Обезьян впервые в мире привили от коронавируса

Девять представителей приматов зоопарка в американском городе Сан-Диего первыми в мире получили прививку от коронавируса.

К настоящему моменту вакцинированы четыре орангутана и пять карликовых шимпанзе-бонобо. Как отмечается, они получили экспериментальный препарат. В скором времени планируется вакцинация еще трех бонобо и гориллы, передает РИА «Новости» со ссылкой на San Diego Union-Tribune.

Ранее в январе зоопарк в Сан-Диего сообщил о первом в мире случае заражения горилл коронавирусом. COVID-19 был выявлен у восьми особей.

«Это позволило нам осознать, что другие наши приматы находятся в зоне риска. Мы хотели сделать все возможное, чтобы защитить их от вируса, потому что мы на самом деле не знаем, как он может на них повлиять», – заявила главный специалист по охране природы зоопарка Надин Ламберски.

С интервалом в три недели приматы получили по две дозы вакцины, разработанной ветеринарной фармацевтической компанией Zoetis. По словам Ламберски, компания уже провела тестирование своего препарата на норках, кошках и собаках. Вакцина не была одобрена к применению в отношении людей. Однако зоопарк решил использовать препарат на своих обезьянах, посчитав, что опасность от использования вакцины, которая не была протестирована на приматах, превышает риски от заражения животных COVID-19.

Как сообщила Ламберски, у большинства животных не было видимых побочных эффектов. После вакцинации только одна или две особи терли голову или область, куда был сделан укол. У двух приматов – орангутана и бонобо – были взяты образцы крови, что позволит ученым узнать уровень антител.

В конце февраля львы и горилла заразились коронавирусом в зоопарке Праги.