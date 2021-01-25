Путин и президент Мексики обсудили поставки вакцины «Спутник V» Ученые заявили о необходимости создать вакцину от коронавируса для животных 25 января 2021, 20:10 Текст: Алексей Дегтярев

В будущем домашние животные могут нуждаться в вакцинации от коронавируса, это может понадобиться для предотвращения распространения заболевания, предположили ученые из британского Университета Восточной Англии, научно-исследовательского Института Эрлхэма и Миннесотского университета в США. Вирус может эволюционировать так, что будет распространяться среди животных и среди людей, полагают исследователи, передает ТАСС со ссылкой на британский канал Sky News. «Нельзя совершенно исключать, что вакцинация некоторых видов домашних животных может понадобиться для сдерживания распространения инфекции», – отметили ученые. Профессор эволюционной генетики Кок ван Остерхаут из Университета Восточной Англии полагает, что такие препараты для животных необходимо создавать, даже если не были подтверждены факты передачи коронавируса человеку от собак и кошек. По его мнению, это снизит риск распространения заболевания. По его словам, Россия уже «начала разрабатывать вакцину для животных», но данных по этому вопросу очень мало. Ранее специалисты Кембриджского университета установили, что ключевые генетические изменения, приведшие к появлению патогенного для человека вируса SARS-CoV-2, аналогичны тем, что вызвали вспышку атипичной пневмонии в 2003 году.

В инструкцию к вакцине «Спутник V» добавили новое предупреждение 25 января 2021, 08:12

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Вакцину «Спутник V» следует с осторожностью применять у пациентов со злокачественными новообразованиями, говорится в новой редакции инструкции по медицинскому применению вакцины Гам-КОВИД-Вак. Предупреждение объясняется недостатком информации о влиянии препарата на онкологические болезни, передает РИА «Новости». «Вследствие недостатка информации вакцинация может представлять риск для следующих групп пациентов: с аутоиммунными заболеваниями (стимуляция иммунной системы может привести к обострению заболевания, особенно следует с осторожностью относиться к пациентам с аутоиммунной патологией, имеющей тенденцию к развитию тяжелых и жизнеугрожающих состояний); со злокачественными новообразованиями», – указывается в инструкции. Ранее был подготовлен план исследований «Спутника V» на онкопациентах. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД По факту участия в незаконных акциях в Москве зараженных коронавирусом завели уголовное дело 25 января 2021, 13:14

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

По факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил в ходе несанкционированной акции 23 января в центре Москвы возбуждено уголовное дело, сообщил источник в правоохранительных органах. «Возбуждено дело по ст. 236 УК РФ. Основанием стало участие в акции людей, зараженных коронавирусом», – сказал ТАСС источник. По его словам, в рамках дела уже проведено несколько допросов. Напомним, 23 января сотрудники полиции раздали медицинские маски участникам несанкционированного митинга на Пушкинской площади в Москве. Девушки-полицейские выдали маски всем, у кого их нет, призывая соблюдать эпидемиологической безопасности. Глава управления Роспотребнадзора по столице Елена Андреева призывала не посещать массовые акции в Москве из-за риска COVID-19. Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что прошедшие в субботу несанкционированные митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов. Из-за проблем у Pfizеr вырос интерес к российской вакцине «Спутник V» в Италии 25 января 2021, 17:53

Фото: YURI KOCHETKOV/ЕРА/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Российской вакциной «Спутник V» стали все больше интересоваться в Италии в связи с сокращением поставок препарата американской фармацевтической компании Pfizer. По словам областного министра здравоохранения Лацио Алессио Д'Амато, Европейскому агентству лекарственных средств (ЕМА) следует поторопиться и перестать заниматься бюрократией в отношении российской вакцины «Спутник», передает РИА «Новости». «Пусть нам скажут, можно ее использовать или нет. Речь идет о борьбе со временем, с мутациями коронавируса. Мы сначала получим коллективный иммунитет или новые версии COVID? Пусть нам объяснят, что делать с препаратами, которые уже используются в других государствах», – заявил он. По словам Д'Амато, интерес к российскому препарату продемонстрировали уже многие страны, в том числе Венгрия и Германия, главное, чтобы вакцина прошла все клинические исследования. Такого же мнения придерживается и президент североитальянской области Венето Лука Дзайа. «Насколько я знаю, фармакологическая компания, которая производит вакцину в Китае, уже представила ЕМА первые документы для получения разрешения по ее применению на нашем континенте и то же самое собирается сделать Россия. Если ЕМА, а потом и Aifa (Итальянское агентство по лекарственным средствам) дадут зеленый свет, я не вижу препятствий», – сказал политик. Он выразил надежду, что из этого не будет сделана политическая проблема: «вакцины – это вакцины, и в настоящий момент они нам остро нужны, особенно в связи с тем, что происходит с Pfizer». В свою очередь итальянский вирусолог Андреа Крисанти считает, что применение российского препарата вполне допустимо в случае, если он пройдет апробацию со стороны ЕМА. «Российская вакцина, как и китайская, достаточно протестирована и опробована. Обе они похожи на вакцину AstraZeneca. Сейчас нашим приоритетом является быстрая вакцинация, и провести ее мы сможем только с помощью сотен тысяч доз. Поэтому надо ускориться и использовать также другие вакцины», – заявил научный директор Итальянского общества инфекционных и тропических болезней (Simit) Массимо Андреони. Ранее власти Италии собрались подать в суд на американскую компанию Pfizer из-за задержек с поставками вакцин от коронавируса, разработанных совместно с немецкой BioNTech. Вакцина производства Pfizer/BioNTech не единственная, которой прививают в Италии – туда также налажены поставки препарата от американской компании Moderna. 25 января ожидается более крупная поставка этой вакцины. Накануне Pfizer сообщила о приостановке поставок вакцины от коронавируса в Канаду. Юрист рассказал о возможном наказании для больных ковидом на незаконных акциях 25 января 2021, 14:48

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Текст: Наталья Макарова

«Закон предусматривает наказание – лишение свободы сроком от пяти лет», – сказал газете ВЗГЛЯД юрист Илья Ремесло, комментируя уголовное дело по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил в ходе несанкционированной акции 23 января в центре Москвы. «Законом предусмотрено наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Если оно повлекло за собой массовое заболевание людей, то это может караться лишением свободы сроком до двух лет. Если же это стало причиной смерти двух или более лиц, то речь может идти о лишении свободы на срок от пяти до семи лет», – пояснил юрист Илья Ремесло. По факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил в ходе несанкционированной акции, прошедшей в субботу в центре Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщил в понедельник источник в правоохранительных органах. «Основанием стало участие в акции людей, зараженных коронавирусом», – сказал ТАСС источник. По его словам, в рамках дела уже проведено несколько допросов. Эксперт убежден, что после несанкционированных акций следует ожидать роста числа зараженных коронавирусом. «Есть же статистика, можно сопоставить число людей с вирусом до митингов и после и выявить причинно-следственную связь. Это не будет произвольно посчитано, все будет обосновано. Будут сопоставляться данные – кто участвовал в акции, кто после заболел», – сказал собеседник. Ремесло подчеркнул, что это «показывает безразличие наших оппозиционеров. Им плевать и на здоровье, и на жизнь граждан. В такой опасный период они даже не призывали людей брать с собой необходимые средства защиты». Напомним, что 23 января сотрудники полиции раздали медицинские маски участникам несанкционированного митинга на Пушкинской площади в Москве. Девушки-полицейские выдали маски всем, у кого их нет, призывая соблюдать эпидемиологической безопасности. Глава управления Роспотребнадзора по столице Елена Андреева призывала не посещать массовые акции в Москве из-за риска COVID-19. Несогласованные протестные акции прошли в субботу в нескольких города России. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что прошедшие в субботу несанкционированные митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Страх признали одной из причин заражения коронавирусом 25 января 2021, 08:47 Текст: Наталья Ануфриева

Панический страх перед новым коронавирусом может вылиться в реальные проблемы со здоровьем, снижает иммунитет и увеличивает риск заразиться COVID-19, считает психотерапевт Игорь Салынцев. Салынцев заявил, что эмоциональное и психическое состояние человека отражается и на физиологии, передает радио Sputnik. «Нарастающая, излишняя тревожность, если ею не заниматься, не лечить, снижает уровень стойкости психики, снижает обменные процессы в организме и его силу. Соответственно, иммунитет будет снижаться, и уязвимость к разным патологиям будет усиливаться. Тревожный человек более уязвим, в том числе и к вирусной патологии», – пояснил он. По словам врача, прививка от коронавируса станет решением сразу двух проблем: она и защитит организм, и снизит уровень тревожности. Тем самым будет убрано негативное давление на иммунитет, которое делает человека уязвимым перед любой инфекцией. Плюс к этому психотерапевт посоветовал перестать обращать внимание на слухи о коронавирусе и стараться получать информацию только из надежных источников. «Чем человек более информирован, тем он меньше тревожится и боится. Люди боятся, когда чего-то не знают, недостаточно понимают или опираются на недостоверную информацию и слухи», – пояснил Салынцев. Ранее в Британии назвали коронавирус самым большим ударом по психике со времен войны. В России зарегистрировали 19,3 тыс. случаев коронавируса 25 января 2021, 11:10

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

За минувшие сутки в России выявлено 19 290 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 3,7 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 19 290 новых случаев коронавируса в 84 регионах, из них 10,3% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2382, Санкт-Петербурге – 2116, Московской области – 1163. Всего в стране выявлено 3 738 690 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 3 150 763 человек, из них 19 003 человека вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 456 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 69 918 человек. Накануне, 24 января, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 21 127. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 1837. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. В России получили первое в мире изображение «британского» штамма коронавируса 25 января 2021, 08:51

Фото: rospotrebnadzor.ru

Текст: Евгения Шестак

Ученые Роспотребнадзора впервые в мире сфотографировали под микроскопом «британский» штамм коронавируса, сообщила пресс-служба ведомства. «ФБУН ГНЦ «Вектор» Роспотребнадзора впервые в мире сфотографировал «британский» штамм коронавируса, выделенный от пациента в декабре 2020 года. Фотография вируса под микроскопом получена в рамках продолжающегося изучения свойств данного варианта нового коронавируса, включая его структурные особенности и проявления в клеточных культурах и экспериментальных моделях с использованием лабораторных животных», – сообщается на сайте Роспотребнадзора. Отмечается, что зарегистрированные в России ПЦР-тесты обеспечивают надежное выявление случаев заражения «британским» штаммом вируса, а тест-система ЦНИИЭ Роспотребнадзора может отличить вариантный вирус от немутантных форм. «Мутации, характерные для «британского» штамма коронавируса, не сказываются на эффективности вакцины «ЭпиВакКорона», в состав которой входят пептидные антигены, относящиеся к консервативным участкам вирусного белка, не затрагиваемым выявленными у вируса изменениями», – отметили в ведомстве. Напомним, в декабре 2020 года в Великобритании выявили новый штамм COVID-19, который может быть на 70% заразнее обычного и требует от населения еще большей осторожности. В начале января Джонсон объявил о введении в Великобритании «третьего национального локдауна», который продлится как минимум до середины февраля. В тот же день жителей Соединенного Королевства предупредили о грядущем «перегреве» системы здравоохранения. Прибывающих в Англию обязали иметь отрицательный тест на коронавирус. В Лондоне на фоне угрозы переполнения больниц введен режим чрезвычайной ситуации. Минздрав дал женщинам рекомендации по планированию беременности после коронавируса 25 января 2021, 00:23 Текст: Елизавета Булкина

Женщинам после перенесенного коронавируса рекомендуется планировать беременность не ранее трех месяцев с момента заболевания, говорится в обновленных методических рекомендациях Минздрава по организации помощи беременным, роженицам и новорожденным при COVID-19. «Планировать беременность рекомендуется [через срок] не ранее трех месяцев после перенесенной COVID-19 с целью снижения риска развития венозных тромбоэмболических осложнений и возможного тератогенного влияния на плод препаратов, включенных в схемы лечения новой коронавирусной инфекции», – говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства. При этом, отметили в Минздраве, по статистике женщины переносят коронавирус легче, чем мужчины, однако игнорировать вероятные последствия коронавирусной инфекции для репродуктивного здоровья нельзя. «Влияние перенесенного COVID-19 на репродуктивную систему женщины может быть опосредовано токсическими эффектами применяемых препаратов, продолжительностью госпитализации в отделение реанимации и интенсивной терапии, декомпенсацией сопутствующих хронических заболеваний», – сказано в документе. «В настоящее время неизвестно, какие отдаленные последствия для репродуктивного здоровья женщин могут быть связаны с перенесенным COVID-19. В связи с этим все женщины, перенесшие COVID-19, особенно в тяжелой форме, должны быть отнесены к группе высокого риска по развитию осложнений и подвергаться более тщательному диспансерному наблюдению в течение года после стационарного лечения по поводу COVID-19», – говорится в рекомендациях. Ранее заместитель директора Центра Гамалеи Денис Логунов рассказал, что беременным теоретически можно делать прививки от коронавирусной инфекции без ограничений, но пока специальных исследований на эту тему не проводилось. В Венесуэле рассказали о ходе испытаний вакцины «Спутник V» 25 января 2021, 01:58 Текст: Елизавета Булкина

В ходе испытаний российской вакцины от коронавируса в Венесуэле у добровольцев не выявлены серьезные побочные эффекты, рассказал врач-иммунолог Алексис Иполито Гарсиа Пиньера, ведущий исследования вакцины. «Есть сообщения о легких побочных эффектах – головная боль, общее недомогание, как при гриппе, и боль в месте укола. Серьезные, тяжелые последствия или гибель среди добровольцев не выявлены, картина такая же, как и в странах, которые начали массовую вакцинацию этим препаратом - России и Аргентине», – передает его слова РИА «Новости». Пиньера добавил, что для участия в испытаниях российской вакцины отобраны 300 человек. Более 200 из них уже получили первую дозу, 40 получили две дозы. В конец декабря президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил главу российского государства Владимира Путина за помощь в вакцинации жителей страны от коронавируса. Сын президента Венесуэлы Николас Мадуро Герра одним из первых в стране привился от коронавируса российской вакциной. Венесуэла получила первую партию российской вакцины от коронавируса 2 октября прошлого года. Вице-президент Боливарианской Республики Дельси Родригес сообщал, что власти Венесуэлы обсуждают с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) возможность производства вакцины от коронавируса «Спутник V» на территории страны. Байден решил запретить въезд в США для побывавших в ЮАР иностранцев 25 января 2021, 03:54 Текст: Елизавета Булкина

Президент США Джо Байден с 30 января намерен ввести ограничение на въезд в страну для большинства иностранцев, побывавших недавно в ЮАР, в целях сдерживания коронавируса, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в сфере здравоохранения. Также Байден с 25 января отменит разрешение экс-президента Дональда Трампа на въезд для граждан Бразилии, Великобритании, Ирландии и стран Шенгенского соглашения. По данным агентства, некоторые эксперты опасаются, что существующие вакцины могут быть неэффективны для борьбы с южноафриканским штаммом, передает ТАСС. 21 января Байден ввел карантин в отношении всех лиц, прибывающих в США из-за рубежа воздушным транспортом. В ЮАР ранее рассказали о новой мутации коронавируса. Министр высшего образования, науки и технологии ЮАР Блейд Нзиманде сообщили, что вторая волна пандемии вызвана новой мутацией коронавируса, которая была выявлена в ЮАР и получила название 501.V2. В свою очередь академик РАН, вирусолог Виталий Зверев заявил газете ВЗГЛЯД, что «ни о каком новом вирусе или кардинальной модификации прежнего штамма речи пока не идет, лечение и вакцинация остаются в силе». На акции в Амстердаме против мер по борьбе с COVID задержали более 100 человек 24 января 2021, 23:24 Текст: Елизавета Булкина

В Амстердаме полиция задержала более 100 человек на демонстрации против ограничительных мер по борьбе с коронавируса, которая проходила в воскресенье, сообщили местные власти. «Несмотря на настоятельные призывы не приходить и на предупреждение об ответных действиях полиции, [на демонстрации в Амстердаме] присутствовало примерно 1500 человек… Задержано более 100 человек», – передает сообщение РИА «Новости». Стражи правопорядка приняли меры из-за больших опасений «по поводу распространения коронавируса и нарушения общественного порядка». В нидерландском городе Эйндховен, где также проходил протест, задержано не менее тридцати человек. Одна женщина получила ранение головы. Как ранее сообщило местное издание NL Times, протестующие кидали в полицейских петарды. Полиция для разгона запрещенных демонстраций прибегла к использованию водометов и дубинок, в Эйндховене был использован слезоточивый газ. 18 января в Амстердаме полицией были задержаны 115 участников несанкционированной акции протеста. В Нидерландах продлили введенный 15 декабря почти полный локдаун до 9 февраля. В стране закрыты все магазины, кроме тех, где продают продукты и товары первой необходимости. Назван способ вернуть обоняние и вкус после COVID-19 25 января 2021, 10:59 Текст: Наталья Ануфриева

Во время коронавируса у многих людей пропадают вкус и обоняние, причины этого до конца не установлены, однако разработаны тренинги, помогающие некоторым людям, заявил невролог, нейрофизиолог Александр Будик. Будик отметил, что причины, по которым возникают проблемы с восприятием вкусов и запахов при COVID-19, пока до конца не установлены: есть предположение, что при коронавирусе нарушается состав слюны, потому вкусовые вещества быстрее разрушатся и не успевают дойти до вкусовых рецепторов; по другой версии, повреждаются сами рецепторы, что объясняет потерю не только вкуса, но и обоняния, передает радио Sputnik. «Либо повреждаются чувствительные клетки, которые воспринимают обонятельные вещества, и слизистая повреждается. Либо повреждаются нервы, проводники, по которым бежит информация о воспринятом обонятельном ощущении», – объяснил врач. Обычно те, кто заразился коронавирусом, перестают воспринимать запахи и вкусы в самом начале заболевания, однако через пару недель все восстанавливается. Вместе с тем встречаются случаи, когда даже после выздоровления люди месяцами страдают от этих нарушений. Чтобы вернуть себе обоняние и вкусовые ощущения, Будик советует проводить специальный тренинг: ежедневно несколько раз в день нужно по 20 секунд воспринимать различные запахи. Это должны быть сильные ароматы, типа гвоздики, чеснока, кардамона, корицы, которые заставят нужные органы активно работать, уточнил врач. «Организм начинает обращать повышенное внимание на орган, который активно вовлекается в работу, и все ресурсы идут в это место, чтобы быстрее восстановить работу этого органа», – посоветовал Будик. Параллельно будут восстанавливаться вкусовые ощущения. Нарушение вкуса и запаха очень связаны, поэтому восстановление одной составляющей будет приводить к улучшению второй, отметил он. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему при коронавирусе пропадают вкусы и запахи. Власти США оказались не в курсе количества доз вакцины от коронавируса в стране 25 января 2021, 06:27 Текст: Наталья Ануфриева

Власти США не имеют информации о том, сколько доз вакцины от нового коронавируса готовы к применению в стране, заявила врач-инфекционист Рошель Валенски, возглавившая при администрации президента США Джо Байдена федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Валенски заявила в эфире телеканала Fox News, что одной из главных проблем является то, что она не может сказать, каким количеством доз вакцины располагают США, передает ТАСС. Так она ответила на вопрос ведущего о том, какие проблемы новое американское руководство унаследовало от администрации экс-президента Дональда Трампа. «Если я не могу сказать этого вам, то я не могу сказать этого губернаторам, а они не могут довести это до представителей сферы здравоохранения на местах», – продолжила глава CDC. По ее словам, из-за этого власти лишаются возможности прогнозировать, сколько центров вакцинации им предстоит открыть, какое число специалистов задействовать и сколько пациентов пригласить на прием. Валенски также отметила, что на данный момент американские власти испытывают нехватку вакцин, однако ситуация, по ее оценкам, должна измениться в лучшую сторону к концу марта. Ранее руководитель аппарата сотрудников Белого дома Рон Клайн обвинил администрацию Трампа в отсутствии плана распределения вакцин от COVID. До этого президент США Джозеф Байден, выступая в Белом доме, назвал распределение вакцин в США при прошлой администрации «удручающе провальным». Между тем в США разрешили смешивать разные вакцины от COVID. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Индии захотели поставлять в Россию «Спутник V» 25 января 2021, 18:20 Текст: Алексей Дегтярев

Индийская сторона планирует поставлять произведенную у себя вакцину от коронавируса «Спутник V» в Россию и другие страны, сообщил индийский посол Бала Венкатеш Варма. «То, что будет производиться в Индии, будет доступно также третьим странам. Я уверен, что в ближайшие месяцы вакцина «Спутник V», которая будет производиться в Индии при сотрудничестве РФПИ и индийских компаний, будет доступна для экспорта как в Россию, так и в третьи страны», – заявил Варма в беседе с ТАСС. Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что для зарубежных поставок вакцину от коронавируса «Спутник V» производят более десяти площадок в Индии, Китае, Бразилии и Южной Корее. Президент Мексики заболел коронавирусом 25 января 2021, 04:31 Текст: Наталья Ануфриева

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил в соцсетях, что заразился коронавирусом. Обрадор написал в Twitter, что он заразился COVID-19, симптомы легкие, он уже получает лечение, передает ТАСС. Президент добавил, что в этой ситуации он, как и всегда, старается оставаться оптимистом. Отмечается, что на утренних конференциях его заменит министр внутренних дел Ольга Санчес Кордеро. При этом Обрадор намерен провести в понедельник переговоры с президентом России Владимиром Путиным по телефону, «потому что (...) существует возможность того, что они (российская сторона) отправят нам вакцину «Спутник V». Напомним, в Кремле подтвердили планирующийся на 25 января телефонный разговор Владимира Путина с президентом Мексики.