Суд в Сочи изъял имущество депутата Юрия Напсо

Суд обратил в доход государства недвижимость и активы депутата Юрия Напсо

Tекст: Дмитрий Зубарев

Суд в Сочи удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ к депутату Госдумы Юрию Напсо и его аффилированным лицам. Как сообщает РИА «Новости», объекты недвижимости депутата и 100% доли в уставном капитале трех компаний были обращены в доход государства.

Судебное решение затронуло компании ООО «Национальная топливная компания», ООО «Кубань ОЙЛ» и ООО «Сочипетрол», чьи уставные капиталы также перешли в собственность государства. Представитель объединенной службы судов Краснодарского края подтвердила данную информацию, добавив, что требования Генеральной прокуратуры были полностью удовлетворены.

Как писала газета ВЗГЛЯД, главред сайта «Блог Сочи» Александр Валов был осужден на шесть лет за вымогательство 300 тыс. рублей у депутата Госдумы Юрия Напсо, а сам Напсо подтвердил, что его автомобиль в Подмосковье остановил сотрудник ГИБДД из-за нарушения правил тонировки стекол.