Гинцбург предупредил об угрозе нового этапа пандемии COVID-19 из-за животных

На следующем этапе, когда человечество будет защищено от коронавируса с помощью вакцин, вирус может массово распространиться среди сельскохозяйственных и домашних животных, заявил директор Института имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург.

«Коронавирус еще не реализовал свой патогенный потенциал. Следующий этап – заражение сельскохозяйственных и домашних животных. И когда мы в течение года защитим человечество с помощью хороших вакцин, к этому моменту будут заражены домашние животные», – цитируют Гинцбурга «Известия».

Академик отметил, что вокруг человека теперь постоянно будут присутствовать очаги возбудителя COVID-19. Также он предупредил, что человечеству надо быть готовым к длительному сосуществованию с возбудителем коронавируса, который ему кажется одним из самых опасных вирусов.

Ранее девять представителей приматов зоопарка в американском городе Сан-Диего первыми в мире получили прививку от коронавируса. Между тем в конце февраля львы и горилла заразились коронавирусом в зоопарке Праги.

Напомним, ученые предположили, что в будущем домашние животные могут нуждаться в вакцинации от коронавируса, это может понадобиться для предотвращения распространения заболевания.