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17 апреля, суббота | Последнее обновление — 17:21 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: МИД: Украинскому консулу рекомендовано покинуть Россию за 72 часа
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Человек, побеждающий шведов и немцев, останавливающий экспансию с Запада, заключающий мир с Востоком и закладывающий фундамент будущей империи со словами: «не в силе Бог, а в правде».
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Весь этот пандемический год мне было интересно – где голоса свободолюбивых рокеров? В 1969 году они поднимали голос против вьетнамской войны, в 71-м – за Бангладеш, в 77-м – против капитализма, в 96-м – за свободу Тибета, в 2011-м собирали деньги Толоконниковой, а потом – тишина.
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Муж британской королевы Елизаветы Второй, принц Филип Маунтбеттен, герцог Эдинбургский умер в пятницу в возрасте 99 лет. Они прожили в браке 75 лет. Кстати, по отцовской линии умерший – праправнук российского императора Николая Первого
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Раскрыты подробности инцидента с украинским консулом в Петербурге
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Консул генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александр Сосонюк интересовался закрытыми базами автономеров, базой ФСБ и базой уголовных дел, следует из опубликованного ФСБ видео с задержания украинского консула.
Центр общественных связей ФСБ России опубликовал видео задержания украинского консула, а также следственных действий с его участием, передает.
«Он приезжал на ярмарку, где я работаю продавцом телефонов и планшетов. Мужчина искал базы данных о гражданах РФ. Его интересовали прописки, регистрационные номера машин, база ФСБ и база уголовных дел», – сказал в ходе опроса свидетель. По его словам, это происходило в период с 17 по 19 марта, передает ТАСС.
Согласно видеокадрам, консул был задержан в одном из кафе Петербурга, когда получил электронное устройство. «Вы задержаны за противоправные действия, которые называются шпионаж, за сбор данных закрытого характера», – объявил дипломату сотрудник ФСБ. Сотрудники спецслужбы также пояснили прибывшим представителям генконсульства, что Сосонюк был «уличен в получении доступа к закрытым информационным массивам, которые содержат базу данных российских граждан. «Эти действия никак не соответствуют дипломатическому статусу. В связи с этим об этом инциденте будет сообщено в МИД России, который примет все меры в соответствии с нормами международного права и международной практикой», – заявил на видео сотрудник ФСБ.
Ранее МИД России сообщил, что пребывание украинского консула Александра Сосонюка, которого задержали в Санкт-Петербурге, в России нежелательно, ему рекомендовано покинуть страну за 72 часа.
В субботу стало известно, что консул генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александр Сосонюк был задержан ФСБ с поличным при получении информации закрытого характера в ходе встречи с гражданином России.
Указывается, что деятельность задержанного враждебна по отношению к России и не совместима со статусом дипломатического работника, к нему будут применены меры в соответствии с нормами международного права.
Отмечается, что Сосонюк работал в России много лет – на сайте генконсульства Украины в Санкт-Петербурге о нем имеются данные еще за 2012 год.
Позже пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко сообщил, что украинский консул был задержан в России на несколько часов и уже находится в своем дипломатическом учреждении.
ФСБ задержала украинского консула в Петербурге
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Консул генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александр Сосонюк задержан с поличным при получении информации закрытого характера в ходе встречи с гражданином России, сообщает ФСБ.
В сообщении ведомства указывается, что «Федеральной службой безопасности России 16 апреля 2021 года в городе Санкт-Петербурге в ходе встречи с российским гражданином при получении информации закрытого характера, содержащейся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ России, задержан с поличным украинский дипломат – консул генерального консульства Украины в городе Санкт-Петербурге Александр Сосонюк», передает РИА «Новости».
Указывается, что деятельность задержанного враждебна по отношению к России и не совместима со статусом дипломатического работника.
«К иностранному дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права», – добавляется в сообщении.
Ранее, в декабре 2020 года, бывшего украинского футболиста Василия Василенко в России приговорили к 12 годам колонии строгого режима. Слушания проходили в закрытом режиме в связи с секретностью сведений, содержащихся в уголовном деле.
Фабулу обвинения ФСБ не разглашала. Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал приговор за шпионаж законным. В ФСБ сообщили, что Василенко планировал передать комплектующие к С-300 «Укроборонпрому».
Зеленский пообещал Донбассу и Крыму последствия Чернобыля
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Если жители Донбасса и Крыма не начнут считать себя украинцами, их может ждать судьба, сравнимая с «зоной отчуждения в Чернобыле», заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Это будет мертвая территория. Это будет хуже, чем Чернобыль», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Le Figaro.
По словам Зеленского, «даже в Чернобыль приезжают туристы». Президент Украины утверждает, что на территориях, которые он назвал «оккупированными» – «в Абхазии, Приднестровье» – нет «какого-то научного прорыва, крутых предприятий, небоскребов Гонконга». Зеленский сказал, что «не видел там жизнь» и «не видит там счастья». «А когда люди несчастны, они едут с той территории», – приводит его слова «Комсомольская правда».
Напомним, в 2020 году сообщалось, что за последние 25 лет население самой Украины сократилось более чем на четверть. В 2021 году в Крыму ожидают рекордный поток туристов. Курорты Абхазии стали одними из самых популярных у россиян заграничными турами на Новый год.
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Меркель и Макрон заявили о важности реализации минских соглашений
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Канцлер Германии Ангела Меркель и Эммануэль Макрон подчеркнули важность реализации «Минска-2» и продолжения работы в нормандском формате, сообщил кабмин ФРГ.
Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили в пятницу ситуацию в Донбассе с президентом Украины Владимиром Зеленским. Лидеры Франции и Германии подчеркнули важность реализации «Минска-2» и продолжения работы в нормандском формате.
«Канцлер и французский президент указали на поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Они указали на необходимость полноценной реализации Минских соглашений с обеих сторон, а также заявили, что Германия и Франция продолжат прикладывать усилия в рамках нормандского формата», – говорится в сообщении кабмина ФРГ, передает ТАСС.
Ранее в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль надеется, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель донесут до президента Украины Владимира Зеленского тезис о необходимости соблюдения перемирия в Донбассе.
Украина заявила о способности своими силами справиться с «российской агрессией»
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Вооруженных сил Украины достаточно, чтобы справиться с отражением «российской агрессии», заявил командующий операцией объединенных сил ВСУ Сергей Наев.
«Мы всегда готовимся, все наши планы отрабатываются без привлечения вооруженных сил союзников», – сказал он, добавив, что Киев «в случае обострения рассчитывает на увеличение материально-технической помощи». При этом, по его словам, «сил ВСУ и других составляющих сектора обороны вполне достаточно». Он считает, что «уровень военной угрозы вокруг украинских границ вырос, но в данный момент критическая линия не пересечена». Наев пояснил, что украинская сторона «не видит создания наступательных групп», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Украина».
Тем временем главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заверил, что украинский генштаб «прогнозирует все возможные варианты развития ситуации», проводятся плановые и внеплановые сборы резервистов и территориальной обороны и другие мероприятия. Он призвал «представителей органов государственной власти и местного самоуправления не нагнетать ситуацию и не разжигать панические настроения в обществе». Хомчак заявил, что не следует «смещать акценты созданием неопределенных законом военизированных формирований». Он посоветовал «присоединяться» к ВСУ, «пополнять оперативный резерв и подразделения территориальной обороны».
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак, комментируя «ситуацию вокруг границ», заявил в эфире телеканала «1+1», что Киев «слышит поддержку всех партнеров и абсолютно бескомпромиссный сигнал» к Москве «относительно отведения военных группировок». По его словам, «это принципиальный вопрос и для Франции, и для Германии». Ермак сказал, что поддержка со стороны других государств для Украины является «абсолютно четким сигналом, который приведет к снижению этого напряжения».
Напомним, Киев демонстрирует готовность провести военную операцию в Донбассе. Союзники Украины выражают обеспокоенность «наращиванием войск», которые, по их словам, Россия осуществляет на границе с Украиной. Москва подчеркивала, что Россия вольна передвигать вооруженные силы по стране на свое усмотрение.
Замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В МИД подчеркивали, что Москва не заинтересована в военной конфронтации с Украиной.
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Задержанного в Петербурге украинского консула отпустили
Украинский консул Александр Сосонюк был задержан в России на несколько часов и уже находится в своем дипломатическом учреждении, сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.
«Российские правоохранители задержали сотрудника генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге на несколько часов. Сейчас он находится в украинском дипучреждении. Обстоятельства задержания выясняются. В соответствии с существующей практики и на основе принципа взаимности украинская сторона готовит ответ», – передает его слова РИА «Новости» со ссылкой на «РБК-Украина».
Замглавы МИД Украины Евгений Енин заявил, что Киев уже готовит ответные меры в отношении российских дипломатов.
Между тем стало известно, что Сосонюк работал в России много лет – на сайте генконсульства Украины в Санкт-Петербурге о нем имеются данные еще за 2012 год.
Ранее стало известно, что консул генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александр Сосонюк был задержан ФСБ с поличным при получении информации закрытого характера в ходе встречи с гражданином России.
Указывается, что деятельность задержанного враждебна по отношению к России и не совместима со статусом дипломатического работника, к нему будут применены меры в соответствии с нормами международного права.
До этого, в декабре 2020 года, бывшего украинского футболиста Василия Василенко в России приговорили к 12 годам колонии строгого режима. Фабулу обвинения ФСБ не разглашала.
Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал приговор за шпионаж законным. В ФСБ сообщили, что Василенко планировал передать комплектующие к С-300 «Укроборонпрому».
Захарова объяснила Зеленскому его ошибку в определении «энергетической войны»
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Украинский президент Владимир Зеленский ошибся, называя строительство «Северного потока – 2» энергетической войной, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Нет. Энергетическая война – это энергоблокада Крыма. Помните, ЗеПрезидент, как в октябре 2015 года так называемыми «крымскотатарскими и украинскими активистами» были повреждены опоры линий электропередачи, связывающих российский полуостров с континентальной Украиной? 20 – 22 ноября того же года неизвестные взорвали опоры четырех ЛЭП, в результате чего были полностью прекращены поставки электроэнергии в Крым и часть прилегающей к нему территории самой Украины», – заявила Захарова в своем Facebook.
Она добавила, что эти «активисты-диверсанты» две недели мешали восстановлению опор и возобновлению электроснабжения полуострова. В сочетании с водной блокадой и блокадой железнодорожного сообщения это не просто энергетическая война, а энергетическая война, результатом которой мог быть геноцид».
«Россия ответила на развязанную киевским режимом против крымчан энергетическую войну ассиметрично – строительством инфраструктуры, необходимой для жизнеобеспечения Крыма. Еще в мае 2016 года приведен в действие энергомост «Кубань – Крым», благодаря которому с материковой части России на полуостров поступает электроэнергия. Активно вводятся новые энергогенерирующие мощности: введены в строй Таврическая и Балаклавская ТЭС, суммарной мощностью 940 МВт. В этом году в России запустили мощный Бельбекский водозабор, который уже дал Севастополю более миллиона кубов воды. Идет строительство опреснительной установки в Сакском районе», – указала дипломат.
Захарова отметила, что попытки Киева провести транспортную блокаду Крыма обернулись строительством Крымского моста через Керченский пролив.
«Это крупнейший инфраструктурный проект на всем постсоветском пространстве за последние годы, самый длинный мост в Европе. Теперь из Крыма в Анапу можно с комфортом доехать всего за 2 часа. Сегодня это одна из важнейших транспортных артерий нашей страны. Вот это все и есть энергетическая война киевского режима, решительный и мирный ответ на которую дала Россия. А проект «Северный поток – 2» – это бизнес, цивилизованный и выгодный», – подвела итог представитель ведомства.
Напомним, Зеленский назвал противодействие строительству газопровода «Северный поток – 2» вопросом войны, а не бизнеса. Политика Москвы в отношении Киева является энергетической войной, а потому в ней «кто-то точно проиграет», заявил украинский лидер.
Украинский вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников заявлял, что начало эксплуатации газопровода «Северный поток – 2» приведет к «непоправимому ослаблению» Украины. Тем временем украинский экономист Олег Пендзин заявил, что после запуска газопровода «Северный поток – 2» прокачка газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины станет убыточной.
В Госдуме отреагировали на слова Зеленского о превращении Крыма и Донбасса в Чернобыль
Депутат Госдумы России от крымского региона Михаил Шеремет назвал гадостями и подлостью слова президента Украины Владимира Зеленского, пообещавшего Крыму и Донбассу последствия Чернобыля.
«Зеленский продолжает свои пакости и гадости в отношении Крыма. Ничего сделать не может, так решил теперь избрать подлый метод запугивания. Не дождется. Крым сегодня – один из самых процветающих и привлекательных регионов, о чем говорят, в том числе представители международного сообщества», – цитирует РИА «Новости» Шеремета. По его словам, все прогнозы, которые Зеленский прочит Крыму и Донбассу, вернутся его же стране.
«Пусть об этом подумает. Нельзя вести такую человеконенавистническую политику в отношении других людей. Жителям Донбасса нужно скинуть оковы украинского застоя и деградации и взять курс на развитие, как это сделал однажды Крым», – добавил депутат.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если жители Донбасса и Крыма не начнут считать себя украинцами, их может ждать судьба, сравнимая с «зоной отчуждения в Чернобыле». По словам Зеленского, «даже в Чернобыль приезжают туристы». Президент Украины утверждает, что на территориях, которые он назвал «оккупированными» – «в Абхазии, Приднестровье» – нет «какого-то научного прорыва, крутых предприятий, небоскребов Гонконга».
Напомним, в 2020 году сообщалось, что за последние 25 лет население самой Украины сократилось более чем на четверть. В 2021 году в Крыму ожидают рекордный поток туристов. Курорты Абхазии стали одними из самых популярных у россиян заграничными турами на Новый год.
США посоветовали авиакомпаниям с осторожностью летать над Россией и Украиной
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Федеральное авиационное управление США заявило, что американским авиакомпаниям следует с особой осторожностью совершать полеты над некоторыми районами России и Украины.
В директивах-извещениях NOTAM рекомендуется с осторожностью летать «в, из, в пределах или над» районами полетной информации Киева, Днепра (бывший Днепропетровск), Симферополя, а также расположенных в пределах 100 морских миль от них областях РПИ Москвы и Ростова-на-Дону, передает ТАСС.
Такую рекомендацию власти США объясняют «эскалацией региональной напряженности» между Россией и Украиной. В США не исключают «трансграничных столкновений без предварительного уведомления, повышенной военной активности и/или конфликта».
В начале недели генсек НАТО пообещал поддержку Украине. Тем временем замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что НАТО во главе с США, поставляя Украине военную продукцию, намеренно превращают эту страну в «пороховую бочку». По его словам, США лучше держаться подальше от Крыма, от Черноморского побережья России, поскольку риски инцидентов очень высоки.
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Канаде пришлось приостановить миссию военных инструкторов на Украине
Миссия канадских военных инструкторов на Украине приостановлена из-за коронавируса, сообщил источник в минобороны Канады.
CBC сообщает, что среди персонала миссии произошла вспышка COVID-19, но число заболевших не указывается, они находятся на карантине. Globe and Mail пишет, что вспышка началась после церемонии смены командного состава миссии, передает ТАСС.
Напомним, около 200 канадских военных с 2015 года обучают украинских солдат и офицеров во Львовской области. Год назад из-за коронавируса обучение приостановили, большинство инструкторов вернулись в Канаду. На Украине осталось около 60 канадских военных. В июне работа миссии возобновилась.
Снимавшиеся голыми в ОАЭ модели устроили фотосъемку перед депортацией
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Украинские модели, задержанные за съемку в голом виде в ОАЭ, депортированы, им запрещен въезд в страну пять лет. Перед вылетом девушки устроили фото- и видеосъемку, поделившись эмоциями от финала истории, сообщают СМИ.
Перед вылетом на родину девушки записали видео, на котором машут и улыбаются, передает таблоид The Sun.
«Пока, Дубай! Не сказать, что очень приятно, но... Главное, что мы живы и здоровы!», – говорят они на видео.
Отмечается, что девушкам запретили въезд в ОАЭ на пять лет, а перед этим они прошли «девятидневный тюремный ад».
Издание утверждает, что моделей якобы оскорбляли, держали в тесноте, без окон и в антисанитарных условиях – в частности, им было отказано в доступе к таким вещам, как туалетная бумага и зубные щетки.
Кроме того, девушки рассказали, что находившаяся с ними беременная арабка, не имевшая отношения к делу моделей, якобы умерла у них на глазах.
«Меня положили на грязный матрас. Я впала в истерику. Девочки приходили одна за другой. Только тогда мы поняли, что лишены свободы. Это было страшно. Камеры были просто ужасными. Заключенных было много, воздух был влажным, в туалетах был грибок. В камерах всегда был яркий свет, окон не было. Мы не знали, который час. Простых средств гигиены не существовало», – пожаловалась одна из натурщиц.
Девушкам грозило шестимесячное заключение в тюрьме.
Между тем в заключении в Дубае по-прежнему находится 41-летний Виталий Гришин, который организовал и профинансировал скандальную съемку. Ему предъявлено обвинение в организации «непристойной фотосессии».
Сообщается, что он якобы знаком с американскими политиками Бараком Обамой и Хиллари Клинтон, актерами Джорджем Клуни и Сильвестром Сталлоне.
Ранее в соцсетях опубликовали видеоролик, где обнаженные девушки позируют фотографу на балконе одного из высотных зданий в курортном районе Дубая Dubai Marina.
Российское генконсульство сообщало, что, по предварительным данным, в Дубае за съемку в обнаженном виде задержаны 40 человек, среди которых восемь россиянок. Позже эту информацию опровергли.
Единственным гражданином России, проходящим по делу, оказался организатор фотосессии.
В то же время украинский МИД сообщил, что в числе девушек, задержанных за съемку обнаженными в Дубае, 11 оказались гражданками Украины. Позже стало известно, что 11 девушек депортировали на родину.
Журналистку РИА «Новости» не пустили на пресс-конференцию Зеленского в Париже
Журналистке РИА «Новости» отказали в аккредитации на пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского по итогам встречи в Париже с французским лидером Эммануэлем Макроном.
Организаторы сослались на нехватку мест в связи с ограничениями на фоне коронавируса. Это уже третий за два дня отказ журналистам в аккредитации на мероприятия с участием украинского президента в рамках его визита во Францию, передает РИА «Новости».
«У нас была ограниченная численность, и список был закрытый. То есть, уже мест нет», – заявили в пресс-службе администрации Макрона.
Ранее в пятницу корреспондента РИА «Новости» не пустили на протокольную съемку приезда Зеленского в Елисейский дворец, объяснив отказ санитарными ограничениями. В четверг пресс-служба Елисейского дворца не аккредитовала корреспондента РИА «Новости» на телефонный брифинг по встрече Макрона с Зеленским.
Президент Украины на фоне эскалации в Донбассе посетил в пятницу Париж, где встретился с Макроном. Канцлер Германии Ангела Меркель присоединилась к ним по видеосвязи. Накануне встречи Москва призвала Париж и Берлин сосредоточиться на побуждении Киева к деэскалации напряженности в Донбассе.
На Украине зафиксировали четвертый случай смерти после прививки вакциной Covishield
Мужчина умер после прививки от коронавируса вакциной индийского производства Covishield, разработанной компанией AstraZeneca, случай зарегистрирован как «неблагоприятное событие после иммунизации», сообщил губернатор Львовской области Максим Козицкий.
«16 апреля умер мужчина 63 лет. По информации департамента здравоохранения Львовской областной госадминистрации (ОГА), 15 апреля 2021 года мужчина получил прививку против COVID-19 вакциной AstraZeneca/Covishield», – приводит ТАСС слова Козицкого.
По его словам, случай смерти зарегистрирован как «неблагоприятное событие после иммунизации, который сейчас рассматривает региональная группа оперативного реагирования на неблагоприятные события после иммунизации департамента здравоохранения Львовской ОГА».
Это уже четвертая смерть на Украине после прививки вакциной индийского производства Covishield.
Министр здравоохранения страны Максим Степанов сообщил, что по состоянию на утро субботы количество заразившихся коронавирусом украинцев увеличилось на 14 тыс. 989 человек.
Ранее провизор аптеки военного госпиталя в Черновицкой области, который 15 марта привился вакциной Covishield, произведенной в Индии по лицензии британо-шведской компании AstraZeneca, умер от мозгового инсульта. В Одесской области военнослужащая скончалась через два дня после прививки от коронавируса.
2 марта вакциной Covishield привился президент Украины Владимир Зеленский. Между тем директор департамента здравоохранения городского совета Елена Якименко сообщала, что несколько десятков медиков из Одессы почувствовали себя плохо после вакцинации индийским препаратом Covieshield/AstraZeneca.
Всего на Украину было завезено 500 тыс. доз этой вакцины. Также там зарегистрирована вакцина компании Pfizer. От российского препарата «Спутник V» Киев отказался.
Между тем Индия уже приостановила экспорт вакцины AstraZeneca на Украину.
Депутат Госдумы обвинил Украину в сборе секретных данных о России для США
Украинские дипломаты собирают секретные данные о России для передачи США, заявил первый зампред комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, отметив, что СБУ находится под жестким влиянием западных спецслужб.
«Украинские дипломаты, которые находятся на территории России, через знакомых, через родственников пытаются завладеть какими-то секретными данными, будь то по линии силовых органов или министерства обороны, но не спешат использовать у себя в стране, а передают их западным спецслужбам. Сегодня Служба безопасности Украины и весь дипломатический корпус находится под жестким влиянием западных спецслужб», – приводит РИА «Новости» слова Водолацкого.
По словам депутата, ни один украинский дипломат не назначается в ту или иную страну, пока не пройдет собеседование с американскими кураторами. «В итоге их работа сводится к одному – быть максимально полезными западным спецслужбам для того, чтобы затем по окончании службы найти теплый уголок в одной из западных стран», – добавил он.
Ранее стало известно, что консул генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александр Сосонюк был задержан ФСБ с поличным при получении информации закрытого характера в ходе встречи с гражданином России.
Указывается, что деятельность задержанного враждебна по отношению к России и не совместима со статусом дипломатического работника, к нему будут применены меры в соответствии с нормами международного права. Консул был задержан на несколько часов и вскоре отпущен.
Выяснилось, что Сосонюк работал в России много лет – на сайте генконсульства Украины в Санкт-Петербурге о нем имеются данные еще за 2012 год.
Пентагон обещал продолжить операции в Черном море
США продолжат направлять военные корабли в Черное море, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
Он сообщил, что военное ведомство США «на рутинной основе вело операции военных кораблей в Черном море, и это продолжится». Кирби не стал комментировать сообщения о том, что Вашингтон отменил заход кораблей в Черное море для снижения эскалации в отношениях с Россией, передает РИА «Новости».
При этом Кирби отметил, что Москва «объявила о намерении запретить иностранным кораблям и государственным судам до октября проходить через Керченский пролив, Азовское море и некоторые части Черного моря, ссылаясь на военные учения». Он считает, что это является частью «кампании по подрыву Украины». Пентагон призвал Москву «прекратить угрозы судам в регионе и обратить вспять выстраивание военного потенциала у границ Украины».
Напомним, американское посольство в Анкаре уведомило Турцию об отмене прохода двух военных кораблей ВМС США через Босфор в Черное море. СМИ заявили, что Пентагон не будет направлять корабли в Черное море, по крайней мере, на этой неделе из-за опасений эскалации напряженности между Россией и Украиной.
По данным бюллетеня управления Минобороны, «временно, с 21.00 24 апреля по 21.00 31 октября, приостанавливается осуществление права мирного прохода через территориальные воды России для иностранных военных кораблей и других государственных судов» в трех районах Черного моря. Керченский пролив и подход к нему, по данным бюллетеня, не попадает в указанные зоны.
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Зеленский счел вступление Украины в НАТО единственной гарантией мира
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Только вступление Украины в НАТО «может гарантировать безопасность и мир в долгосрочной перспективе», заявил украинский президент Владимир Зеленский.
По его словам, речь идет о конфликте, который определит, удастся ли сберечь «истинный демократический порядок», «принцип неприкосновенности границ» и «свободу стран при выборе своей судьбы», передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegraph.
Он утверждает, что в Крыму дислоцировано как минимум 40 тыс. российских военных. Такое же число военных, по версии Зеленского, находится в других регионах России на границе с Украиной. Зеленский заявил, что на границе и «на оккупированной территории Украины сосредоточено больше российских войск, чем в период с 2014 по 2015 год, когда шли самые ожесточенные бои на Донбассе». Он считает это «давлением» на Запад.
Напомним, Зеленский призвал Запад «перейти от разговоров к решениям» и пригласить Украину вступить в Евросоюз и НАТО. В четверг украинский посол в Берлине Андрей Мельник заявил, что в его стране сложилась «чрезвычайно опасная ситуация», и у Киева остается только два варианта: вступить в НАТО или вернуть статус ядерной державы.
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