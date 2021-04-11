Кабмин уточнил правила ценообразования жизненно важных лекарств

Правительство России уточнило правила применения предельных отпускных цен на жизненно необходимые лекарства. Теперь участникам фармацевтического рынка будет проще ориентироваться в информации, которая содержится в госреестре, сообщила пресс-служба кабмина.

«Участникам фармацевтического рынка будет проще ориентироваться в информации, которая содержится в государственном реестре предельных отпускных цен производителей на медикаменты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Постановление, систематизирующее применение предельных отпускных цен, зарегистрированных и перерегистрированных в соответствии с различными правилами и особенностями, подписал председатель правительства Михаил Мишустин», – говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент госреестр предельных отпускных цен может содержать в отношении одного лекарственного препарата данные о различных предельных отпускных ценах.

«Новое постановление дает четкий ориентир в части применения зарегистрированных и перерегистрированных отпускных цен, что позволит избежать некорректного применения сведений реестра», – подчеркивается в сообщении.

В марте власти Москвы заключили пять офсетных контрактов на выпуск лекарств, медицинских изделий и детского питания для молочных кухонь. Уже в марте-апреле московские больницы получат первые партии лекарств для лечения онкологии, произведенные новым заводом компании «Биокад» в Алабушево.