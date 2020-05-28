Минздрав занялся подготовкой концепции сокращения потребления алкоголя до 2030 года

Министерство здравоохранения разрабатывает концепцию по сокращению употребления населением алкоголя до 2030 года. Проект находится на согласовании в правительстве, сообщила замначальника отдела правового регулирования в сфере общественного здоровья департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности Минздрава Анна Высоцкая.

«На согласовании [в правительстве РФ] находится концепция сокращения потребления алкоголя в РФ на период до 2030 года и дальнейшую перспективу», – передает ТАСС слова Высоцкой.

Она подчеркнула, что хотя в настоящее время законодательством России запрещено употребление алкогольной продукции несовершеннолетними, однако такое ограничение не в полной мере решает проблему алкоголизации молодого населения России.

«В настоящее время Минздравом России внесен в правительство РФ проект федерального закона, предусматривающий увеличение до 21 года минимального возраста для легальной покупки алкоголя», – отметила Высоцкая.

Законопроект Минздрава подразумевает запрет продажи алкоголя крепостью выше 16,5% людям моложе 21 года. Согласно действующему законодательству, 16,5% – пороговое значение крепости вина. В министерстве отмечают, что потребление крепких алкогольных напитков значительно больше повышает риск смерти, чем слабоалкогольных. Ранее Минфин не поддержал законопроект Минздрава. Минэкономразвития также считает запрет продажи крепкого алкоголя гражданам до 21 года необоснованным.

Минздрав занимается также концепцией по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака.

«В рамках федерального проекта была разработана и утверждена правительством РФ концепция осуществления государственной политики противодействия потребления табака и иной никотиносодержащей продукции в РФ на период до 2035 года и дальнейшую перспективу», – отметила представитель Минздрава.

Данная концепция предусматривает снижение числа курильщиков среди взрослого населения к 2035 году до 21%. Минздрав России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти в течение шести месяцев (начиная с 22 ноября 2019 года) должен разработать план реализации концепции и внести его в правительство.

Напомним, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает, что повышение возраста продажи алкоголя до 21 года противоречит нормам Конституции и Гражданского кодекса.