МВД призвало россиян воздержаться от участия в несогласованных акциях

МВД призывает россиян не принимать участие в несогласованных акциях и обещает пресекать любую агрессию и провокации.

«МВД России призывает граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях, а также от посещения площадей и улиц, заявленных как места их проведения, в обозначенное организаторами время. В условиях массового скопления людей возрастает риск заражения коронавирусной инфекцией», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Там добавили, что во время акции возможны «провокации со стороны деструктивно настроенных лиц», и они будут «немедленно пресекаться». Также будут приняты «все необходимые меры» для поддержания правопорядка. «Правонарушители будут задержаны и привлечены к предусмотренной законом ответственности», – отмечает МВД.

Особо в министерстве призывают россиян предостеречь от участия в акциях своих несовершеннолетних родственников.

Ранее сторонники Алексея Навального заявили о проведении в России несанкционированной акции в поддержку блогера, которая пройдет в среду, 21 апреля. При этом соратник Алексея Навального Владимир Милов накануне акции оппозиции уехал из России в Европу, чтобы не подвергать себя опасности ареста.