В Москве наладят выпуск жизненно важных лекарств

Власти Москвы заключили пять офсетных контрактов на выпуск лекарств, медицинских изделий и детского питания для молочных кухонь. Уже в марте-апреле московские больницы получат первые партии лекарств для лечения онкологии, произведенные новым заводом компании «Биокад» в Алабушево. Контракт с «Биокард» правительство Москвы заключило в 2017 году. В рамках договоренностей до конца 2027 года компания будет поставлять городу порядка 40 лекарственных препаратов. Частные инвестиции в проект составят 3 млрд рублей, говорится в сообщении на сайте мэра столицы Сергея Собянина. Офсетные контракты несколько лет назад предложило правительство Москвы, инициативу поддержало российское правительство. Теперь инвесторы могут создавать новые производства в обмен на гарантированные закупки части выпускаемой продукции для нужд региона. «Проще говоря, построил завод в Москве – получишь гарантии сбыта продукции на ближайшие 5-10 лет и сможешь окупить вложенные инвестиции», – говорится в блоге Собянина. Общий объем закупок по пяти контрактам составит 73 млрд рублей в течение 10 лет. Если бы эту продукцию город закупал на рынке, то пришлось бы потратить примерно на 20% больше. А 27 из 53 лекарственных препаратов, которые будут выпускать новые заводы, сегодня вообще не производятся в России. «Мы зависим от импорта, со всеми его проблемами, когда речь идет о такой критической сфере, как доступность лекарств», – подчеркнул мэр. В рамках второго офсетного контракта, заключенного в 2018 году, компания «Р-Опра» (ГК «Р-Фарм») построит в Алабушево завод по производству 31 препарата для лечения и профилактики эндокринных, онкологических и кардиологических заболеваний. В настоящее время идет строительство новых корпусов, в которых планируется разместить 12 производственных линий. В 2019 году был подписан третий офсетный контракт. Через несколько месяцев компания «Гемамед» начнет тестовые поставки специальных медицинских изделий для стомированных больных со своего нового предприятия в технополисе «Москва» в Печатниках. Если тестирование будет успешным, следующим этапом станут серийные поставки. Четвертый офсетный контракт был заключен в 2020 году с крупнейшим производителем детского питания – «Вимм-Билль-Данн». Компания создаст новые производственные линии по выпуску 38 наименований продукции для молочных кухонь Москвы. Производство будет организовано на базе Лианозовского молочного комбината. В феврале 2021 года правительство Москвы подписало пятый контракт с Московским эндокринным заводом, который в течение двух лет локализует производство 20 важнейших лекарственных средств – противоглаукомных, антибактериальных, анальгезирующих препаратов, антидепрессантов и нейро­лептиков. «Конечно, офсетные контракты не могут быть массовой историей. Большую часть необходимых товаров город будет по-прежнему закупать на открытых торгах. Тем не менее, благодаря офсетам мы рассчитываем создать в Москве еще несколько крупных производств – в сфере транспортного машиностроения, выпуска коммунальной техники и оборудования для сектора IT. Эта продукция будет нужна городу всегда, ее выгодно производить дома и покупать по твердым ценам, не переплачивая сторонним поставщикам. И даже когда сроки действия контрактов закончатся, новые фабрики все равно останутся в Москве, а вместе с ними рабочие места, технологии и налоги в бюджет города», – заключил Собянин.

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Текст: Наталья Макарова

«Если Верховный суд Украины будет действовать в соответствии с буквой закона – Зеленский и его команда должны проиграть», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Погребинский. Так он прокомментировал обжалование в Верховном суде сразу двух указов президента Украины, которыми введены санкции против трех оппозиционных телеканалов и китайских инвесторов предприятия «Мотор Сич». «Думаю, как и в отношении китайцев, так и в отношении закрытия каналов у власти не было законных оснований для введения санкций. Но это моя непрофессиональная точка зрения, потому что я не юрист», – считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. «Пока неясно, как Верховный суд поступит. Будет ли он действовать в соответствии с буквой конституции и закона? Если да, то в таком случае Зеленский и его команда должны проиграть. Но мы не знаем, в какой степени сейчас судьи зависимы от президента и его команды», – отмечает политолог. «Что касается китайцев, думаю, они подали иск в Верховный суд без особой надежды. И отрицательное решение по иску даст основание китайцам обращаться в международные судебные институты», – прогнозирует Погребинский. В то же время украинский политолог Андрей Золотарев считает, что в отношении оппозиционных каналов у власти есть «жесткий настрой не допустить их возвращения в эфир». «Это же касается и «Мотор Сич»: стоящие за украинской властью американцы не готовы допустить того, что китайская промышленность получит доступ к технологическим наработкам предприятия. Поэтому на суд будет оказываться колоссальное давление», – считает собеседник. «Традиционно, – продолжил эксперт, – в украинском правосудии сильны позиции олигархических групп. А с действующим законодательством действия президента не согласуются. Поэтому принятое решение станет маркером баланса сил в стране». Золотарев также согласился с точкой зрения экс-президента Грузии, главы исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили, заявившего о том, что среди иностранных инвесторов Украина имеет репутацию «государства-кидалова». «Украина сегодня – это страна, где все друг друга обманывают. Бизнес и большие деньги любят понятные правила игры, а когда эти правила меняются – это служит негативным сигналом для инвесторов», – заключил Золотарев. Ранее Кассационный административный суд в составе Верховного суда Украины постановил открыть три производства об обжаловании указа Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о закрытии телеканалов «112 Украина», NewsOne и Zik. При этом накануне Зеленский заявил, что в Киеве намерены добиться блокирования вещания телеканалов «112 Украина», NewsOne и Zik, в отношении которых власти Украины ввели санкции, на платформе YouTube. Ранее Зеленский объяснил закрытие оппозиционных телеканалов борьбой с пропагандой. Кроме того, китайские инвесторы украинского предприятия по производству авиационных двигателей «Мотор Сич» оспорили введенные указом Зеленского санкции в Верховном суде Украины. Напомним, в январе СБУ заподозрила китайских инвесторов «Мотор Сич» в попытке уничтожить производственные мощности предприятия, «имеющего важное оборонное и народно-хозяйственное значение». В ноябре 2020 года китайские инвесторы «Мотор Cич» наняли юристов для взыскания с Украины 3,5 млрд долларов ущерба. В августе 2019 года китайские компании купили более 50% акций «Мотор Сич». В ноябре к переговорам о покупке «Мотор Сич» подключился основатель американской Blackwater, неофициальный советник экс-президента США Эрик Принс. 7 августа 2020 года прокуратура Украины арестовала акции «Мотор Сич» после объявления о подаче в Антимонопольный комитет Украины совместной заявки китайскими инвесторами и группой DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского о покупке доли в компании. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в нюансах борьбы Китая и США за жемчужину советской промышленности. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Военные эксперты оценили угрозу блокады Курил Японией 11 марта 2021, 11:52

Фото: Дмитрий Ефремов/ТАСС

Текст: Ирина Яровая

«Россия – ядерная держава, и такому маленькому и плотно населенному государству, как Япония, не стоит об этом забывать», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Так он прокомментировал слова дипломата Акио Кавато о том, что Японии необходимо заблокировать проливы между материковой Россией и Южными Курилами для решения «территориального вопроса». «Японский военно-морской флот – это достаточно серьезная сила. Если сопоставить его с нынешним состоянием российского Тихоокеанского флота, то при определенных условиях, например, при поддержке США, Япония могла бы вести успешные боевые действия против нашей страны. Однако если Япония будет действовать самостоятельно, шансов на успех у нее нет», – считает доктор военных наук Константин Сивков. При этом эксперт напомнил, блокада проливов относится к разряду военной агрессии, а в такой ситуации Россия имеет возможность применить все силы, которыми она располагает. «Наша страна может использовать свою авиацию, оснащенную противокорабельными ракетами Х-22 и Х-32. У России в этом регионе есть атомные подводные лодки проекта 949 «Гранит» и крупные надводные корабли, вооруженные дальнобойными ракетами. Мы ничем не уступаем японцам и можем успешно отразить агрессию», – рассказал собеседник. Кроме того, «у России есть ядерное оружие, и такому маленькому и плотно населенному государству, как Япония, не стоит об этом забывать». «К тому же, если Япония рискнет начать агрессивные действия против России, то столкнется с Китаем – это государство с мощнейшим военно-морским флотом наверняка выступит на нашей стороне, и тогда у Японии не останется никаких шансов даже при поддержке американцев. При таком сценарии конфликт в считанные дни перерастет в мировую войну, в которой и Европа не останется в стороне. Эта война рискует стать ядерной, и вот тогда всей цивилизации настанет конец. Поэтому японскому политологу и дипломату Кавато не стоит бросаться такими заявлениями», – подчеркнул Сивков. Схожей точки зрения придерживается военный эксперт Алексей Леонков. «Такие действия Японии могут привести к прямой конфронтации с Россией. А Россия – это ядерная держава, которая в данный момент ведет активное военное обустройство своих границ на Дальнем Востоке. В этом регионе полным ходом идет перевооружение на новые единицы, созданы позиционные районы, комплексы береговой и противовоздушной обороны, формируется воздушная армия, модернизируется Тихоокеанский флот», – объяснил собеседник. «Но до агрессии против России Япония не дойдет, ведь там есть нормальные и трезвые политики, которые понимают – это станет настоящей войной, которая им совершенно невыгодна. Силы самообороны Японии во многом уступают нашей стране. Будь это иначе, Япония никогда бы не опиралась на своего главного союзника – США, к которому она всегда обращается при возникновении территориальных проблем», – заключил Леонков. Накануне японский политолог, бывший дипломат Акио Кавато заявил, что Японии необходимо продемонстрировать «готовность и способность» заблокировать проливы между материковой Россией и Южными Курилами для решения «территориального вопроса». При этом, по словам политолога, на данный момент Токио не следует торопиться с решением курильского вопроса, а дождаться, когда «национальная мощь» России «снизится, как в 1990-е годы». В то же время Кавато признает, что в обозримом будущем ничего подобного не предвидится, поэтому Японии нужно «собраться» и настроиться на «долгий процесс». Однако уже сейчас Токио, по мнению политолога, должен «разрушить главную предпосылку позиции России» и доказывать «всему миру», что «Ялтинское соглашение (1945 года – прим. ВЗГЛЯД) само по себе не определяет изменения границ между Россией и Японией». Ранее японские издания Sankei Shimbun, Asahi Shimbun, Mainichi Shimbun, а также телерадиокорпорация NHK и агентство Kyodo опубликовали материалы, в которых сделали вывод об окончательном отказе России от передачи Южных Курил. Такое заключение было сделано после заявления президента России Владимира Путина о развитии отношений между Москвой и Токио. Как указал российский лидер, в данном вопросе Москва не будет делать то, что противоречит Конституции. Напомним, основным препятствием для заключения мирного соглашения с Японией по итогам Второй мировой войны стал вопрос о принадлежности южной части Курильской гряды. В 1945 году весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако японская сторона оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы ныне необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала позицию России по вопросу мирного договора с Японией. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В ВСУ заявили о возвращении украинских офицеров в Крым 12 марта 2021, 02:50

Фото: president.gov.ua

Текст: Антон Антонов

Генерал вооруженных сил Украины Сергей Кривонос объяснил, почему уехавшие на подконтрольные Киеву территории украинцы возвращаются в Крым и Донбасс. В ходе круглого стола «Крым и Донбасс: пути возвращения» он заявил, что украинские власти проиграли битву за разум и сердце своего народа. Он предложил «вспомнить, какое количество людей, которые сначала выехали с «оккупированных территорий», потом вернулись обратно». Это произошло, так как «люди, побывавшие на Украине, не нашли рабочее место, не нашли возможности существовать» на подконтрольной Киеву территории, сказал генерал. Кривонос сообщил, что большое количество офицеров военно-морских сил уволились и поехали обратно в Крым, поскольку на Украине им было негде жить, их там «никто не ждал, никто не поддерживал», передает РИА «Новости». Напомним, Кривонос сообщал, что за последние годы 70 тыс. солдат уволились из ВСУ из-за нестабильности, денежные вознаграждения, выдаваемые за службу, военные называют «иудскими». Он также указал, что идея президента Украины Владимира Зеленского о мобилизации всего населения республики в случае войны с Россией неосуществима, так как украинцы не умеют держать в руках оружие и вряд ли захотят идти на фронт. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Министр культуры Крыма нецензурно выругалась во время совещания с Аксеновым 11 марта 2021, 13:07

Фото: Сергей Мальгавко/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил провести служебную проверку в отношении министра культуры республики Арины Новосельской, которая нецензурно выругалась в прямом эфире во время совещания о ходе реализации инфраструктурных проектов. «Е... твою мать, поставили, как обезьяне!» – эмоционально высказалась министр, видимо, в адрес кого-то из своих помощников. При этом микрофон у Новосельской был включен, и ее слова услышали не только участники совещания, но и все зрители, наблюдавшие за ходом мероприятия по телетрансляции, передает РИА «Крым». «Арина Вадимовна успокойтесь, вы чего там? Коллеги, это что такое?!» – отреагировал на реплику министра глава республики Сергей Аксенов. «Михаил Анатольевич, расследование служебное проведите», – добавил он, обращаясь к вице-премьеру Михаилу Назарову, курирующему Минкульт республики. Новосельская в свою очередь извинилась перед участниками совещания, пояснив, что у нее «отключилась машина». Использование партии вакцины AstraZeneca приостановила еще одна европейская страна 11 марта 2021, 17:25

Фото: imago-images/Global Look Press

Текст: Елизавета Булкина

Власти Италии решили приостановить использование партии вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca из соображений безопасности, говорится в заявлении Итальянского агентства по лекарствам (Aifa). «После сообщений о некоторых серьезных побочных эффектах, которые наблюдались во время введения доз из партии ABV2856 вакцины AstraZeneca от COVID-19, Aifa в качестве меры предосторожности решила ввести запрет на использование этой партии на всей территории страны. В настоящее время причинно-следственная связь между введением вакцины и произошедшим не установлена», – передает сообщение агентства РИА «Новости». На данном этапе регулятор проводит все необходимые проверки. Напомним, в Дании вакцинацию препаратом AstraZeneca временно приостановили после появления информации об образовании тромбов у привившихся. До этого аналогичные ограничения ввели власти Австрии после гибели женщины. Кроме того, в Латвии, Литве и Эстонии после применения вакцины AstraZeneca произошли несколько случаев тромбоэмолии, в этих странах решили приостановить использование партии препарата. Среди решивших приостановить использование спорной партии вакцины AstraZeneca стран также значатся Люксембург и Кипр. Эта партия вакцин общим числом в миллион доз была доставлена в 17 стран Евросоюза. На Украине назвали «главную ошибку» России по Донбассу 11 марта 2021, 13:22

Фото: Стрингер/РИА Новости

Министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников назвал «главной ошибкой» России в связи с конфликтом в Донбассе неумение «понимать Украину». По его словам, обострение ситуации в регионе приведет к ужесточению ограничений против Москвы со стороны Европы, США и Канады, в результате которых «санкционный иммунитет» России может быть подорван, передает РИА «Новости». Министр также отметил, что не верит в реальную угрозу для Украины со стороны России, поскольку обострение отношений невыгодно Москве. По мнению Резникова, россияне чаще всего руководствуются прагматическими соображениями, хотя «часто ошибаются». «Главная их ошибка – они так и не научились понимать Украину», – заявил он. Ранее в ДНР заявили о росте интенсивности обстрелов в Донбассе. Кроме того, в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили о пяти фактах обстрелов со стороны украинских силовиков. Во вторник, 9 марта, представительство Донецкой народной республики в СЦКК заявило об усугублении ситуации на линии разграничения в Донбассе. В тот же день в народной милиции ДНР заявили о размещении украинской военной техники и минировании в населенных пунктах Донбасса. В ЛНР также зафиксировали размещение украинской военной техники в жилом секторе. Экономике Грузии предсказали катастрофу из-за Германии 11 марта 2021, 11:55 Текст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

Свыше 95 тыс. граждан Грузии зарегистрировались на выезд в Германию на легальные сезонные работы, то есть конкурс на вакансию превышает 315 желающих на место, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ. «Это – катастрофа для экономики Грузии», – констатирует тбилисская газета «Резонанси», приводя мнение аналитиков. Эксперт Акакий Чаргеишвили считает, что «государство не в состоянии остановить эту волну». По его словам, «неплохо, что люди поедут на работу, но получается, что население готово бежать из страны». Эксперт прогнозирует утрату Грузией из-за выезда граждан на работы в Германию квалифицированных кадров для работы в местной сфере сельского хозяйства. По мнению экспертов Пааты Когуашвили и Бадри Рамишвили, «желание выехать изъявили до 15% работоспособного населения Грузии, тогда как в самой стране 60-65% земель не являются обработанными». Они отмечают, что «это свидетельствует о тяжелейшем положении в экономике Грузии, правительство просто не управляет экономикой, нет правильной аграрной политики». Напомним, что 1 апреля в Германии начнутся сезонные работы в секторе сельского хозяйства. Впервые граждане Грузии смогут выехать на них полностью законно. Официальная регистрация грузин, желающих поехать на заработки в Германию, началась 15 февраля. Германия подписала с Грузией в середине января соглашение «О трудоустройстве грузинской рабочей силы на сезонных работах в Федеративной Республике Германия». Срок трудоустройства – от одного до трех месяцев, режим работы – пять-шесть дней в неделю, от восьми до десяти часов в день. Минимальная заработная плата – 9,50 евро в час (начисленная), с вычетом налогов, расходов на питание и проживание. Власти Грузии работают по созданию аналогичной схемы с Израилем и Францией, а также с Болгарией. Песню Белоруссии отстранили от участия в «Евровидении» за политический контекст 11 марта 2021, 18:38

Фото: кадр из видео

Текст: Елизавета Булкина

Песню белорусской группы «Галасы ЗМеста» «Я научу тебя» не допустили к участию к песенном конкурсе «Евровидение» из-за несоответствия правилам, такое решение принял Европейский вещательный союз. «Мы написали телекомпании БТРК [Белтелерадиокомпания], которая отвечает за участие Белоруссии в конкурсе песни «Евровидение», чтобы сообщить им, что песня в ее нынешнем виде не может участвовать в конкурсе», – передает заявление вещателя ТАСС.

Организаторы конкурса проанализировали композицию белорусских музыкантов и установили, что она «ставит под сомнение неполитический характер конкурса». Белоруссии предлагается либо изменить текст песни, либо представить на конкурс новую композицию или же заменить исполнителя. В случае отказа страна будет отстранена от участия в конкурсе. Лидер группы «Галасы ЗМеста» Дмитрий Бутаков заявил, что в свете решения организаторов «Евровидения» Минск может сам отказаться от участия в конкурсе, передает РИА «Новости». Напомним, сообщалось, что Белоруссию на «Евровидении-2021» представит группа «Галасы ЗМеста» исполняет язвительные песни о протестах, дворовых чатах, о экс-кандидате в президенты Белоруссии Светлане Тихановской, а также о политической ситуации в стране. В песне, которую не допустили к участию в «Евровидении-2021», звучат слова: «Я научу тебя плясать под дудочку», «Я научу тебя ходить по струночке». В США назвали три «самых крутых» российских самолета 11 марта 2021, 13:48

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Эксперты американского журнала Popular Mechanics составили список «самых крутых» самолетов за последние четыре десятилетия, включив в него три российских воздушных судна. Журналисты Popular Mechanics упорядочили самолеты по годам, когда был совершен первый полет. Так, в 1998 году издание выделило Бе-200 «Альтаир», который нередко участвовал в тушении лесных пожаров. Журналисты отмечают, что самолет способен направить 12 тонн воды над горящей целью, а затем приземлиться на озере или в море, взяв еще один груз всего за 14 секунд. Бе-200 «Альтаир» также можно задействовать для перевозки пассажиров или даже использовать в качестве летающей машины скорой помощи. В 2000 году наиболее интересным проектом составители списка посчитали прототип двухмоторного истребителя с треугольным крылом – МиГ-1.44 МФИ. А самолетом 2010 года Popular Mechanics назвал Су-57 – российский истребитель пятого поколения, «сочетающий в себе скрытность, скорость и современное вооружение и технологии», передает РИА «Новости». Ранее читатели американского издания Defence Blog признали российский самолет Су-35 поколения 4++ одним из самых красивых современных истребителей в мире. Швеция сравнила готовность России и стран НАТО к крупномасштабной войне 12 марта 2021, 02:26

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

НИИ оборонных исследований Швеции (FOI) представил доклад «Западные военные возможности в Северной Европе – 2020», где приводится системный анализ соотношения сил между Западом и Россией. Ответственный редактор доклада Кристер Паллин заявил, что в крупномасштабной войне в непосредственной близости от Швеции «у России будет явное преимущество, особенно на земле», если «на оборонную подготовку Запада не хватит времени», причем «преимущество будет длиться довольно долго». «По крайней мере, для того, чтобы США могли прибыть сюда с более крупными сухопутными войсками, потребуется как минимум пара месяцев», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на SVT. В FOI заявили, что государства НАТО проводят слишком мало учений, их силы, несмотря на преимущество в воздухе и на море, рассредоточены географически, а также имеют очень разные военные возможности. По мнению FOI, НАТО не нужно наращивать силы, ему требуется действовать быстрее. При этом увеличение военных расходов и приближение позиций НАТО к России не слишком изменили баланс сил. В размещенной на сайте института статье говорится, что войска России «ограничены по сравнению с объединенным западным альянсом, тем не менее страна может представлять серьезную угрозу восточному флангу НАТО». Учитывая ограниченность «инвестиций западного мира в оборону в ближайшие годы», странам НАТО рекомендуют «сосредоточить внимание на краткосрочных улучшениях». В статье призывают к солидарности и координации усилий западных стран в подходе к России. В феврале журналисты польского издания Gazeta Polska смоделировали сценарий ядерной войны России и НАТО. По их мнению, в случае конфликта российская сторона будет готова применить «самое смертоносное оружие». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Кремль заявил о критических разногласиях Москвы с новой администрацией США 11 марта 2021, 12:58

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Контакты с новой американской администрацией осуществляются по дипломатическим каналам регулярно, но на этом уровне происходит много критических разногласий, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Разумеется, ведутся рабочие контакты (с администрацией США) по дипломатическим каналам. Они непростые. Тем не менее они есть. И это главное», – подчеркнул представитель Кремля. Он уточнил, что сложность заключается в наличии «многих критических разногласий», передает ТАСС. Песков также сообщил, что разговоров о контактах Путина и Байдена пока не ведется. Кроме того, в Кремле уточнили, что не получали предложений об участии Владимира Путина в саммите по климату, организуемом США. «Вы знаете, пока нет никаких планов у президента. И мне не известно о том, что было какое-то приглашение. Если были какие-то контакты по дипканалам, то, наверное, это лучше перепроверить в МИДе», – ответил Песков, передает РИА «Новости». Ранее сообщалось, что США собираются провести саммит по климату 22 апреля или чуть раньше. Тем временем стало известно, что Соединенные Штаты не только затягивают выдачу виз новым российским дипсотрудникам, но и не продлевают разрешения на пребывание в стране действующим. Телеведущий обидел Пентагон словами о беременных женщинах в армии 12 марта 2021, 00:30

Фото: кадр Fox News

Текст: Антон Антонов

Пентагон выступил с критикой в адрес телеведущего Такера Карлсона, возмутившегося тем, что «беременные женщины будут воевать». В своей программе на канале Fox News Карлсон заявил, что в войсках появилась специальная форма для беременных женщин, которые «будут воевать в войнах» США. По его мнению, «это издевательство над вооруженными силами США». Карлсон заявил, что китайские военные становятся «более мужественными», а американские – «более женственными», передает ТАСС. Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что слова Карлсона «унижают все вооруженные силы США» и что оборонное ведомство не намерено выслушивать «советы по личному составу или китайским военным от ведущего ток-шоу». Представитель Космических войск США Скотт Стокер указал, что Карлсон имеет право на свое мнение, но мнение это «основано ровным счетом на нулевом числе дней, проведенных в вооруженных силах». Стокер назвал слова ведущего «телевизионной драмой». Напомним, женщины составляют 16% личного состава вооруженных сил США и 19% офицерского состава. В январе сообщалось, что сухопутные войска США внесут изменения в требования к внешнему виду служащих. Женщинам-военнослужащим армии США разрешат собирать волосы в длинные хвосты, делать очень короткие стрижки, носить серьги, красить губы и ногти, что ранее было под запретом. Эксперт объяснил заинтересованность Турции в российских Су-57 11 марта 2021, 14:50

Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Текст: Наталья Макарова

«Эрдоган пытается играть в многовекторность, потому намерения Турции купить российские истребители в пику Вашингтону выглядят логичными», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Дробницкий. Так он прокомментировал заявление министерства промышленности Турции о возможности покупки истребителей Су-35 и Су-57. «Американцы давно находятся в состоянии конфликта с Турцией относительно некой свободы, которую проявляет Эрдоган в плане закупок технологий. Очевидно, что сам Эрдоган, как партнер России, сложный объект. Также очевидно, что сейчас маятник качнулся в сторону России. Комплексы С-400 он уже приобрел и сейчас с помпой открывает крупный энергетический объект на территории Турции. Да, ему много чем грозили американцы, но он все же настоял на своем», – рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий. При этом собеседник призвал не переоценивать дружеское отношение Турции к России на нынешнем этапе отношений между странами. «Эрдоган пытается играть в многовекторность. Он старается выстроить вокруг Анкары региональные структуры, которые позволят Турции превратиться в серьезный центр влияния на Ближнем Востоке. Потому разговоры о том, что он пытается купить технику у России в пику Вашингтону довольно логичны. Это, конечно же, озаботит Вашингтон, ведь страна – член НАТО не должна закупать технологии у России. Но рычаги влияния на Эрдогана Вашингтон давно утерял. И если США решат вводить против Турции серьезные санкции – я бы на это посмотрел, это довольно любопытно», – продолжил эксперт. Также собеседник не видит проблемы в том, что Россия продает оружие стране – члену НАТО. «Мы продаем оружие по всему миру. Наши оборонные предприятия прекрасно понимают все риски, поэтому экспортные варианты оружия отличаются от той техники, которая используется у нас. Это обычная международная практика», – заключил Дробницкий. В четверг министр промышленности и технологий республики Мустафа Варанк заявил, что Турция не исключает возможности покупки российских истребителей Су-35 и Су-57, но приоритетом является разработка собственных истребителей пятого поколения. «Если у России имеется самолет, отвечающий нашим текущим потребностям, если не возникнет сложностей с его внедрением в нашу систему и его запуском, то, конечно, мы можем закупить его у России или у другой страны в Европе. В этом смысле у нас нет какой-то категоричной антагонистической позиции», – передает РИА «Новости» ответ Варанка на вопрос о возможности покупки Турцией Су-35 и Су-57. Ранее Россия заявила о готовности продавать Су-57Э стратегическим партнерам. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Бывших депутатов Рады могут обвинить в госизмене за Харьковские соглашения 11 марта 2021, 21:20

Фото: Василий Батанов/РИА Новости

Текст: Елизавета Булкина

На Украине могут предъявить обвинение в государственной измене депутатам Рады, голосовавшим за ратификацию Харьковских соглашений 2010 года об условиях пребывания Черноморского флота России в Крыму, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. СНБО поручил Службе безопасности страны (СБУ) выяснить обстоятельства ратификации соглашений. «Есть поручение СБУ выяснить обстоятельства того, каким образом эти 236 депутатов [Верховной рады] голосовали по этому вопросу. (…) Если СБУ будет считать необходимым, то она должна возбудить по статье 111 Уголовного кодекса – о госизмене – против соответствующих лиц. Перечень депутатов я могу передать», – передает слова главы ведомства ТАСС. Данилов напомнил, что голосование состоялось 27 апреля 2010 года. Несколько депутатов тех лет до сих пор являются действующими политиками, в частности экс-спикер Рады Владимир Литвин.



Секретарь СНБО заявил, что голосование за Харьковские соглашения произошло «в беспрецедентно короткий срок» – через четыре дня после их подписания. По мнению Данилова, в результате ратификации соглашений Украина потеряла Крым, а также имеет конфликт на востоке страны.



Напомним, 21 апреля 2010 года представители Украины и России подписали в Харькове соглашения об условиях пребывания Черноморского флота России. В соответствии с документом, пребывание российского флота в Крыму было согласовано на 25 лет в обмен на снижение цены на российский газ на 30%, но не более чем на 100 долларов за каждую тысячу кубометров. 27 апреля 2010 года депутаты Верховной рады ратифицировали соглашения.



После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году президент Владимир Путин подписал закон о прекращении действия четырех соглашений с Украиной по Черноморскому флоту. В январе 2021 года Бывшего президента Украины Виктора Януковича заподозрили в государственной измене в связи с заключением в 2010 году с Россией Харьковских соглашений. Государственное бюро расследований Украины подозревает Януковича в том, что он предоставил иностранному государству – России – и ее представителю – на тот момент президенту Дмитрию Медведеву – помощь в «проведении подрывной деятельности против Украины». Школьница призналась в клевете на убитого за оскорбление ислама учителя во Франции 11 марта 2021, 11:14

Фото: THOMAS COEX/POOL/AFP/Reuters

Текст: Наталья Ануфриева

Французская школьница, сообщившая отцу об оскорблении ислама учителем истории и географии Самюэлем Пати, из-за чего тот был убит выходцем из Чечни, призналась следствию, что солгала, чтобы скрыть наказание за прогулы, сообщают СМИ. Издание Le Parisien со ссылкой на источники, близкие к суду, сообщает, что 13-летняя школьница, у которой Пати вел историю, призналась следователям, что за 10 дней до убийства сказала своему отцу, что учитель якобы показывал на уроке оскорбляющие пророка Мухаммеда карикатуры, предложив перед этим ученикам-мусульманам уйти, пишут «Ведомости». Она также заявила родителю, что была удалена на два дня с урока после того, как выразила протест в отношении оскорбления ислама. Однако на самом деле ее выгнали с занятия за постоянные прогулы и плохое поведение. Школьница призналась после того, как ее одноклассники заявили следствию, что она, будучи источником спровоцировавшей убийство информации, на самом деле не присутствовала на уроке и, таким образом, не могла видеть якобы возмутившие ее изображения. Они также уточнили, что Пати не говорил никому покидать класс, а лишь предложил тем, кто может быть шокирован карикатурой, закрыть глаза. В итоге ученица объяснила свою ложь тем, что не хотела «расстроить родителей» истинной причиной своего удаления с урока. Также она добавила, что была «вынуждена» солгать под давлением своих одноклассников. Адвокат семьи убитого настаивает, что ложь школьницы была намеренной. Отец девочки, распространивший вдохновившее убийцу видео в Сети со своим возмущением якобы имевшей место демонстрацией мусульманам карикатур с Мухаммедом, выразил свое сожаление. Он также пояснил, что его дочь комплексовала по поводу лучших оценок своей сестры и искала повода объяснить свою неуспеваемость. Родственник девочки добавил, что не хотел своим видео спровоцировать убийство. Напомним, обезглавивший в октябре учителя во Франции Абдулах Анзоров родился в Москве и был чеченцем по происхождению. Он напал на педагога из-за того, что тот на уроках демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Молодого человека застрелили полицейские. Российское посольство в Париже отмечало, что Анзоров не имел отношения к России, так как его семья была принята французской стороной. При получении статуса политических беженцев они потеряли российское гражданство. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что нападение на учителя в пригороде Парижа является террористическим актом.