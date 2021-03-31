Российская вакцина от коронавируса для животных стала доступна для заказа

Российская вакцина против коронавируса для животных уже доступна для заказа, но ведомство пока не видит смысла в массовой вакцинации домашних животных, сообщила советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано.

«Вакцина уже доступна, ее можно заказать в нашем институте (ВНИИЗЖ) на коммерческой основе», – сообщила Мелано, передает РИА «Новости».

В то же время она заявила, что эксперты Россельхознадзора не видят необходимости в поголовной вакцинации домашних животных, потому что на сегодняшний день риски заражения COVID-19 людей от животных практически ничтожны, и таких случаев официальных и научно доказанных зарегистрировано не было, передает ТАСС.

«Здесь могут быть исключительно профилактические меры в зверохозяйствах, там, где есть определенный интерес. Там мы могли бы рекомендовать проведение вакцинации», – добавила советник главы ведомства.

Утром в среду сообщалось, что Россия зарегистрировала первую в мире вакцину против коронавируса для животных – «Карнивак-Ков», ее массовое производство может быть запущено уже в апреле.

Ранее директор Института имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург заявил, что на следующем этапе, когда человечество будет защищено от коронавируса с помощью вакцин, вирус может массово распространиться среди сельскохозяйственных и домашних животных.