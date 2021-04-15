Россия оказалась среди лидеров по снижению употребления алкоголя в Европе

Страны Восточной Европы, в том числе и Россия, продемонстрировали снижение уровня употребления алкоголя в 2010–2016 годах, в отличие от стран Западной Европы, следует из представленного Европейским бюро ВОЗ доклада «Инициатива SAFER: сделать Европейский регион более безопасным. Успехи в реализации политики в отношении контроля над алкогольной продукцией в 2010–2019 годах».

«Общий вывод заключается в том, что прогресс достигается весьма неравномерно: хотя фактические данные свидетельствуют о том, что уровень потребления алкоголя в государствах – членах Европейского союза по большей части не изменился, в восточной части Европейского региона ВОЗ наблюдается значительное сокращение уровней потребления алкоголя и обусловленного им вреда», – передает ТАСС текст доклада.

В 51 государстве – члене Европейского региона ВОЗ, которые предоставили свои данные за 2010–2016 гг., среднее потребление алкоголя снизилось с 11,2 л до 9,8 л (–12,5%). В России за данный период потребление сократилось на 26,1% – с 15,8 л до 11,7 л. Среди лидеров по сокращению употребления алкоголя оказались Азербайджан (–72,2%), Украина (–40,2%), Киргизия, (–38,7%) и Белоруссия (–36,1). Наибольший прирост употребления спиртного был отмечен в Таджикистане (+35,9%), Израиле (+30,2), Северной Македонии (+28,1%) и Исландии (+22,9%). Тем не менее, как отметили в организации, уровень потребления алкоголя остается более высоким, чем в любом другом регионе ВОЗ в мире.

В целом к 2019 году, как отмечает ВОЗ, государства–члены добились «весьма скромного» прогресса в области ценовой политики, уменьшения негативных последствий алкогольного опьянения и маркетинга алкогольной продукции, что свидетельствует о незначительном или полном отсутствии прогресса в реализации политики в отношении алкоголя в Европейском регионе ВОЗ в 2016–2019 годах.

«Кроме того, что вызывает особую озабоченность, общий уровень реализации политики во всех 10 областях (Европейского плана действий по сокращению вредного употребления алкоголя) был чуть выше среднего показателя в 55%, что означает, что есть большой потенциал для улучшения, особенно в четырех областях политики, которые получили оценку ниже 50%», – указали в ВОЗ.

Говоря о влиянии пандемии коронавируса на потребление алкоголя, в ВОЗ отметили, что согласно недавним прогнозам, потребления алкоголя в регионе в ближайшее десятилетие останется на уровне, близком к текущему. «Хотя вполне вероятно, что глобальная пандемия COVID–19 (по крайней мере в первые месяцы) привела к общему снижению потребления алкоголя в регионе», – подчеркнули там.

Реализуемая под руководством ВОЗ инициатива SAFER (Strengthen, Advance, Facilitate, Enforce, Raise) представляет собой пять направлений действий, нацеленных на оказание государствам – членам Европейского региона поддержки в реализации мер по сокращению вредного употребления алкоголя.

В организации отметили, что в 2016 году из пяти ключевых направлений SAFER в Европейском регионе ВОЗ активно осуществлялись лишь контрмеры в отношении управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, в то время как осуществление других мер оставалось неоптимальным. В частности, речь идет о повышении налогов на алкогольную продукцию, запрете на рекламу алкоголя и ограничении доступности алкоголя, а также об ответных мерах со стороны систем здравоохранения.

«Наибольшую озабоченность вызывает тот факт, что меры налогово–ценовой политики (хотя фактические данные показывают, что такие меры являются одним из наиболее эффективных видов вмешательства) в 2016 г. осуществлялись в странах региона хуже всего. Проведенный в 2019 г. анализ общих показателей реализации политики показал, что за период с 2016 г. не было достигнуто почти никакого прогресса», – отмечается в докладе.

В ВОЗ также обратили внимание, что страны региона до сих пор не решались существенно повысить налоги на алкоголь – за некоторыми заметными исключениями в Восточной Европе и Центральной Азии. «В результате, с учетом растущих темпов инфляции и средних доходов населения, алкогольная продукция становится все более доступной в Европейском регионе ВОЗ в последние десятилетия. По указанной причине следует рекомендовать принятие более активных мер в области политики ценообразования, и государствам-членам необходимо рассмотреть принятие таких дополнительных мер помимо налогообложения, как введение минимальных цен на алкогольную продукцию», – констатировали в организации.

Авторы материала указали, что пока слишком рано в целом делать выводы о воздействии пандемии на уровень употребления алкоголя.

«Тем не менее, очевидно, что возможен рост потребления алкоголя вследствие повышения уровня тревожности и иных проблем в области психического здоровья, связанных со стрессом и изменившимися и нестабильными условиями работы, а также в результате общего влияния на благополучие и образ жизни таких мер, как самоизоляция, физическое дистанцирование и карантин. Изменившиеся социальные условия могут нести риски для других уязвимых групп населения, включая детей и членов семей, которые подвергаются более высокому риску вреда, например, в связи с домашним насилием на фоне употребления алкоголя», – указывается в докладе.

Специалисты ВОЗ отмечают, что в то же время коммерческие операторы, «пользуясь сложными экономическими обстоятельствами, выступают за менее строгое регулирование алкогольного рынка». «Имеющиеся фактические данные решительно противоречат идее того, что экономики стран смогут восстановиться без должного внимания вопросам охраны здоровья населения, в том числе без надлежащего регулирования алкогольного рынка», – подчеркнули авторы исследования.

Как следует из материала, инициатива SAFER предусматривает реализацию в государствах – членах Европейского региона ВОЗ таких мер, как налогообложение и повышение цен на алкогольную продукцию, ограничения на физическую доступность алкоголя и маркетинг, а также контрмеры в отношении управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения и лечение лиц с расстройствами, вызванными употреблением алкоголя. «Европейский регион ВОЗ может быть первопроходцем в сфере реагирования на вред, обусловленный потреблением алкоголя, и принятия мер, направленных на его устранение, адаптируя такие меры с учетом потребностей уязвимых групп населения, местных условий и доступных ресурсов в рамках осуществления и продвижения глобальной повестки дня», – поясняется в докладе.

Там также указывается на значительную проделанную работу по борьбе с болезнями, вызванными употреблением алкоголя. Вместе с тем специалисты ВОЗ призвали увеличивать финансирование и стимулировать приток инновационных идей и стратегий для защиты общественного здоровья и предупреждения обусловленного алкоголем вреда как в Европейском регионе, так и за его пределами.

Напомним, в мае 2020 года Минздрав России занялся подготовкой концепции сокращения потребления алкоголя до 2030 года.