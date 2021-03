В Египте три человека погибли при обрушении многоэтажного здания Число погибших при обрушении здания в Каире выросло до пяти 27 марта 2021, 12:50 Текст: Вера Басилая

В результате обрушения жилого 10-здания на востоке Каира погибли пять человек, 24 пострадали, ведутся поиски людей под завалами. Пострадавшие доставили в больницу, ведется поиск людей под завалами. На место происшествия прибыл губернатор Каира, он поручил сформировать комиссию, которая обследует прилегающие здания, чтобы определить их состояние, насколько они были затронуты обрушением, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Al-Ahram. Прокуратура ведет расследование причин инцидента.По данным телеканала Sky News Arabia, в здании на первых трех этажах находилась швейная фабрика и склад тканей. Всего в доме проживало более 100 человек, в том числе и сотрудники фабрики. Очевидцы говорят, что за два дня до обрушения, на доме появилась трещина. Несколько жильцов покинули здание, но большая часть осталась. Ранее сообщалось о трех жертвах и 23 пострадавших в результате обрушения здания.

Впервые в истории ВМФ три АПЛ одновременно всплыли из-подо льда в Арктике 26 марта 2021, 17:14

Фото: mil.ru

Текст: Абдулла Шакиров

В рамках арктической экспедиции впервые в истории российского ВМФ три атомные подводные лодки (АПЛ), ограниченные радиусом 300 метров, одновременно всплыли из-подо льда, доложил президенту России Владимиру Путину главком главнокомандующий флотом адмирал Николай Евменов. «Впервые в истории российского Военно-морского флота выполнено всплытие из-подо льда трех атомных подводных лодок в ограниченном районе радиусом 300 метров», – передает слова Евменова ТАСС. В ходе экспедиции выполнена практическая торпедная стрельба АПЛ из-подо льда с последующим оборудованием полыньи в точке всплытия торпеды и ее подъем на поверхность, а также тактические учения подразделения арктической мотострелковой бригады в сложных метеоусловиях, пишет «Звезда». По словам главнокомандующего ВМФ, военная и спецтехника по итогам экспедиции подтвердили свои тактико-технические характеристики в условиях высоких широт и низких температур. В свою очередь глава государства выразил благодарность личному составу за мужество и профессионализм и заявил, что в целях безопасности России освоение Крайнего Севера необходимо продолжить. «Проведение комплексных арктических экспедиций, изучение и освоение Крайнего Севера в целях обеспечения военной безопасности России продолжить», – сказал Путин.

В ДНР назвали причины гибели четверых украинских военных 26 марта 2021, 20:25

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Текст: Вера Басилая

В армии самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили, что четверо украинских военных подорвались на собственных минах, а не погибли при обстреле Донбасса. «Официально заявляем, что в данном районе наши подразделения не выполняли никаких огневых задач. Обращаем внимание на то, что военнослужащие Народной милиции, оценив ситуацию, не поддались на провокацию и не открывали огонь на подавление огневых точек боевиков 10 бригады, с которых они вели стрельбу по району поселка шахты «6/7» г. ГОРЛОВКА из АГС и стрелкового оружия. Около 17 часов на позициях 10 бригады в районе поселка Шумы, наши наблюдатели фиксировали два взрыва с небольшим интервалом, характерных для сработавших минно-взрывных устройств. В радиоэфире переговоров украинских боевиков отмечались запросы к старшему командованию об эвакуации раненых, подорвавшихся при перемещении между украинскими позициями, а также сведения о подрыве и потерях личного состава, выдвинувшегося на помощь раненым», говорится в заявлении армии ДНР. Ранее штаб украинской «Операции объединенных сил» заявил, что четверо бойцов ВСУ погибли в результате обстрела в Донбассе. Байден пригласил Путина и Си Цзиньпина на переговоры по климату 26 марта 2021, 22:03

Фото: Patrick Semansky/AP/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден пригласил президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на переговоры по климату, сообщило Associated Press. Как отмечается в сообщении, речь идет о первых переговорах по климату международного уровня, организованных администрацией Байдена, передает ТАСС. США намерены 22–23 апреля провести международный саммит по вопросам борьбы с изменением климата. Американские власти заявляли, что мероприятие будет посвящено теме консолидации усилий по сокращению вредных выбросов в окружающую среду. На прошлой неделе США заявили, что собираются «привлекать Россию к ответственности». После этого МИД принял решение об отзыве посла в Вашингтоне в Москву для оценки перспектив российско-американских отношений. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит. В Госдепартаменте США заявили, что не намерены сглаживать углы в отношениях с Россией. Путин оценил здравоохранение Латвии на примере умершего от COVID экс-коллеги 26 марта 2021, 15:57 Текст: Абдулла Шакиров

Президент России Владимир Путин рассказал о своем умершем от коронавируса экс-коллеге из Латвии, которого не смогли вылечить по причине нехватки лекарств и оборудования. На его примере российский лидер оценил уровень организации здравоохранения в прибалтийской республике. «Не могу не сказать, потому что меня лично это затронуло. Один мой очень хороший знакомый, мой коллега бывший, жил в Латвии практически всю жизнь. Заболел COVID, и выяснилось, что в главном латвийском инфекционном центре МРТ даже нет. Только старый рентген там, который не может показать реально уровень поражения легких. Лекарств нет, ничего нет… Человек умер. Вот это вот уровень организации, в том числе здравоохранения», – передает слова Путина РИА «Новости». Глава государства сообщил, что его знакомого предлагали вывезти на лечение в Москву, но не получилось. На прошлой неделе власти Латвии приостановили вакцинацию против коронавируса препаратом от англо-шведской компании AstraZeneca после сообщений отдельных стран Европейского союза о возникновении тромбоэмболии и тромбозов у привитых этим препаратом. С начала пандемии COVID-19 в Латвии выявлено 99 476 случаев заболевания коронавирусом, умерли 1864 человека. В российские паспорта решили внести изменения 26 марта 2021, 15:08

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Последняя страница паспорта гражданина России изменится, в частности будет дополнен текст памятки для его владельца, что повысит комфортность правового режима документирования граждан. Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. В настоящей редакции на последней странице паспорта находится памятка с выноской из положения о паспорте гражданина России. Она называется «Извлечение из Положения о паспорте гражданина Российской Федерации». Здесь упоминается, что паспорт – основной документ гражданина страны. Его обязаны иметь все лица с 14 лет, в документ могут вноситься отметки о группе крови, резус-факторе и другие. Законопроект предлагает дополнить страницу напоминаем о личной подписи владельца на второй странице, а также о том, что паспорт, подлежащий замене, действует в течение 30 дней после достижения 20-летнего и 45-летнего возраста. «Проектом постановления предлагается разместить на последней странице бланка паспорта информацию для его владельца, содержащую основные положения, связанные с выдачей и заменой паспорта», – говорится в пояснительной записке. Уточняется, что это позволит гражданам воспринимать информацию в простом виде, тем самым повысив комфортность правового режима документирования граждан. Ранее сообщалось, что жители Москвы смогут оформить электронные паспорта с 1 декабря 2021 года, а по всей России услугой можно будет воспользоваться не позднее 1 июля 2023 года. Собчак раскритиковала западную пропаганду за ложь о ее интервью со «скопинским маньяком» 26 марта 2021, 17:22

Фото: Ксения Собчак/Youtube

Текст: Алексей Дегтярев

Телеведущая Ксения Собчак отреагировала на критическую статью английского издания Times, в которой утверждается, что она опубликовала интервью со «скопинским маньяком» Виктором Моховым на своем канале в YouTube, якобы чтобы оправдать его деяния. «Немного о западной пропаганде: если чо, justify – оправдать. <...> То есть заголовок статьи звучит так «Крестница Путина дала эфир маньяку, чтобы оправдать его преступления», – написала Собчак в своем телеграм-канале. Она добавила, что теперь ей «бежать за здравым смыслом вообще некуда», поскольку в западных СМИ она теперь «оправдывает маньяка», а в российских медиа – «ужинает с Моховым в ресторане» и «платит ему три миллиона рублей». Напомним, YouTube ввел ограничения по возрасту на доступ к интервью Собчак со «скопинским маньяком». Российские журналисты и блогеры также критиковали решение Собчак взять интервью у Мохова, заявив, что она опошлила и без того жуткую историю. Депутат Госдумы Оксана Пушкина написала запросы во ФСИН и Генпрокуратуру после заявлений «скопинского маньяка» о желании помочь его жертве «зачать детей». Пушкина заявила, что брать интервью с освободившимся из тюрьмы маньяком недопустимо, также недопустимо «делать из него героя». Одна из жертв маньяка, Екатерина Мартынова, заявляла о планах добиться возбуждения уголовного дела в отношении своего мучителя после его слов о желании «опять заняться» одной из своих жертв. Эксперт объяснил трудности при разблокировке Суэцкого канала 26 марта 2021, 14:58

Фото: DPA/Picture alliance/ТАСС

Текст: Наталья Макарова

«Спасатели пытаются либо полностью сдернуть судно с мели, либо хотя бы приткнуть его всем бортом к берегу, чтобы освободить движение», – пояснил газете ВЗГЛЯД эксперт по судоходству Михаил Войтенко, говоря о процессе разблокировки Суэцкого канала от застрявшего в нем одного из крупнейших в мире контейнеровозов Ever Given. «Ever Given – одно из крупнейших в мире судов. Оно гигантское и к тому же полностью загруженное. Контейнеровоз хоть и не шел полным ходом, но сильная инерция воткнула его в берег канала на мелководье. Настолько тяжелое ЧП такого рода произошло впервые», – отметил главный редактор интернет-издания «Морской бюллетень» Михаил Войтенко. По словам эксперта, беспрерывно работающие на месте минимум пять буксиров со спасателями сильно ограничены в пространстве – они вынуждены работать в щели. «Им не хватает пространства для полноценного применения всех сил и средств, чтобы сдернуть гиганта с мелководья. Это привело к тому, что операция сильно затруднена», – пояснил собеседник. «В ближайшие несколько суток специалисты будут стараться сделать все возможное, чтобы избежать самого страшного – частичной разгрузки контейнеровоза, потому что на это уйдут многие недели. Поэтому они, раскачивая застрявшее судно взад-вперед, пытаются либо полностью сдернуть его с мели, либо хотя бы приткнуть всем бортом к берегу канала. Это позволит обеспечить пусть частичное и затрудненное, но все же хоть какое-то движение по каналу», – рассказал эксперт. Войтенко убежден, что произошедшее не приведет к расширению Суэцкого канала. «Какой он есть, его хватит с лихвой. Многие суда уже пошли в обход. Мировой экономике сейчас не до расширения канала. Судоходство идет на спад из-за пандемии коронавируса», – резюмировал собеседник. Блокировка Суэцкого канала Блокировка Суэцкого канала севшим в среду на мель контейнеровозом Ever Given привела к повышению цен на морские перевозки – на некоторые направления в несколько раз, сообщило в пятницу агентство Bloomberg. Повышение цен коснулось в том числе маршрутов, не проходящих через канал. Из-за аварии Ever Given в канале, в частности, застряли танкеры с нефтью на сумму более 400 млн долларов. Расходы при отправке судов альтернативным путем в обход мыса Доброй Надежды (плюс 9,6 тыс км к маршруту) составят 300 тыс. долларов для супертанкера, перевозящего нефть с Ближнего Востока в Европу. Предполагается, что восстановление судоходного маршрута может занять несколько недель, а не несколько дней, как предполагалось ранее. Для разблокирования Суэцкого канала на место следуют два дноуглубительных судна. Ранее Войтенко, оценив ситуацию в Суэцком канале вскоре после возникновения затора, сказал газете ВЗГЛЯД: «Если контейнеровоз очень серьезно «расклинился» и потребуется масштабная спасательная операция длительностью в несколько недель – тогда происходящее и начнет приносить ощутимые экономические потери». Газета ВЗГЛЯД анализировала, чем эта нештатная ситуация может быть полезна России. Всплывшие в Арктике российские подлодки стали самым популярным твитом японского канала 27 марта 2021, 09:45 Текст: Алексей Дегтярев

Видеозапись с учениями российских подводников в Арктике, всплывших из-подо льда, стала самым популярным твиттом в аккаунте японского телеканала NHK. За несколько часов публикация собрала наибольшее число просмотров в Twitter телеканала, передает РИА «Новости». За последние два часа эта новость собрала наибольшее число просмотров. Напомним, в рамках арктической экспедиции впервые в истории российского ВМФ три атомные подлодки (АПЛ), ограниченные радиусом 300 метров, одновременно всплыли из-подо льда. Министерство обороны России опубликовало кадры всплытия. На Украине начали лечиться от коронавируса препаратом для скота 27 марта 2021, 07:33

Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

Текст: Антон Никитин

Жители Украины начали самостоятельно лечиться от коронавируса препаратом для скота, заявила ведущий инфекционист министерства здравоохранения страны Ольга Голубовская. По словам эксперта, некоторые жители Украины покупают ветеринарный препарат ивермектин и начинают «не просто пить, но и вводить внутримышечно», передает РИА «Новости». «И это довольно опасно», – предупредила Голубовская в эфире телеканала «Украина 24». «Ивермектин американцы в своем протоколе позиционируют. Самое страшное, что у нас его нет, он только в ветеринарной практике», – заметила ведущий инфекционист министерства здравоохранения Украины. Накануне министр здравоохранения Украины Максим Степанов объявил о продлении карантинных ограничений в стране до конца 2021 года. В среду секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов не исключил, что в случае ухудшения ситуации с коронавирусом придется «закрыть всю страну». Между тем в феврале власти Украины запретили регистрировать российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов». В ответ официальный представитель МИД Мария Захарова иронично заметила, что «на кроликах экспериментируют меньше». В Раде отказ Зеленского от российской вакцины объяснили страхом сближения с Россией. Газета ВЗГЛЯД разбирала ситуацию с коронавирусом на Украине. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Российские фигуристки заняли весь пьедестал на ЧМ в Стокгольме 27 марта 2021, 00:22

Фото: Первый канал/YouTube

Текст: Антон Никитин

Российская фигуристка Анна Щербакова стала победительницей чемпионата мира в Стокгольме, второе место заняла Елизавета Туктамышева, третьей стала Александра Трусова. По сумме двух программ Анна Щербакова набрала 233,17 балла (81,00 + 152,17). Второй стала Елизавета Туктамышева (220,46; 78,86+141,60), третьей – Александра Трусова (217,20; 64,82+152,38). Впервые в истории три россиянки заняли весь пьедестал на мировом первенстве, передает ТАСС. В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) российская сборная выступила на турнире как команда Федерации фигурного катания на коньках России (The Figure Skating Federation of Russia, FSR). В качестве музыкального сопровождения награждения вместо национального гимна прозвучал фрагмент из Концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского. В связи с выдающимся выступлением на чемпионате мира в Стокгольме россиянки сохранили максимальную квоту на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Для сохранения квоты сумма мест двух лучших фигуристок по итогам соревнований должна была быть равной или меньше 13. Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Накануне президент России Владимир Путин поздравил российских фигуристов Анастасию Мишину и Александра Галлямова с победой в соревнованиях по парному катанию на чемпионате мира в Стокгольме. Москвичи заразились редкими паразитами после употребления мяса медведя 26 марта 2021, 16:26 Текст: Абдулла Шакиров

В Москве три человека едва не погибли, отравившись полусырым медвежьим мясом. Мужчины подцепили редких паразитов и заболели трихинеллезом, сообщает столичный департамент здравоохранения. Их угостили бастурмой из мяса медведя друзья-охотники. Спустя три недели у одного из пострадавших поднялась температура и началась ломота в суставах, схожие симптомы проявились и двух других мужчин, говорится на сайте департамента. В сообщении отмечается, что лечение одновременно трех пациентов с трихиннелезом – уникальный случай, а разрозненное проявление симптомов у отравившихся осложнило диагностирование болезни. Тем не менее специалисты московской инфекционной больницы №2 сумели установить верный диагноз уже в первые дни пребывания пациентов в стационаре, и это позволило в короткие сроки назначить правильную терапию. Спустя некоторое время мужчин выписали в удовлетворительном состоянии, сказано в сообщении. «Трихинеллез представляет собой редкое паразитарное заболевание, вызываемое нематодами семейства Trichinellidae рода Trichinella. В России ежегодно регистрируется от нескольких десятков до двухсот случаев данного заболевания, обусловленных употреблением в пищу мяса диких и домашних животных, зараженных личинками трихинелл и не прошедших ветеринарно-санитарную экспертизу. Клинические проявления трихинеллеза могут быть нетипичными, что в совокупности с фактором редко встречающегося заболевания усложняет процесс первичной (клинической) диагностики», – пояснила заведующая инфекционным отделением №7 Юлия Конновая. Как рассказали врачи, без должного лечения заболевание грозит серьезными осложнениями, такими как язвенно-некротические поражения желудка и тонкого кишечника с последующей перфорацией и кровотечением, поражения сердца (миокардит), легких (пневмония), центральной нервной системы (менингоэнцефалит или энцефалит), что в свою очередь может привести к смерти. В июле прошлого года в Республике Алтай более десяти местных жителей отравились медвежьим мясом и попали в больницу с трихинеллезом. МИД назвал первую пресс-конференцию Байдена срежиссированной 26 марта 2021, 14:27

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Первая пресс-конференция президента США Джо Байдена была срежиссированной, общение нынешних представителей американских властей с прессой вызывает опасения, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Мне кажется, очевидно, что пресс-конференция была срежиссирована. Лично меня это шокировало, я не скрою. Я не ожидала, что в Соединенных Штатах Америки на таком уровне могут быть проведены просто по-настоящему смонтированные информационные акции», – цитирует РИА «Новости» дипломата. Она отметила, что Вашингтон всегда говорил о важности свободы слова и необходимости избегать «любых проявлений нечистоплотности» в отношениях со СМИ. Из-за этого, по словам дипломата, все эти черты странно видеть в действиях США. Также Захарова добавила, что еще не так давно в США были традиции прямого общения высшего руководства страны с прессой. Представитель МИД заявила, что дискриминация распространилась не только на российских журналистов, но и на зарубежных журналистов. На конференции лишь только части из них дали слово. Захарова подчеркнула, что, если такое отношение к журналистам и свободе слова наблюдается на открытом мероприятии с прессой, «хочется задать вопрос, как же строится работа там, за кулисами». «Честно говоря, страшновато – к каким методам прибегают нынешние представители власти Вашингтона», – сказала она. Напомним, первая публичная пресс-конференция Байдена после избрания президентом США состоялась в четверг и продолжалась один час две минуты, про Россию его так и не спросили. Белый дом, ссылаясь на коронавирус, аккредитовал на пресс-конференцию лишь около 30 журналистов президентского пула, российских журналистов среди них не было. В то же время сам президент США использовал шпаргалки. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что отсутствие вопросов про Россию на первой пресс-конференции президента США Джо Байдена может означать наступление «ремиссии в русофобских припадках». Зеленского заподозрили в подготовке Украины к всенародной войне 27 марта 2021, 07:57 Текст: Антон Никитин

Украинское издание «Страна.ua» после анализа новой национальной стратегии военной безопасности Украины пришло к выводу, что украинский президент Владимир Зеленский поручил гражданам готовиться к всенародной войне. Как отмечает издание, главные акценты документа – упор на милитаризацию всего населения Украины и война в основном на своей территории. Словосочетание «движение сопротивления» встречается в документе десять раз, а «территориальная оборона» – 34 раза. Далее по тексту становится понятно, что основа стратегии – ведение всенародной войны, как партизанского типа, так и общевойсковой, передает РИА «Новости». Накануне Зеленский утвердил национальную стратегию военной безопасности, в которой Россия названа военным противником Украины. Позже глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Россия якобы хочет уничтожить Украину. Тем временем в Раде испугались войны на Украине из-за противостояния России и США. Напомним, 13 марта глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук не исключил развертывания широкомасштабного конфликта в Донбассе. В российском внешнеполитическом ведомстве предостерегли власти Украины от попыток дальнейшей эскалации и реализации силового сценария в Донбассе. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в вероятности возобновления Киевом полномасштабного конфликта в Донбассе. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД МИД обвинил Запад в запуске кампании по очернению российских вакцин от COVID 26 марта 2021, 16:48

Фото: Чедлы Бен Ибрахим/РИА Новости

Текст: Абдулла Шакиров

Москва столкнулась с кампанией по очернению своих вакцин, однако не ведет ни с кем никаких войн на этом фоне, заявили в Министерстве иностранных дел России. Москва столкнулась с кампанией по очернению своих вакцин, однако не ведет на этом фоне ни с кем никаких войн, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире радиостанции «Комсомольская правда». «Есть, действительно, информационные кампании по очернению вакцин – мы это на своем примере знаем очень хорошо», – передает РИА «Новости» слова Захаровой. «Мы вынуждены говорить, и говорим о странных и порой неадекватных заявлениях представителей всяких брюссельских структур, которые говорят, что им не нужна российская вакцина. При этом отдельные страны – и их с каждым днем все больше – и непосредственно даже Евросоюза, говорят о том, что им нужна российская вакцина. Мы все это видим, но мы ни с кем не воюем. Мы отражаем очень много нападок и нападений, но мы это делаем давно и не только в отношении вакцин», – отметила официальный представитель МИД. Захарова отметила, что эта ситуация, когда «одни считают, что с кем-то воюют, а вторые на войну и не пришли». По ее мнению, Запад, вероятно, «сам эту войну объявил». Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что критические высказывания западных стран о разработанных в России вакцинах от коронавируса происходят от бессильной злобы, в то время как им нечего противопоставить российскому опыту борьбы с пандемией. На этой неделе министр иностранных дел Сергей Лавров назвал голословными попытки западных государств выставить Россию и КНР авантюристами так называемой вакцинной дипломатии. МИД назвал Севморпуть необходимой альтернативой Суэцкому каналу 26 марта 2021, 19:36 Текст: Алексей Дегтярев

Блокада Суэцкого канала показала важность развития Северного морского пути (СМП), заявил посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо Арктического совета от России Николай Корчунов. «В этой связи очевидно необходимо думать о том, как обеспечить эффективное управление транспортными рисками и развивать альтернативные Суэцкому каналу маршруты, прежде всего, Северный морской путь, необходимость дальнейшего развития которого и высветил инцидент в Суэцком канале», – пояснил посол ТАСС. Востребованность Северного морского пути в краткосрочной и в долгосрочной перспективе будет расти, уверен дипломат. «Альтернативы этому нет», – заключил он. Ранее в пятницу сообщалось, что очередная попытка разблокировать Суэцкий канал не привела к успеху. СМИ писали, что судоходные перевозчики начали поиск альтернатив заблокированному каналу. Разблокирование канала может занять несколько недель.