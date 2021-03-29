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Гинцбург предупредил об угрозе нового этапа пандемии COVID-19 из-за животных
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На следующем этапе, когда человечество будет защищено от коронавируса с помощью вакцин, вирус может массово распространиться среди сельскохозяйственных и домашних животных, заявил директор Института имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург.
«Коронавирус еще не реализовал свой патогенный потенциал. Следующий этап – заражение сельскохозяйственных и домашних животных. И когда мы в течение года защитим человечество с помощью хороших вакцин, к этому моменту будут заражены домашние животные», – цитируют Гинцбурга «Известия».
Академик отметил, что вокруг человека теперь постоянно будут присутствовать очаги возбудителя COVID-19. Также он предупредил, что человечеству надо быть готовым к длительному сосуществованию с возбудителем коронавируса, который ему кажется одним из самых опасных вирусов.
Ранее девять представителей приматов зоопарка в американском городе Сан-Диего первыми в мире получили прививку от коронавируса. Между тем в конце февраля львы и горилла заразились коронавирусом в зоопарке Праги.
Напомним, ученые предположили, что в будущем домашние животные могут нуждаться в вакцинации от коронавируса, это может понадобиться для предотвращения распространения заболевания.
В ЕС назвали возможные сроки начала производства «Спутника V»
Производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Европе не сможет повлиять на ситуацию в странах ЕС, так как апробация препарата Европейским агентством лекарственных средств займет не менее десяти месяцев, заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.
«Если вакцина пройдет апробацию в ближайшие недели или месяцы, и будет найден способ ее производства в Европе, потребуется не менее 10-14 месяцев прежде, чем первая партия доз будет изготовлена», – передает слова Бретона ТАСС.
«Я испытываю большое уважение к российским ученым, и у меня поэтому нет никаких оснований сомневаться в их вакцине... Но моя задача, как еврокомиссара, состоит в том, чтобы обеспечить достаточное количество доз вакцины... Мы не можем мешать производственному процессу на наших предприятиях, которые сосредоточены на производстве доступных вакцин в предстоящие месяцы», – заявил еврокомиссар
Ранее в Германии призвали начать переговоры с Россией о покупке вакцины «Спутник V».
В субботу премьер Баварии Маркус Зедер заявил, что только вакцинация может справиться с коронавирусом, поэтому необходимо вынести урок из негативного опыта первых поставок вакцин и как можно скорее принять решение об одобрении российского препарата «Спутник V».
Меркель заявляла, что в случае регистрации российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» в Евросоюзе, этот препарат нужно будет использовать.
Путин объяснил, почему сделал прививку от коронавируса непублично
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Президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что отказался прививаться от коронавируса в открытом для журналистов режиме, как это сделали лидеры других государств, потому что не хотел «обезьянничать».
«Мы разве с вами должны обезьянничать, что ли, обязательно делать так, [как] кто-то где-то делает?» – цитирует Путина ТАСС.
«Если на таком уровне кто-то захочет сфальсифицировать что-то там, надуть кого-то, это же несложно сделать. Можно показать этот укол, а на самом деле уколоть физраствор, все, что угодно: кефир, какой-нибудь апельсиновый сок. Шучу, конечно, ну просто витамины. Ну это несерьезно, на мой взгляд», – добавил российский лидер.
Путин отметил важность вакцинации для россиян, поскольку привившись, они будут «чувствовать себя уверенно, не болеть и не иметь тяжелые последствия после болезни». Он добавил, что в России вакцину от COVID-19 получили уже шесть миллионов человек, из которых 4,3 млн сделали двойную прививку. По словам президента, популяционный иммунитет к коронавирусу в стране появится к концу лета. «Чтобы это произошло, нужно, чтобы прививку получило около 70% взрослого населения. Если [массовая вакцинация] пойдет такими же темпами, как сейчас, я думаю, что летом, к концу лета, мы достигнем, должны достигнуть такого показателя», – сказал Путин.
Глава государства не стал раскрывать название препарата, которым он привился, сообщив лишь, что получил одну из трех российских вакцин. О том, какой препарат был введен ему, знает только врач, делавший прививку, подчеркнул президент. «Я никому этого не говорю», – добавил российский лидер.
Напомним, на этой неделе Путин привился от коронавируса. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, после прививки российский лидер чувствовал себя хорошо.
2 марта президент Украины Владимир Зеленский публично сделал прививку от коронавируса индийской вакциной CoviShield, после чего украинские журналисты и блогеры высмеяли его за позирование на камеру с голым торсом.
Путин рассказал, как перенес прививку от коронавируса
Президент России Владимир Путин сообщил, что после прививки от коронавируса температуры у него не было, однако «чуть поламывало на следующий день» и болело место укола.
«Первые часов пять действительно ничего, потом как-то руку поднял я… В левую руку делали – почувствовал не боль, нет, какой-то там дискомфорт такой, ну сейчас нажать на это место – так еще до сих пор немножко чувствуется. Но вот эти все побочные явления», – сказал глава государства в программе «Москва. Кремль. Путин» в интервью Павлу Зарубину на канале «Россия 1», передает РИА «Новости».
Он добавил, что «на всякий случай положил себе на тумбочку, когда спать ложился, градусник». «Утром проснулся после прививки, как мне показалось немножко поламывает. Взял градусник, температуру измерил – температура нормальная», – сказал президент.
Глава государства также сообщил, что после прививки от коронавируса он трое суток не занимался спортом и не плавал. «Но на следующий день, когда измерил температуру, нормально, и все-таки не отказал себе в удовольствии принять контрастные ванны, я каждый день почти это делаю. Если каких-то ванн рядом нет, то я делаю холодный/горячий душ, кстати говоря, рекомендую. Она такая самая простенькая, но очень действенная, на мой взгляд, процедура, немножко поддерживает иммунитет», – заключил Путин.
Путин привился от коронавируса 23 марта. При этом представитель президента Дмитрий Песков сообщал, что в Кремле не раскроют, какой из российских вакцин от COVID привился российский лидер, и не будут показывать сам процесс. Песков также сообщал, что Путин чувствует себя хорошо. В свою очередь опрошенные газетой ВЗГЛЯД специалисты считают, что вакцину против коронавирусной инфекции Владимиру Путину подобрали врачи, исходя из его индивидуальных особенностей.
В пятницу представитель Кремля сообщил, что дочери Путина привились от коронавируса раньше самого президента, это была отечественная вакцина. Напомним, в августе Путин рассказал, что его дочь самостоятельно приняла решение испытать на себе вакцину от коронавируса, не посоветовавшись с ним.
Путин заявил о превосходстве российских вакцин против COVID
Все российские вакцины от коронавируса являются на сегодняшний день лучшими в мире, заявил президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1».
«В принципе, можно сделать любую, любую из них – они на уровне находятся самых лучших мировых образцов, я думаю, самые лучшие на сегодняшний день», – передает слова президента РИА «Новости».
«Наши вакцины, уверенно это говорю, они самые лучшие по всем основным трем показателям», – подчеркнул Путин.
Глава государства отметил, что все три российские вакцины от коронавируса примерно одинаковые по качествам: эффект от одной из них держится чуть подольше, у другой чуть ниже уровень защиты. «Они все примерно по своим качествам одинаковые. Одна из них держится чуть подольше, у одной чуть поменьше уровень защиты, но примерно одинаковый, зато она помягче», – сказал президент.
Напомним, на этой неделе Путин привился от коронавируса. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, после прививки российский лидер чувствовал себя хорошо.
В России на данный момент три отечественные вакцины от коронавирусной инфекции: «Спутник V», разработанная центром имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» новосибирского научного центра «Вектор» и «КовиВак» центра имени Чумакова. Примечательно, что все эти препараты показывают высокую эффективность, в том числе против новых штаммов. Пока россияне могли привиться только вакциной «Спутник V».
Новый штамм коронавируса выявлен в Чехии
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Сотрудники специализированной лаборатории Elisabeth Pharmacon в чешском городе Брно выявили новый штамм коронавируса, сообщило Чешское телевидение.
Незафиксированная ранее мутация, согласно данным лаборатории, не является более опасной, чем британский или южноафриканский штаммы вируса, однако исследования еще продолжаются, передает ТАСС.
Эпидемическая обстановка в Чехии, на территории которой распространяются британский и южноафриканский штаммы коронавируса, остается одной из наиболее сложных в ЕС. Общее число инфицированных в республике, население которой составляет 10,702 млн граждан, за период пандемии превысило 1,5 млн человек, число умерших достигло 25874.
В минувшую субботу в центре Праги прошла несанкционированная акция протеста против действующих в Чехии жестких социальных ограничений из-за коронавируса. Днем ранее власти Чехии продлили режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в республике до 11 апреля.
К началу февраля урон от COVID-19 в Чехии превысил ущерб от Второй мировой войны. Президент Чехии Милош Земан лично попросил главу российского государства Владимира Путина предоставить Праге вакцину «Спутник V». Вопреки этому 19 марта Сенат Чехии запретил использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в республике без одобрения в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА). В свою очередь 22 марта еврокомиссар Тьерри Бретон заявил, что Евросоюзу «абсолютно не нужен» «Спутник V».
В Кремле подчеркивали, что Москва представила все документы для одобрения вакцины «Спутник V» в Евросоюзе. Президент Владимир Путин отмечал, что Москва ничего никому не навязывает, однако возникает вопрос, чьи интересы поддерживает Брюссель.
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш допустил, что республика может начать вакцинацию от коронавируса препаратом «Спутник V», не дожидаясь регистрации вакцины в ЕМА.
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В России оценили вероятность давления ЕС на Москву при помощи ковид-паспортов
Евросоюз не будет использовать сертификаты о вакцинации от коронавируса в качестве инструмента давления на Россию, поскольку это может негативно сказаться на туризме, считает директор Института Европы РАН Владислав Белов.
«Если будут ограничения с одной стороны, то будут аналогичные ограничения для другой. Но и в Москве, и в Брюсселе не заинтересованы в том, чтобы сохранялся нынешний режим. Круг лиц, имеющих право пересекать границу, очень ограничен, поэтому вопрос, на каких условиях граждане дальше будут пересекать границы, остается открытым, потому что туристический бизнес под ударом», – передает сообщение Белова ТАСС.
По мнению эксперта, России и ЕС необходимо совместными усилиями выработать устраивающее обе стороны решение. «Если будут дополнительные ограничения, будет еще хуже, но никто в этом не заинтересован, поэтому будет найден компромисс», – пояснил он.
Белов высказал мнение, что сертификация российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Европе ускорила бы переговоры между Москвой и Брюсселем.
Ранее стало известно, что единый в ЕС санитарный сертификат будет выдаваться с 15 июня.
Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, что лидеры стран Евросоюза согласны с необходимостью введения в будущем электронных сертификатов вакцинации. Меркель уточнила, что Еврокомиссии нужно около трех месяцев, чтобы проработать технические вопросы. Она пояснила, что для начала такие сертификаты разработают страны-члены, а Еврокомиссия сделает их «совместимыми», чтобы обеспечить возможность использовать их во всех странах-членах.
При этом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендовала вводить дающие привилегии ковид-паспорта. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что введение ковид-паспортов на территории ЕС означает насильную вакцинацию, что противоречит принципу добровольности.
В ЕАЭС задумались над кооперацией по производству вакцин от COVID
Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обсуждают возможность кооперации в рамках объединения при производстве вакцин от новой коронавирусной инфекции, сообщила помощник главы коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Ия Малкина.
«Сегодня производство вакцин от коронавируса одна, наверное, из самых обсуждаемых тем, которая не могла быть не затронута главами государств-членов Евразийского экономического союза. В этом контексте не только продвигается активное двустороннее сотрудничество, в частности пример – производство вакцин (по российской технологии) в Белоруссии, но и в рамках нашего союза. К финансированию проектов по совместному производству вакцины активно подключается Евразийский банк развития», – передает слова Малкиной РИА «Новости».
Представитель ЕЭК рассказала, что государства-члены ЕАЭС активно обсуждают перспективы создания производств на своих территориях, и в комиссии видят в этом очень интересное направление сотрудничества. «Те переговорные процессы, которые сегодня продвигаются между Россией, Казахстаном и другими странами, в общем-то, не заставляют комиссию беспокоиться по данному поводу. Я думаю, что как торопится пандемия, так и мы не будем снижать, скажем так, скорость своей кооперации, интеграции наших экономик», – сказал Малкина.
Приоритет в данном вопросе отдается российской вакцине «Спутник V», подчеркнула она.
Напомним, ранее промышленный выпуск российской вакцины «Спутник V» начался в Белоруссии на базе республиканского предприятия «Белмедпрепараты».
Мадуро предложил оплачивать поставки вакцин в Венесуэлу нефтью
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил оплачивать поставки вакцин от коронавируса в республику нефтью.
«У Венесуэлы есть нефтяные танкеры, у нее есть клиенты, покупающие нефть. Страна будет выделять часть своей продукции, чтобы гарантировать поставки вакцин, в которых нуждается. Нефть в обмен на вакцины», – приводит ТАСС текст заявления Мадуро, сделанного президентом Венесуэлы в эфире телеканала Venezolana de Television.
По официальным данным, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Венесуэле превысило 156 тыс., 1555 человек умерли.
Напомним, в начале марта президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес вакцинировались от коронавируса российским препаратом «Спутник V», отметив, что после вакцинации и отдыха чувствует себя хорошо. Сын президента Венесуэлы Николас Мадуро Герра одним из первых в стране привился от коронавируса российской вакциной.
Первую партию российской вакцины от коронавируса Венесуэла получила 2 октября 2020 года. 13 января Венесуэла выдала регистрацию «Спутнику V». Всего республика планирует приобрести 10 млн доз «Спутник V». Президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил российского лидера Владимира Путина за помощь в вакцинации жителей страны.
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Почти треть немцев обвинила главу минздрава ФРГ в дефиците вакцин от COVID
Почти 30% немцев считают, что ответственность за нехватку вакцин в Германии в большей степени лежит на министре здравоохранения республики Йенсе Шпане, свидетельствуют данные опроса, проведенного по заказу издания Welt am Sonntag.
Недостаток вакцин ставят в вину министру 29% респондентов, при этом каждый второй считает, что он должен уйти в отставку, передает РИА «Новости».
Виновной канцлера Германии Ангелу Меркель в нехватке препаратов считают 14% респондентов, главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен –26%, 15% не винят кого-либо из троих вышеперечисленных, еще 16% не дали определенного ответа. Опрос проводился на прошлой неделе, в нем приняли участие более 1,2 тыс. человек. Как уточняется в сообщении, с 27 декабря 2020 года в Германии ввели 12,3 млн доз вакцины от коронавируса, только первую прививку получили около 8,6 млн граждан ФРГ, полностью вакцинированы 4,5% населения.
Ранее в Германии призвали начать переговоры с Россией о покупке вакцины «Спутник V».
В субботу премьер Баварии Маркус Зедер заявил, что только вакцинация может справиться с коронавирусом, поэтому необходимо вынести урок из негативного опыта первых поставок вакцин и как можно скорее принять решение об одобрении российского препарата «Спутник V».
Меркель заявляла, что в случае регистрации российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» в Евросоюзе, этот препарат нужно будет использовать.
В ЕС назвали дату начала выдачи сертификата вакцинации
Единый в ЕС санитарный сертификат будет выдаваться с 15 июня, рассказал комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, курирующий в Еврокомиссии (ЕК) политику в области вакцинации.
«Он будет доступен с 15 июня на всей территории Европы. Он будет факультативным, но авиакомпании могут его требовать», – рассказал Бретон. Об этом сообщает ТАСС.
Бретон рассказал, что документ будет содержать имя владельца, дату его рождения, номер паспорта, а также сведения о том, прошел ли он вакцинацию и каким препаратом, болел он или нет. Если у пассажира не будет такого сертификата, ему придется пройти тест на коронавирус.
При этом Бретон считает, что летом резкого роста турпоездок в Европе на фоне сложной эпидемиологической ситуации с коронавирусом не будет.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, что лидеры стран Евросоюза согласны с необходимостью введения в будущем электронных сертификатов вакцинации. Меркель уточнила, что Еврокомиссии нужно около трех месяцев, чтобы проработать технические вопросы. Она пояснила, что для начала такие сертификаты разработают страны-члены, а Еврокомиссия сделает их «совместимыми», чтобы обеспечить возможность использовать их во всех странах-членах.
При этом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендовала вводить дающие привилегии ковид-паспорта. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что введение ковид-паспортов на территории ЕС означает насильную вакцинацию, что противоречит принципу добровольности.
Врач рассказала о пользе пандемии для аллергиков
Ношение масок в период коронавируса может помочь аллергикам перенести период весеннего цветения, рассказала врач-терапевт Людмила Лапа.
«Надо с осторожностью ходить в лес, в парки, потому что идет гниение, и пыльца грибков (перегной) точно так же дает нагрузку на аллергиков, то есть идет грибковая сенсибилизация, и пыльцевая сенсибилизация (ольха, береза, клен)», – рассказала врач. Об этом сообщает RT.
Она добавила, что ношение масок из-за ограничений коронавируса может облегчить состояние аллергиков весной. Перед походом в парк Лапа рекомендовала надевать маски, так как через нее не пройдет пыльца, «то есть риск атаки на иммунную систему уменьшается».
Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал газете ВЗГЛЯД о том, что коронавирусная инфекция меняет чувствительность организма к окружающему миру и провоцирует обострение аллергии.
В России выявили 9 тыс. новых случаев коронавируса
За минувшие сутки в России выявлено 9088 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,5 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 9088 новых случаев коронавируса в 84 регионах, из них 12,8% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1878, Санкт-Петербурге – 701, Московской области – 610.
Всего в стране выявлено 4 519 832 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 139 128 человек, из них 8630 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 336 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 97 740 человек.
Накануне, 27 марта, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8885. Таким образом, число новых случаев за сутки увеличилось на 203.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Жесткий карантин ввели в Словении на фоне роста числа заразившихся
Словенские власти приняли решение об ужесточении режима карантина на период с 1 по 11 апреля и временном ограничении права на выезд из страны на фоне продолжающегося роста числа заразившихся коронавирусом, говорится в итоговом протоколе очередной сессии кабинета министров республики.
Согласно решению кабинета министров республики, в период с 1 по 11 апреля в Словении будут закрыты все детские сады, школы и университеты. Из предприятий сферы услуг смогут продолжить работу лишь продовольственные магазины, аптеки, банки, почтовые отделения, АЗС и автосервисы. Под запрет также попадут любые собрания людей, которые не являются членами одной семьи. Сохранится действующий с 22.00 до 05.00 комендантский час, передает ТАСС.
Словенские власти также решили ограничить передвижение по стране – выезд за пределы региона проживания будет возможен лишь при наличии веской причины, подтвержденной документально. Исключением станет 4 апреля, день католической Пасхи. Жителям страны разрешат увидеть родственников и друзей при условии соблюдения ограничения – встретиться могут не более двух семей.
Правительство республики также утвердило постановление о временном ужесточении режима пересечения границ Словении с 29 марта. Согласно документу, жителям страны временно запретят поездки в государства из красного списка территорий с ухудшающейся эпидемиологической ситуацией (в список входит большинство стран Европы).
Кроме того, словенская полиция перестанет считать негативные ПЦР-тесты, выполненные за пределами стран Евросоюза и Шенгенского соглашения, основанием для освобождения от 10-дневного карантина после прибытия в страну.
При этом ограничения на поездки по стране и за рубеж не будут распространяться на привитых и переболевших коронавирусом: словенские власти относят к данной категории всех лиц, вакцинированных препаратами от компаний BioNTech и Pfizer, Moderna и AstraZeneca. Подобный статус также присваивается людям, перенесшим вызываемое коронавирусом заболевание за последние шесть месяцев (им необходимо предоставить соответствующие документальные подтверждения от врачей или лабораторий из стран Евросоюза или Шенгенской зоны).
Напомним, 11 марта действие режима эпидемии в Словении, введенный с 19 октября 2020 года, продлили до 16 апреля. В среду Германия призвала ЕК «безотлагательно» начать переговоры о покупке вакцины от коронавируса «Спутник V» на общеевропейском уровне, не дожидаясь разрешения Европейского агентства лекарственных средств (EMA) на использование российского препарата на территории ЕС. В Кремле подчеркивали, что Москва представила все документы для одобрения вакцины «Спутник V» в Евросоюзе.
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Сотрудников центра Гамалеи ревакцинировали «Спутником V»
Ряд сотрудников Центра имени Гамалеи разных возрастных групп использовали «Спутник V» для ревакцинации, заявил заместитель директора Центра имени Гамалеи Денис Логунов в эфире Первого канала.
«Конечно, «Спутник V» может использоваться для ревакцинации. Никаких ограничений нет. Часть сотрудников уже довольно давно вакцинировались. И ряд из них, пожилых, были перевакцинированы. Очень хорошие [иммунные] ответы», – приводит слова Логунова ТАСС.
Заместитель директора Центра имени Гамалеи также отметил, что у пожилых людей гораздо реже, чем у молодых, проявляются побочные эффекты от вакцины. «Эта логика, когда говорят, что, если у молодых вакцина вызывает температуру, то что будет у старых – она абсолютно обратная. Потому что у молодых людей молодая иммунная система, она реактивна. У пожилых есть такой естественный процесс, который называется старение иммунной системы», – пояснил Логунов.
Ранее главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Владимир Чуланов отметил, что предположение о невозможности ревакцинации «Спутником V» не имеет научного обоснования. В свою очередь директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург подчеркнул, что повторная вакцинация от коронавируса препаратом «Спутник V» не только возможна, но может быть эффективнее первичной.
Ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, экс-заведующий лабораторией особо опасных инфекций «Вектора», один из разработчиков первой вакцины от атипичной пневмонии Александр Чепурнов в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил более сильный иммунный ответ при повторной вакцинации от COVID.
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ВОЗ установила наиболее вероятный сценарий происхождения коронавируса
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Наиболее вероятным сценарием происхождения коронавируса является передача вируса от летучих мышей человеку через другое животное, а его утечка из лаборатории «крайне маловероятна», передает Associated Press со ссылкой на попавший в его распоряжение черновик итогового совместного исследования специалистов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Китая.
Международная группа экспертов ВОЗ с 14 января почти месяц находилась в Китае и вела совместные с китайскими специалистами исследования в области выяснения происхождения COVID-19. Эксперты ВОЗ успели посетить Уханьский институт вирусологии, в том числе и максимально изолированную лабораторию BSL-4, с которой были связаны слухи о якобы утечке вируса или возможном искусственном происхождении COVID-19, больницу, рынок морепродуктов «Хуанань», а также центр по контролю и профилактике заболеваний.
Associated Press отмечает, что получило в понедельник почти окончательную версию доклада от базирующегося в Женеве дипломата одной из стран-членов ВОЗ. Пока не известно, могут ли быть внесены еще какие-то изменения в финальный отчет до его публикации, передает РИА «Новости».
Исследователи перечислили четыре сценария возникновения коронавируса в порядке их вероятности. Они пришли к выводу, что передача вируса через второе животное весьма вероятна. Прямую передачу вируса от летучих мышей человеку они оценили как вероятный сценарий, а распространение вируса через пищевые продукты является, по мнению экспертов, возможным, но маловероятным.
Ближайший родственник вируса, вызывающего COVID-19, был обнаружен у летучих мышей. Однако, как утверждается в черновом варианте отчета, «эволюционное расстояние между вирусами, обнаруженными у летучих мышей, и SARS-CoV-2 оценивается в несколько десятилетий, что указывает на недостающее звено».
Результаты исследования «были в основном такими, как и ожидалось, и оставили многие вопросы без ответа». По его данным, команда экспертов предложила дальнейшие исследования во всех областях, кроме гипотезы лабораторной утечки.
Ранее в пятницу глава группы экспертов ВОЗ Питер Бен Эмбарек сообщил, что доклад по визиту в китайский Ухань для выявления происхождения коронавируса полностью написан, эксперты рассчитывают его выпустить в ближайшие дни.
В феврале эксперты Всемирной организации здравоохранения допустили, что коронавирус мог начать распространяться в Китае раньше декабря 2019 года, когда было официально объявлено о вспышке COVID-19.