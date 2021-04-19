Песков прокомментировал призывы к участию в несогласованных акциях

Правоохранители примут меры в случае проведения несанкционированных акций 21 апреля, следует помнить, что призывы к провокациям звучат из-за рубежа, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Я не знаю, обращался ли кто-то в различных субъектах Российской Федерации, в различных городах с заявкой на проведение каких-то акций, мне об этом не известно, я не располагаю такой информацией. В случае если какие-то будут инициироваться акции, неразрешенные, они автоматически будут незаконные, и в отношении них будут выполняться правоохранителями те действия, которые должны выполняться по законам Российской Федерации», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Он напомнил, что «опять такие провокационные призывы они звучат даже не с территории Российской Федерации, а от неких граждан, которые проживают за границей».

Ранее сторонники Алексея Навального заявили о проведении 21 апреля в России несанкционированной акции в поддержку блогера. При этом соратник Алексея Навального Владимир Милов накануне акции оппозиции уехал из России в Европу, чтобы не подвергать себя опасности ареста.

МВД призвало россиян не принимать участие в несогласованных акциях и обещает пресекать любую агрессию и провокации.