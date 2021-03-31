Россия зарегистрировала первую в мире вакцину против COVID-19 для животных

Россия зарегистрировала первую в мире вакцину против коронавируса для животных – «Карнивак-Ков», ее массовое производство может быть запущено уже в апреле, заявил замруководителя Россельхознадзора Константин Савенков.

Он указал, что вакцина «Карнивак-Ков», разработанная подведомственным службе федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральный центр охраны здоровья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ»), – это первый и на сегодняшний день единственный в мире профилактический препарат от COVID-19 для животных.

«В клинических испытаниях «Карнивак-Ков», стартовавших в октябре прошлого года, были задействованы собаки, кошки, песцы, норки, лисы и другие животные. Итоги исследований позволяют сделать заключение о безвредности вакцины и о ее высокой иммуногенной активности, поскольку у всех испытуемых вакцинированных животных в 100% случаев были выработаны антитела к коронавирусу», – передает РИА «Новости» слова замглавы ведомства.

В настоящее время ученые Россельхознадзора продолжают изучать, на какой срок вырабатывается иммунитет после введения препарата. По словам Савенкова, на сегодняшний день этот показатель составляет не менее шести месяцев. «Уже в апреле может быть запущено массовое производство вакцины на базе крупнейшей в стране платформы по производству препаратов для животных Федерального центра охраны здоровья животных», – добавил он.

Замруководителя Россельхознадзора указал, что вакцина имеет особую значимость, поскольку, как отмечает Всемирная организация здравоохранения животных (МЭБ), некоторые виды животных восприимчивы к коронавируса, а случаи COVID-19 зарегистрированы во многих странах. В России до настоящего момента официально установлены два факта заражения кошек коронавирусом: в Москве и Тюмени. По мнению российских ученых, применение вакцины для животных может предостеречь развитие мутаций вируса, которые чаще всего происходят при межвидовой передаче возбудителя.

«При этом стоит отметить, что научного доказательства передачи новой коронавирусной инфекции от животных людям нет, об этом не раз сообщала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Кроме того, необходимо подчеркнуть, что животные могут заражаться и некоторыми другими видами из семейства коронавирусов, которые являются отличным от COVID-19», – сказал Савенков.

По его словам, интерес к российской вакцине от коронавируса для животных проявляют компании из целого ряда стран. «В связи с регистрацией случаев заболевания животных COVID-19 во многих странах мира вакцину, разработанную ФГБУ «ВНИИЗЖ», планируют приобретать как отечественные звероводческие хозяйства, так и коммерческие структуры из Греции, Польши и Австрии. Интерес к «Карнивак-Ков» проявляют и предприятия из США, Канады и Сингапура», – сказал Савенков.

В конце февраля львы и горилла заразились коронавирусом в зоопарке Праги. В начале марта США первыми в мире начали прививать от коронавируса обезьян. В понедельник директор Института имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург заявил, что на следующем этапе, когда человечество будет защищено от коронавируса с помощью вакцин, вирус может массово распространиться среди сельскохозяйственных и домашних животных.