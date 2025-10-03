На Украине заявили о самой масштабной атаке на газодобывающую инфраструктуру

Нидерланды заблокировали ускоренное вступление Украины в Евросоюз

Tекст: Дмитрий Зубарев

Нидерланды выступили резко против плана, который предусматривает ускоренную процедуру вступления Украины в Евросоюз, сообщает Trouw.

В среду на неформальном саммите ЕС в Копенгагене и. о. премьер-министра Дик Схооф заявил: «Будущее Молдавии и Украины – в ЕС, но менять правила ради этого – не выход». По его словам, процедура присоединения должна оставаться строгой и одинаковой для всех стран-кандидатов.

Предложение председателя Европейского совета Антониу Кошты предусматривало смягчение некоторых правил: на промежуточных этапах решения о вступлении можно было бы принимать большинством голосов, сохраняя право вето только на ключевых этапах. Украина поддержала этот подход, а Европейская комиссия также выступила за его обсуждение. Однако Нидерланды, а также Греция, Франция и Венгрия остались против.

Причиной отказа стала позиция, что любые послабления для Украины и Молдавии потребуют аналогичных мер для других претендентов, таких как Сербия. В декабре прошлого года Нидерланды уже накладывали вето на переговоры с Сербией, считая ее прогресс в области верховенства права недостаточным.

Сейчас на всех шести этапах переговоров по вступлению страны – члены ЕС могут более чем двадцать раз применить вето, и Нидерланды настаивают на сохранении этой практики. Схооф подчеркнул, что необходимо искать решения для преодоления венгерской блокады, но это не должно подрывать принцип единогласия в важнейших вопросах расширения.

В итоге, несмотря на поддержку большинства стран и Еврокомиссии, инициативу об изменении процедур принятия решений по вступлению Украины заблокировали Нидерланды, Франция, Греция и Венгрия. Схооф указал, что для отмены права вето требуется консенсус, а сейчас его нет.

