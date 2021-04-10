«Тотальный диктант» начали писать во Владивостоке

Жители Владивостока начали писать «Тотальный диктант» в Приморской государственной картинной галерее, текст читает актер, студент третьего курса Дальневосточного государственного института искусств Александр Темнов.

Небольшая камерная площадка для написания диктанта открывается в Приморской государственной картинной галерее второй год подряд. По словам организаторов, в 2020 году здесь писали текст 12 человек, в этот раз собрались только девять человек, регистрация на эту площадку закончилась буквально в течение дня с ее старта, передает РИА «Новости».

«Это камерная площадка на 12 человек, очень красивое, запоминающееся место. Из музейно-галерейных учреждений Дальнего Востока это единственная площадка такого рода, мы единственный художественный музей (в ДФО), который принимает «Диктант» в своей экспозиции (...) Мы заблаговременно оповестили посетителей, что будет на время закрыт доступ в часть экспозиции (...) Для нас это новый был формат – проведение диктанта, все же мы художественный музей. При этом красота изобразительного искусства, наверное, близка к красоте слога, и это соединение красоты с красотой великих полотен мастеров прошлого», – рассказал заместитель директора галереи по научно-просветительской работе Владимир Петухов.

В зале, где собрались участники акции, проходит выставка приморца, заслуженного художника России Александра Ткаченко, который в этом году отмечает 90-летие, он до сих пор работает.

Участники диктанта после написания смогут осмотреть и постоянную экспозицию. Одна из жительниц Владивостока, пришедшая на акцию, сказала, что выбрала эту площадку, так как здесь присутствует «интересное сочетание живописи и художественной литературы», «очень красиво, новая выставка прекрасна».

Петухов отметил, что галерея и в следующем году надеется стать камерной площадкой «Тотального диктанта».

«Скромный, но очаровательный, запоминающийся временными выставками зал ждёт гостей», – сказал он.

Всего «Тотальный диктант» во Владивостоке начали писать на 24 площадках. Среди них крупнейшие вузы – ДВФУ, ВГУЭС, МГУ им. Невельского, а также 15 муниципальных библиотек, краевая библиотека имени Горького, школы города. Также площадка открылась в аэропорту Владивостока.

На площадке в ДВФУ на острове Русском диктант читает популярный литературный критик, журналист и преподаватель Галина Юзефович. После диктанта, в 17.00 (10.00 мск), в вузе состоится лекция «Как поживает русская литература сегодня?». Во время нее Владивосток свяжется по телемосту с Якутском – столицей «Тотального диктанта-2021», а Юзефович побеседует в прямом эфире с автором текста этого года Дмитрием Глуховским.

«Тотальный диктант» – ежегодная просветительская акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Ее участники могут проверить свою грамотность и знание русского языка. Уникальный текст диктанта каждый год специально для акции создает известный писатель.

Принять участие в «Тотальном диктанте» может любой желающий.