ведем переговоры со Всемирной организацией здравоохранения о завершении включения в список препаратов ВОЗ, одобренных для использования в чрезвычайных ситуациях в сфере общественного здравоохранения», – передает слова министра РИА «Новости». «Широкомасштабная иммунизация от COVID-19 в целях предотвращения и прекращения передачи инфекции признана Всемирной ассамблеей здравоохранения глобальным общественным благом для здоровья. В связи с этим подчеркиваем важность обеспечения равноправного и своевременного доступа к безопасным, качественным и эффективным вакцинным препаратам», – сказал Мурашко на заседании экономического и социального совета ООН «Вакцина для всех». Глава Минздрава подчеркнул, что основной задачей является формирование глобального портфеля эффективных и безопасных вакцин с целью обеспечения планеты надежной защитой от инфекций, передает ТАСС. «Россия активно сотрудничает со странами и международными объединениями в целях повышения доступности российской вакцины «Спутник V» путем локализации производства на отечественных и зарубежных площадках. На данный момент производство локализуется на 20 таких площадках. Сегодня российская вакцина «Спутник V» зарегистрирована и поступает в 60 стран мира», – уточнил Мурашко. Ранее сообщалось, что эксперты Всемирной организации здравоохранения могут в мае и июне проинспектировать производство «Спутника V», дата оценки безопасности вакцины будет определена не ранее июля. Власти Австрии договорились о закупке «Спутника V» 19 апреля 2021, 12:47

Фото: Zoltan Mathe/EPA/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Коалиционное правительство Австрии, в которое входят Австрийская народная партия и «Зеленые», договорилось закупить 1 млн доз российской вакцины «Спутник V», ее применение запланировано после регистрации Европейским агентством лекарственных средств (EMA), заявил австрийский канцлер Себастьян Курц. «Мы согласны с закупкой 1 млн доз вакцины «Спутник», которая уже используется более чем в 50 странах. Мы надеемся на быструю регистрацию EMA, потому что каждая дополнительная вакцина помогает нам спасать жизни, обеспечивать рабочие места и быстрее возвращаться к нормальной жизни», – отметил Курц, передает ТАСС. Отмечается, что коалиционное правительство Австрии планирует начать использование вакцины после регистрации в EMA. Ранее Австрия заявила о готовности зарегистрировать «Спутник V» до одобрения в ЕС. Германия также попросила ЕК «безотлагательно» начать переговоры о покупке вакцины. В то же время еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что даже если российскую вакцину против коронавируса разрешат в Европе, «Спутник V» придет слишком поздно. Эксперты назвали безопасные для путешествий страны 18 апреля 2021, 16:40 Текст: Елена Мирошниченко

Безопасными странами для путешествий в период распространения коронавируса являются те, в которых за последние 14 дней зафиксировано менее 40 заболевших на 100 тысяч населения, рассказал советник главы Ростуризма по транспорту, глава транспортного комитета Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин. «Критерии определения очень простые: если в стране больше 40 человек болеет за последние 14 дней на 100 000 населения. С учетом развития ситуации принимается решение о закрытии. Сейчас открыта 31 страна мира», – цитирует Горина URA.RU. В свою очередь генеральный директор Клуба защиты прав туриста, зампредседателя общественного совета в Ростуризме Дмитрий Давыденко отметил, что в сложившейся ситуации каждому, кто планирует путешествие, нужно самостоятельно решать, куда отправиться на отдых. «У нас выбор стран, куда можно полететь, очень небольшой. И сейчас каждому нужно оценивать свои риски и принимать решение», – рассказал он. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, так как в странах сложная эпидемиологическая ситуация. Турция одобрила производство «Спутника V» 19 апреля 2021, 08:20

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Турция одобрила производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V», заявил член научного совета по коронавирусу доктор Афшин Эмре Кайыпмаз. «В Турции были проведены некоторые испытания на этапе производства вакцины, и связанная с этим процессом фирма после соответствующего запроса получила одобрение», – заявил эксперт, передает ТАСС. Кайыпмаз также отметил, что стоимость производства одной дозы «Спутника V» составит около 10 долларов. «Это эквивалентно стоимости (китайской) вакцины «Синовак», поставляемой из Китая за 10-11 долларов. Несмотря на то, что их стоимость сопоставима, производство (вакцины) внутри страны устранит внешнюю зависимость», – считает эксперт. Официальные комментарии министерства здравоохранения Турции не поступали. Позже Кайыпмаз уточнил, что журналисты неверно поняли его слова: испытания российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» продолжаются, об одобрении ее производства в стране речи пока не идет. В начале апреля президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону борьбу с COVID, в том числе поставки и возможное совместное производство вакцины «Спутник V», а также обеспечение безопасности российских туристов по коронавирусу. Вакцина «Спутник V» уже зарегистрирована регуляторами около 60 стран, общее население которых превышает 1,5 млрд человек. Более 30 стран уже начали массовую вакцинацию «Спутником V». Российские ученые обучили нейросеть выявлять коронавирус по рентгеновским снимкам 18 апреля 2021, 15:59 Текст: Елена Мирошниченко

В Белгородском государственном национальном исследовательском университете (НИУ «БелГУ») ученые разработали и обучили нейросеть, позволяющую оптимизировать анализ и ускорить обработку рентгеновских снимков. «В качестве основного метода выявления пациентов с COVID-19 медики используют рентгенографию грудной клетки. Чтобы оптимизировать и ускорить процесс обработки и анализа получаемых снимков, ученые НИУ «БелГУ» разработали и обучили сверхточную нейронную сеть. Нейросеть может оперативно обнаружить признаки заболевания путем автоматической классификации медицинских изображений», – цитирует сообщение НИУ «БелГУ» ТАСС. Уточняется, что нейросеть прошла испытания и показала высокую эффективность в поиске больных коронавирусом по рентгеновским снимкам. Доцент кафедры математического и программного обеспечения информационных систем вуза Владимир Михелев утверждает, что точность такого метода выявления больных достигает 94,17%. «Для обучения нейросети разработчики использовали так называемый трансферный подход, состоящий из трех этапов и предполагающий обучение модели на одном наборе данных и ее последующее приспособление к другому набору данных», – отметили в пресс-службе. Ранее сообщалось, что мобильное приложение российских разработчиков Acoustery, с помощью которого в кашле человека можно распознать шумы, характерные для COVID-19, появилось на рынках медицинских проектов Узбекистана, Индонезии, ОАЭ и Сингапура. В Турции уточнили решение по «Спутнику V» 19 апреля 2021, 09:09 Текст: Алина Назарова

Член научного совета по коронавирусу при минздраве Турции Афшин Эмре Кайыпмаз уточнил, что испытания российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» продолжаются, об одобрении ее производства в стране речи пока не идет. «Я сказал журналисту, что в Турции проводятся испытания российской вакцины, и лишь по некоторым их этапам получены промежуточные положительные результаты. Больше я ничего не говорил. Видимо, журналист не совсем верно понял. Но я очень расстроен, позвонил в газету, и сейчас они убирают эту новость с сайта», – сказал Кайыпмаз, передает РИА «Новости». Ранее газета Yeni Safak со ссылкой на Кайыпмаза сообщила, что в Турции одобрено производство вакцины «Спутник V». В начале апреля президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону борьбу с COVID, в том числе поставки и возможное совместное производство вакцины «Спутник V», а также обеспечение безопасности российских туристов по коронавирусу. Вакцина «Спутник V» уже зарегистрирована регуляторами около 60 стран, общее население которых превышает 1,5 млрд человек. Более 30 стран уже начали массовую вакцинацию «Спутником V». Киев предложил ЕС ввести новые санкции против России 19 апреля 2021, 14:44

Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил главам МИД Евросоюза пошаговый план по сдерживанию «дальнейшей эскалации со стороны России», основным элементом которого станет подготовка нового пакета санкций. «На заседании Совета министров иностранных дел ЕС проинформировал коллег об опасном курсе РФ на обострение. Я предложил пошаговый план действий для сдерживания дальнейшей эскалации РФ. Основной элемент: подготовка нового пакета секторальных санкций. Персональных уже недостаточно», – написал Кулеба в своем Twitter. Кулеба в понедельник по приглашению представителя ЕС Жозепа Борреля принял участие в онлайн-заседании Совета ЕС по иностранным делам. Ранее Кулеба заявил, что для Украины «красной линией», которую «не должна переходить Россия», является государственная граница. В России зарегистрировали экспресс-тест для привившихся от коронавируса 19 апреля 2021, 10:37 Текст: Евгения Шестак

Первый экспресс-тест для обнаружения антител к коронавирусу после вакцинации зарегистрирован в России, сообщили в компании «Рапид БИО» (резидент «Сколково»). Для теста необходима только капля крови. Результат можно увидеть через 15 минут, а достоверность исследования составляет 96 процентов. В «Сколково» отметили, что реагенты теста отвалидированы под вакцину «Спутник V», сообщается на сайте «Сколково». Исследование можно сделать самостоятельно в домашних условиях. В комплект с ним входят: спиртовая салфетка, стерильный ланцет, пипетки для переноса биообразца. Сооснователь «Рапид Био» Семен Покацкий заметил, что тестирование будет полезно как после вакцинации, так и до нее, чтобы проследить образование устойчивого иммунного ответа. Экспресс-тест также может показывать антитела, возникшие после болезни, заключил представитель компании. В свою очередь старший вице-президент по инновациям Фонда «Сколково» Кирилл Каем отметил, что в отличие от многих уже ставших почти привычными тестов на антитела технология компании «Рапид БИО» позволяет за 15 минут выявить антитела класса IgG к рецептор-связывающему домену поверхностного гликопротеина S SARS-CoV-2 (спайк белок), то есть, по сути, дать пациенту ответ – возник иммунитет в результате вакцинирования или нет. Результат определяется с достоверностью в 96%. «Новый тест снизит нагрузку на систему здравоохранения и поможет отслеживать уровень популяционного иммунитета», – добавил он. Ранее Роспотребнадзор разработал новый высокоточный тест для быстрой диагностики COVID-19, он снижает общее время тестирования в три-четыре раза. Попова призвала ввести в крупных городах специальные меры против COVID-19 19 апреля 2021, 12:37 Текст: Евгения Шестак

В крупных городах России необходимо ввести специальные режимы и правила борьбы с коронавирусной инфекцией, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. «Мы должны разрабатывать специальные режимы и специальные правила для агломераций: там, где живет более двух, трех, пяти, а тем более, как в Москве, 10 миллионов человек», – цитирует ТАСС Попову. По ее словам, ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, страна занимает 87-ю позицию в мире по показателям среднесуточной заболеваемости. Попова отметила, что в разных странах прослеживается три модели реагирования на ситуацию с распространением вируса: опережающий, запаздывающий и пассивный. «Совершенно очевидно, что комплекс опережающих противоэпидемических ограничительных мероприятий в Российской Федерации дал нам те преимущества, которыми, безусловно, мы воспользовались, и даже на пике заболеваемость была ниже, чем в других зарубежных странах», – пояснила она. Также глава Роспотребнадзора сообщила, что в России выявлено 192 случая заражения британским штаммом коронавируса и 21 – южноафриканским. «Но у нас есть мутации, которые мы описываем в России, мутации несвойственны пока ни одному описанному за рубежом штамму – мы видим формирование сибирского варианта, мы видим формирование северо-западного варианта. И как только материал будет готов к публикации, мы вам его предложим», – сказала она. В начале марта вице-премьер Татьяна Голикова отмечала, что ограничения по коронавирусу в стране могут быть сняты в августе, когда уровень коллективного иммунитета выработается у 60% населения. В России выявили 8,6 тыс. новых случаев коронавируса 19 апреля 2021, 11:15

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Алина Назарова

За минувшие сутки в России выявили 8589 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,7 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 8589 новых случаев коронавируса в 83 регионах, из них 12,6% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2279, Санкт-Петербурге – 692, Московской области – 592. Всего в стране выявлено 4 710 690 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 333 598 человек, из них 6818 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 346 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 105 928 человек. Накануне, 18 апреля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8632. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 43. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Попова заявила о формировании двух «российских» штаммов коронавируса 19 апреля 2021, 13:05 Текст: Евгения Шестак

В России формируются новые штаммы коронавируса, не похожие на варианты, описываемые за рубежом, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. «У нас есть мутации, которые мы описываем в Российской Федерации, мутации, не свойственные пока ни одному из описанных за рубежом штаммов», – цитирует РИА «Новости» Попову. Ранее глава Роспотребнадзора заявила, что в крупных городах России необходимо ввести специальные режимы и правила борьбы с коронавирусной инфекцией. Напомним, Центр стратегического планирования Федерального медико-биологического агентства России получил регистрационное удостоверение на тест-систему для выявления всех штаммов коронавируса, циркулирующих на территории России. ЕС решил усилить стратегическое присутствие в регионе Индийского и Тихого океанов 19 апреля 2021, 13:12 Текст: Елизавета Булкина

В регионе Индийского и Тихого океанов планируется усилить стратегическое присутствие Евросоюза, говорится в заявлении Совета ЕС, неформальное заседание которого проходит в формате видеоконференции. «Совет одобрил заключения по стратегии сотрудничества ЕС в Индо-Тихоокеанском регионе, в которых излагается намерение ЕС усилить свою стратегическую направленность, присутствие и действия в этом регионе, имеющем первостепенное стратегическое значение для интересов ЕС. Цель состоит в том, чтобы внести свой вклад в региональную стабильность, безопасность, процветание и устойчивое развитие в период растущих вызовов и напряженности в регионе», – цитирует документ ТАСС. Отмечается, что подход Евросоюза «будет направлен на укрепление основанного на правилах международного порядка, создание равных условий игры, а также открытой и справедливой среды для торговли и инвестиций, взаимности, укрепления устойчивости, борьбы с изменением климата и поддержки связей с Евросоюзом». Подчеркивается, что свободные и открытые морские пути снабжения в полном соответствии с международным правом по-прежнему имеют решающее значение. «ЕС будет стремиться работать вместе со своими партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе над этими вопросами, представляющими общий интерес. ЕС будет продолжать развивать партнерские отношения в области безопасности и обороны, в том числе для решения проблем морской безопасности, вредоносной кибердеятельности, дезинформации, новых технологий, терроризма и организованной преступности», – сказано в заявлении Совета ЕС. Ранее начальник штаба армии США Джеймс Макконвилл заявил, что в Европе планируется разместить одну новую оперативно-тактическую группу армии США, еще две, вероятно, разместят в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что размещение Вашингтоном американских ПРО в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе является глобальным проектом США по сдерживанию России и Китая и обеспечению собственного абсолютного доминирования. Матвиенко заявила о наступлении постковидного периода в России 19 апреля 2021, 15:05 Текст: Елизавета Булкина

Россия вступила в постковидный период, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, об этом она заявила на открытии заседания научно-экспертного совета при председателе СФ, посвященного развитию цифровой среды. «Я считаю, что постковидный период уже наступил, поэтому в очном режиме всех вас очень рада видеть», – передает ее слова ТАСС. Напомним за минувшие сутки в России выявили 8589 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,7 млн случаев заболевания. Между тем глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России формируются новые штаммы коронавируса, не похожие на варианты, описываемые за рубежом.